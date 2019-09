Perheenäidin kotivakuutus irtisanottiin liian monen vahingon vuoksi – vakuutusyhtiöiden käytäntö ei näy sopimusehdoissa

Vakuutusyhtiöillä on oikeus irtisanoa vahinkovakuutus. Perusteluksi riittää sattuneiden vahinkojen lisääntynyt määrä.

Nokialainen Juulia Kekki-Keväänranta, 25, koki ikävän yllätyksen muutama viikko sitten: hänen kotivakuutuksensa irtisanottiin odottamatta. Postiluukusta tipahtaneessa kirjeessä ilmoitettiin asiasta lyhyesti.

– Siinä vaan luki, että irtisanomme alla mainitun vahinkovakuutussopimuksen päättymään vakuutuskauden lopussa, sitten oli päivämäärä. Minulla on ollut kotivakuutus Turvassa jo viitisen vuotta.

Irtisanomisen syyksi ilmoitettiin Kekki-Keväänrannan mukaan tavanomaisuudesta poikkeava vahinkokehitys eli lisääntyneiden vahinkojen määrä. Irtisanottavasta vakuutuksesta oli haettu korvausta viidestä eri vahinkotapahtumasta 14.11.2018 alkaneella vakuutuskaudella.

– On ihmeellistä, että minut on irtisanottu sellaisesta vakuutuksesta, mistä maksan. Tuntuu vääryydeltä. Minkä takia minulla on edes kotivakuutus, jos en saa käyttää sitä, ihmettelee Kekki-Keväänranta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fineen tulee toisinaan yhteydenottoja irtisanotun koti- tai kiinteistövakuutuksen vuoksi. Finen mukaan vakuutusyhtiön irtisanomisoikeutta tavanomaisesta poikkeavan vahinkokehityksen vuoksi ei löydy vakuutusehdoista.

Viisi vahinkoa vakuutusyhtiölle liikaa

Kekki-Keväänranta tiedusteli puhelimitse vakuutusyhtiöltä kotivakuutuksensa irtisanomisen syytä. Hän pohti, oliko hän toiminut jotenkin väärin.

Viimeksi hän oli hakenut korvausta kahdesta värjäytyneestä nojatuolista. Hän oli lähettänyt pyydetyt valokuvat nojatuoleista, mutta unohtanut lähettää kuvan värjäytymisen aiheuttaneesta takista.

– Kysyin johtuiko irtisanominen takista ottamatta jääneestä kuvasta. Ehdotin, että voisin hakea takin varastosta ja lähettää vielä kuvan siitä. Mutta minulle vastattiin, että ei tarvitse. Irtisanomisen syy on epätavallisen poikkeava vahinkojen määrä.

Keväänrantojen perheessä on 2,5-vuotias lapsi. Kekki-Keväänranta on hakenut korvausta vuoden sisällä viidestä, usein lapsen kanssa sattuneesta vahingosta. Kahdesti puhelimesta oli rikkoutunut näyttö. Myös pyykinpesukone ja Play Station -pelikonsoli olivat hajonneet. Viimeisimpinä nojatuolit olivat värjäytyneet.

Tällaisen kirjeen Juulia Kekki-Keväänranta sai vakuutusyhtiöltään. Juulia Kekki-Keväänranta

Kekki-Keväänranta ihmettelee miehensä kanssa, miksi heille ei oltu kerrottu irtisanomisriskistä etukäteen.

Uutta puhelinta ostaessa Kekki-Keväänrannan aviomies oli ottanut siihen erillisen vakuutuksen. Puhelinvakuutusta ottaessa hänelle oli kerrottu, että vuodessa saa tehdä kaksi vahinkoilmoitusta.

– Kotivakuutusehdoissa ei mainita vahinkoilmoitusten määrästä missään mitään. Miksi he eivät vakuutusyhtiöstä kertoneet tai edes varoittaneet meitä määrästä ensin, ihmettelee Kekki-Keväänranta.

Myöhemmin vakuutusyhtiöstä oli puhelimitse hänelle kerrottu, että kaksi tai kolme kertaa kauden eli vuoden aikana voi tehdä vahinkoilmoituksen.

Kekki-Keväänranta sanoo ymmärtävänsä vakuutuksen irtisanomisen sellaisessa tapauksessa, jos esimerkiksi epäillään vakuutuksen väärinkäytöstä. Mutta vakuutusyhtiöstä oli hänen mukaansa ainoastaan vastattu, että yhtiöllä on oikeus irtisanomiseen: siihen ei tarvita erikoisempaa syytä.

Juulia Kekki-Keväänranta epäilee, ettei hän ollut tarpeeksi tuottava asiakas. Hänen kotivakuutuksensa on maksanut hänelle noin 100 euroa vuodessa.

– Monesti vakuutusyhtiössä on myös 150 euron omavastuu. Mutta koska otin vakuutukseni alle 25-vuotiaana ja olen PAM-liiton jäsen, niin minulla omavastuu on ainoastaan 85 euroa. Ehkä vakuutusyhtiössä ajateltiin, etten tuo heille tarpeeksi rahaa.

