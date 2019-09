Ferrarin F1-tallin työntekijäksi esittäytynyt mies huijasi kunnan maksamaan somenäkyvyydestä – työpaikkaa ei ole ja videotkin kopioitu netistä

Viime kevään ja kesän aikana hirvensalmelainen mies onnistui huijaamaan kuntaa, yrityksiä, yksityishenkilöitä ja mediaa.

Tarina, jonka mukaan mies oli päässyt onnellisten sattumien kautta Ferrarille Italiaan töihin, kuulosti niin hienolta, että moni oli valmis sijoittamaan siihen jopa rahaa. Kukaan ei epäillyt miehen kertomusta, vaan sitä toistivat alueelliset mediat toisensa perään.

Nyt tarina on paljastunut valheeksi.

Helmikuussa Ferrarille

Hirvensalmelaistamiestä haastateltiin Ylen Etelä-Savon alueellisessa radiolähetyksessä helmikuussa 2019. Vaatimattoman kuuloinen mies kertoi juuri allekirjoittaneensa työsopimuksen Ferrarin F1-tallin kanssa.

– Alkaa itsellekin valjeta tämän koko homman suuruus, että täältä Hirvensalmelta ponkaistaan tuonne keskeiselle areenalle, mies totesi Ylen haastattelussa.

Hän kertoi, että työt Ferrarilla alkaisivat 15. helmikuuta, samana päivänä, kun talli julkaisisi uuden F1-sarjan autonsa kuukautta ennen kauden alkua.

Kevään aikana miestä haastattelivat Ylen lisäksi ainakin Länsi-Savo ja Etelä-Saimaa, Hirvensalmelainen, Erikoissanomat sekä Etelä-Savon maaseutuhankkeiden yhteinen viestintäkanava Maaseutukuriiri.

Ennen tämän jutun julkaisemista tavoittelimme miestä puhelimella, tekstiviestillä, sähköpostilla ja Facebookin kautta. Useiden päivien tavoittelun jälkeen mies vastasi, mutta ei lopulta suostunut kommentoimaan asiaa mitenkään.

Kaikki alkoi karting-autoista

Ennen viime kevättä mies teki töitä tuntityöläisenä kunnan ja Euroopan maaseuturahaston tukemassa karting-hallissa, jota ylläpitää paikallinen autourheiluseura.

Haastatteluissa hän kertoi, kuinka oli vuoden 2018 aikana ollut aktiivisesti puuhaamassa sähköllä kulkeviin karting-autoihin uusia akkuja. Akut tilattiin Kiinasta, ja ainoana kartinghallin kielitaitoisena työntekijänä hän otti ohjat asian hoitamisesta.

Mies kertoi Ylelle olleensa asian tiimoilta yhteydessä myös karting-autojen italialaiseen valmistajaan, OTL Electro Kartiin. Hän sanoi vierailleensa tehtaalla ja ystävystyneensä konsernin johtajan kanssa.

– Konsernin johtaja kuuluu Fiatin hallitukseen ja Fiat taas omistaa Ferrarin, ja niin edelleen, mies kertoi.

Innokkaana Formula 1 -sarjan seuraajana mies heitti konsernin johtajalle vitsin, että löytyisiköhän hänelle töitä Ferrarilta. Sitten hän palasi Suomeen.

Urheiluautojen rattiin Ferrarin turvapäällikön luvalla

Länsi-Savon haastattelussa mies kertoi, kuinka marraskuussa 2018 hän sai yllättävän puhelinsoiton. Mieheltä kysyttiin, pääsisikö hän käymään Italiassa. Hän pakkasi laukkunsa ja lähti.

Italiassa oli miehen mukaan vastassa Ferrarin turvapäällikkö, joka kierrätti hirvensalmelaista tehtaalla ja vei hänet ajamaan Ferrarin urheiluautoilla.

Mies kertoi Länsi-Savolle saaneensa ajettavakseen muun muassa Ferrarin superauton FXX:n. Lopuksi he katselivat turvapäällikön kanssa yhdessä Kimi Räikkösen viimeisimmän kilpailun, jonka jälkeen mies lähti kotiin.

Kotiin ehdittyään mies sai jälleen puhelun. Tällä kertaa kerrottiin, että Ferrarilla olisi työpaikka auki. Sen jälkeen kysymys oli vain sopimukseen liittyvien yksityiskohtien neuvottelusta ennen kuin työt alkaisivat.

Tittelinsä mies kertoi olevan koordinaattori ja työtehtävinään Ferrarin koko matkustavan henkilökunnan asioiden hoitaminen.

Vaikka titteli saattoi kuulostaa epämääräiseltä ja matka kartinghallilta Ferrarille ehkä liian hyvältä ollakseen totta, kukaan ei kyseenalaistanut miehen tarinaa.

