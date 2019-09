Yli kolmasosa Alkossa tehdyistä ostoksista maksetaan yhä käteisellä – luotolla noin joka kymmenes

Moni yritys on kertonut rajoittavansa käteismaksujen vastaanottamista.

Muun muassa VR:n kaukojunissa käteinen ei kelpaa konduktööreille, sillä heiltä voi ostaa lipun enää vain maksukortilla.

Myös jotkut kaupat, kuntosalit ja muutkin toimijat ovat siirtyneet pelkkään kortti- tai sähköiseen maksamiseen.

Entä millainen tilanne on valtion alkoholiliikkeessä? Onko Alkossa harkittu käteismaksujen vastaanottamisen lopettamista? Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen vastaa:

– Emme ole lopettamassa käteismaksujen vastaanottamista. Toki seuraamme toimintaympäristön trendejä ja kehitystä myös maksuliikenteen osalta.

Kuinka suuri osa Alkon myymälöissä tehdyistä ostoksista maksetaan käteisellä rahalla?

– Alkon myymälöissä tehdyistä ostotapahtumista maksetaan käteisellä noin 34 % ja kortilla noin 65 %.

Millaisia alueellisia eroja Alkon eri myymälöiden välillä on käteis- ja korttimaksujen suhteen? Missä Alkon myymälässä asioi eniten käteisellä ja missä kortilla maksavia asiakkaita?

– Arviomme mukaan mitä kauempana kasvukeskuksista Alkon myymälä sijaitsee, sitä suurempi on käteisen osuus maksutapahtumissa.

Hyväksytäänkö Alkon myymälöissä uusia maksutapoja, kuten MobilePay?

– Alkossa ei tällä hetkellä ole käytössä MobilePay, eikä muut maksutavat, jotka toteutetaan bluetooth-yhteydellä. Seuraamme kuitenkin aktiivisesti maksuliikenteen trendejä ja haluamme tältäkin osin palvella asiakkaitamme parhaalla tavalla.

Mitä tuotteita ja juomalaatuja ostetaan yleisimmin käteisellä? Entä mitä maksetaan yleisimmin kortilla?

– Yksittäisten tuotteiden tai juomalaatujen maksutavat ovat yhtiön luottamuksellista tietoa.

Kuinka paljon Alkossa asioivat käyttävät maksamiseen varsinaisia luottokortteja, toisin sanoen ostavat juomia velaksi?

– Ostoksista noin 10 % tehdään luottokortilla.

Jos asiakkaan luottokorttilasku jää maksamatta, tuleeko siitä tietoa Alkolle?

– Asiakkaan luottokorttilaskut ja korttiasiat ovat asiakkaan ja pankin välinen asia, eli Alkolle ei tästä tule tietoa.

Kuinka suuri on Alkossa asioivan keskimääräinen ostos?

– Keskiostos vaihtelee liikepaikan sijainnin ja asiakaskunnan mukaan.

Alkossa käteismaksuja hieman keskimääräistä enemmän

Jos vertailukohdaksi otetaan päivittäistavarakaupan suurimmat toimijat, käytetään Alkossa perinteistä käteistä rahaa maksuvälineenä yhä hituisen verran keskimääräistä enemmän.

S-ryhmän päivittäistavarakaupan maksutapahtumista on käteismaksuja noin 30 prosenttia. K-ryhmässä koko konsernissa käteismaksujen osuus on 20-25 %:in tasolla ja korttimaksujen osuus on 75-80 %. Lidlin asiakkaista kaksi kolmesta maksaa ostoksensa kortilla.