Vakuutusyhtiöltä normaalia käytäntöä

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvasta vastattiin Ylen haastattelupyyntöön kirjallisesti, etteivät he voi kommentoida yksittäisiä tapauksia. Yleisellä tasolla he kertovat, että asiakas saa irtisanomisesta aina kirjallisen päätöksen, jossa on kerrottu päätöksen perusteet eli irtisanomiseen johtaneet syyt.

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus, mutta vakuutusyhtiön irtisanomisoikeus on määritelty rajoitetummin laissa ja Finanssiala ry:n hyvän vakuutustavan ja vakuutustoiminnan yleisissä periaatteissa (siirryt toiseen palveluun).

Lainkohdan mukaan vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättyväksi sopimuskauden lopussa. Irtisanomiselle on oltava hyvän vakuutustavan mukainen peruste.

– Tällainen peruste voi esimerkiksi olla se, että asiakkaan vahinkokehitys on ollut poikkeuksellinen ja riski siksi tavanomaista suurempi, kertoo sähköpostilla palvelujohtaja Loviisa Itäkannas Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvasta.

Kun Turvassa tehdään arviota, mikä on tavanomaisesta poikkeavaa vahinkokehitystä, otetaan huomioon muun muassa talouden koko sekä esimerkiksi lasten lukumäärä ja iät, mikäli ne ovat tiedossa. Ratkaisu tehdään heidän mukaansa harkiten, perustellen ja vakuutusyhtiön asiantuntijoiden yhteistyönä.

– Lopputuloksena voi valitettavasti joskus olla vakuutuksen irtisanominen. Tällöin asiakas saa irtisanomispäätöksen lisäksi muutoksenhakuohjeistuksen. Asiakas voi halutessaan saattaa asian esimerkiksi asiakasasiamiehen, Finen tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, sanoo Itäkannas.

Yle kysyi aiheesta myös OP-Ryhmään kuuluvalta Pohjola Vakuutukselta. OP-ryhmän markkinaosuus vahinkovakuutuksista oli suurin vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun) (Finanssiala).

Myös Pohjola Vakuutuksesta vastattiin sähköpostitse samoin sanoin kuin Turvaltakin. Heiltä halutaan vielä painottaa, ettei kotivakuutusta koskaan irtisanota keskimääräistä kalliimman vahingon vuoksi.

– Vakuutuksessa on enimmäiskorvauksena toimiva vakuutusmäärä ja korvauksena vahinkotilanteessa maksetaan enintään vakuutusmäärä. Vakuutusmäärän kasvaessa myös vakuutusmaksu nousee, jolloin vakuutusyhtiö hyväksyy riskin suuremmasta vahingosta korkeampaa vakuutusmaksua vastaan, sanoo Pohjola Vakuutuksen henkilöasiakkaista vastaava johtaja Hanna Hartikainen.

Hyvä vakuutustapa veteen piirretty viiva

Finanssivalvonnasta kerrotaan, että Kekki-Keväänrannan tapaus kuulostaa harvinaiselta, mutta käytännössä vakuutusyhtiö voi valita asiakkaansa.

– Mikä on hyvää vakuutustapaa, niin sitähän ei ole helppo määritellä. Kuluttaja voi tällaisissa tapauksissa pohtia, että onko tarvetta riitauttaa tapausta, sanoo markkinavalvoja Päivi Turunen Finanssivalvonnasta.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä kerrotaan, että heille tulee silloin tällöin yhteydenottoja irtisanotun koti- tai kiinteistövakuutuksen vuoksi. Joitakin tapauksia on myös jouduttu ratkomaan vakuutuslautakunnassa. Tapaukset eivät ole Finen mukaan kuitenkaan mitenkään hälyttävästi lisääntyneet.

Finen mukaan vakuutusyhtiön irtisanomisoikeutta tavanomaisesta poikkeavan vahinkokehityksen vuoksi ei löydy vakuutusehdoista, mutta se perustuu vakuutussopimuslain perusteluihin ja Finanssiala ry:n oppaaseen.

– Vakuutuksen irtisanominen vahinkokehityksen vuoksi on sallittu ja vakiintunut käytäntö. Harvoin aiheettomia irtisanomisia tulee. Voivat kyllä olla hankalia tilanteita asiakkaalle, jos on esimerkiksi luottotiedot menneet, eikä saa uutta vakuutusta, sanoo vakuutusasiantuntija Hanna Salo Finestä.

Juulia Kekki-Keväänranta pohtii kotivakuutuksensa irtisanomisen riitauttamista. Hänen mukaansa vakuutusyhtiössä ei edes tiedetty heidän lapsestaan ja hän tuntee kokeneensa vääryyttä. Häneltä on tällä hetkellä mennyt luotto vakuutusyhtiöihin, mutta hänon silti etsinyt perheelleen uutta kotivakuutusta.

– Olen soitellut viiteen eri vakuutusyhtiöön ja kysellyt, että minkälaisia vakuutuksia heillä on tarjota. Olen kysynyt, mikä heillä on vahinkojen raja, mistä vakuutus voidaan irtisanoa, niin ei kuulemma ole olemassa mitään rajaa, sanoo Kekki-Keväänranta.