Videoblogi ja yhteistyösopimus kunnan ja paikallisen rakennusfirman kanssa

Paikallislehti Hirvensalmelaisen haastattelussa maaliskuussa mies kertoi aikomuksestaan viedä Hirvensalmea maailmalle samalla, kun kiertää F1-osakilpailuissa Ferrarin mukana.

– Tuli juttua erään mekaanikon kanssa Italiassa, mistä olen ja onko minulla jonkinlaisia yhteistyökuvioita Suomen tahon kanssa. Minulla heräsi ajatus, että miksipä ei Hirvensalmen kuntaa voisi markkinoida vähän laajemminkin, esimerkiksi maailmanlaajuisesti, mies totesi Hirvensalmelaiselle.

Juuri ennen kauden alkua hän teki yhteistyösopimuksen Hirvensalmen kunnan kanssa. Korvausta vastaan hän pitäisi videoblogia kiertäessään F1-kisoissa ja mainostaisi videoillaan Hirvensalmen kuntaa.

Videoiden sisältö alkoi hämmentää

F1-kauden ensimmäinen osakilpailu käytiin Australian Melbournessa 17. maaliskuuta. Ensimmäinen video ilmestyi reilun viikon päästä osakilpailusta.

Videolla mies seisoo kuvaruudussa mustassa Ferrari-toppatakissa, jonka alta pilkottaa punainen pikeepaita. Taustalla on vaalean rakennuksen ulkoseinä, joka eteen on pystytetty Hirvensalmen vaakunalla varustettu lakana.

Videolla mies kertoo, että alkaa pitää videoblogia, koska myös pieneltä paikkakunnalta pystyy pääsemään maailmalle. Hän kuvailee, kuinka Hirvensalmella on kesäisin paljon kesäasukkaita ja talvella hiljaisempaa.

– Kierretään ensin tässä Italiassa ja jatketaan sitten kuulumisia seuraavalla kerralla Bahrainista, mies sanoo.

Kuva siirtyy italialaiselle metroasemalle kuvaamaan junaa ja sen jälkeen Venetsian turistinähtävyyksien pariin. Seuraa sarja valokuvia Venetsiasta. Taustalla soi pirteä musiikki.

Video päättyy. Mies itse ei esiinny alkua lukuun ottamatta yhdessäkään kuvassa. Kolmeminuuttisella videolla ei nähdä myöskään mitään Ferrariin liittyvää.

Neljä muuta kanavalla julkaistua videota noudattavat samaa kaavaa. Mies puhuu ensin kameralle taustallaan Hirvensalmi-lakana, jonka jälkeen musiikin siivittämänä katsellaan kuvia nähtävyyksistä ja tunnetuista rakennuksista.

Kahdessa viimeisessä videossa nähdään sekä valokuvia että videomateriaalia F1-kisasta ja varikolta. Materiaali haiskahtaa kuitenkin vahvasti jonkin tv-yhtiön kuvaamalta. Kukaan varikkohenkilökunnasta tai kuskeista ei kiinnitä huomiota kameraan tai kuvaajaan. Kukaan ei juttele kuvaajalle saati lähetä terveisiä Hirvensalmelle.

Videoita katsellessa nousee epäilys, onko mies käynyt lainkaan paikoissa, joissa hän väittää käyneensä. Epäily saa vahvistusta, kun suurin osa videoiden valokuvista jäljittyy internetin kuvapankkeihin tai ulkomaalaisille F1-uutissivustoille. Kuvat eivät ole miehen ottamia, vaan ne on kopioitu netistä.

Kunta lähetti ohjeita sisältöön, videoiden tulo lakkasi

Videoblogiin pääsi vielä viime viikolla Youtuben lisäksi myös Hirvensalmen kunnan nettisivuilta valikosta “vapaa-aika ja matkailu”. Hirvensalmen kunnan elinkeinoasiamies Heikki Isokääntä kertoo, että videoblogi oli alkuun näkyvillä kunnan etusivulla. Se siirrettiin valikkolinkkien taakse sen jälkeen, kun sisällön ei katsottu olevan sellaista, mitä oli odotettu.

– Olemme aina aikaisemmin käyttäneet valmiiksi toimitettua videomateriaalia. Nyt tilanne oli sellainen, että tämä oli vähän tällainen harrastelijapohjainen juttu. Ei se ihan sellaista ole, mitä me ollaan totuttu, Isokääntä sanoo.

Isokäännän mukaan kolmannen videon kohdalla heräsi epäilys siitä, pitääkö miehen tarina alkuunkaan paikkaansa. Viidennen videon jälkeen hänelle lähetettiin ohjeita, millaista sisältöä Hirvensalmen kunta toivoi.

– Että jos menee vaikka Kanadaan, niin eikö voisi pyytää ystävällisiä ihmisiä vaikka lähettämään terveisiä meille. Tämmöinen, missä olisi paikallisia ihmisiä otettu mukaan, ei onnistunut koskaan, Isokääntä kertoo.

Ohjeiden lähettämisen jälkeen videoita ei ole ilmestynyt lainkaan. Isokäännän mukaan ainakin neljä jaksoa on jäänyt ilmestymättä.

Kunta ei ole lähtenyt selvittämään tarinan paikkansapitävyyttä saati penäämään maksamaansa palkkiota mieheltä takaisin.

– Me emme ole halunneet missään tapauksessa olla se taho, joka levittää tätä asiaa, ennen kuin on varmuutta siitä, pitääkö tarina paikkansa. Meillä on ollut tosi pienet rahat tässä kiinni, ja meille on jotain toimitettu sieltä. Ei sitä ole kukaan varmistanut, ettei se pidä paikkaansa.

Siksi videot pidettiin kunnan verkkosivuilla syyskuun alkuun saakka.

Rakennusyhtiö ja yksityishenkilöt velkojina

Ennen F1-kauden alkua paikallisen rakennusfirman yrittäjä Santtu Koistinen sopi miehen kanssa kaupallisesta yhteistyöstä. Videoita oli määrä tulla yhteensä 20, vähintään yksi jokaisesta osakilpailusta. Koistinen teetti miehelle firman logolla ja teksteillä varustetun lipun, ja sovittiin, että mies pitää rakennusfirmaa videoilla esillä.

Yrittäjä maksoi miehelle etukäteen yli 2000 euroa. Vastinetta rahalle ei ole tullut.

– Ei minun firmani ole näkynyt muuta kuin yhdessä Facebookiin laitetussa videossa, jonka hän teki hätäpäissään sen jälkeen, kun otin häneen yhteyttä. Siinä hän kannustaa ihmisiä bongaamaan firman lipun Monacosta, Koistinen kertoo.

Hän alkoi epäillä koko jutun todenperäisyyttä ja oli asiasta yhteydessä poliisiin.

– Ei poliisi ryhtynyt tutkimaan asiaa, vaan ohjasi minut oikeusaputoimistoon. Eihän siellä yrittäjiä auteta, joten olen turvautunut omaan juristiin. Eräs tuttu poliisi tiesi kertoa, että juristin kautta asian saa poliisille tutkittavaksi, yrittäjä kertoo.

Hänen mukaansa mies on yrittänyt saada rahoitusta muiltakin hirvensalmelaisilta yrityksiltä. Tiettävästi muut yritykset eivät ole lähteneet mukaan, mutta moni yksityishenkilö kertoo Ylelle lainanneensa miehelle rahaa saamatta omiaan koskaan takaisin.

Yksi heistä on Kari Liimatainen, Hirvensalmen autourheilijoiden jäsen, joka työskenteli miehen kanssa samaan aikaan kartinghallilla.

– Minulle hän on velkaa vain joitakin satoja euroja. Mutta tiedän ihmisiä, joiden kohdalla puhutaan tonneista, Liimatainen kertoo.

Myös muut Ylen haastattelemat henkilöt vahvistavat miehen olevan usealle taholle velkaa yhteensä useiden tuhansien eurojen edestä.

Ferrari: ”Meillä ei ole mitään tekemistä hänen kanssaan”

Yle soitti Ferrarin viestintätoimistoon, josta varmistettiin, ettei mies ole Ferrarin palkkalistoilla, eikä Ferrarilla ole hänen kanssaan muutakaan yhteistyötä.

Ferrarin viestintäpäällikkö Joanne Marshall piti tapausta outona. Hän on jättänyt asian Ferrarin lakiosaston käsiin, mutta arvelee, ettei Ferrari ryhdy minkäänlaisiin toimenpiteisiin miehen suhteen.

Kerroimme rakennusyrittäjä Santtu Koistiselle, että miehen tarina on varmistettu valheelliseksi. Koistinen halusi kokeilla, pitäytyykö mies edelleen tarinassaan, vaikkei videoita ole ilmestynyt toukokuun jälkeen. Hän kysyi lauantaina 7.9. mieheltä sähköpostilla, voisiko ostaa enemmän mainostilaa.

Mies sanoi olevansa sairaslomalla, mutta tiedusteli, minkälaista summaa Koistinen ajatteli. Samassa viestissä hän vihjasi koordinaattorin tehtäviensä olevan ”peitehommia” ja varsinaisen, Ferrarin F1-autoon liittyvän työnsä alkavan viikolla 39.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Sami Asikainen ei kerro, onko tapauksesta tehty rikosilmoitusta tai aloitettu tutkintaa.

Etelä-Savon käräjäoikeudessa vireillä ei ole yhtään rikos- tai siviiliasiaa mieheen liittyen.