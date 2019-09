"Kun ruokaakin kuskataan kotiin, miksei myös käteistä" – Kotiovelle voi tilata jopa 15 000 euroa rahaa

Toive käteisen rahan saamisesta kotiovelle on lähtenyt asiakkailta, joilla on tarvetta suuremmille käteissummille.

Nordean asiakkaat saavat käteistä rahaa suoraan kotiovelle Kainuussa Kajaanissa, Kuhmossa ja Suomussalmella sekä Pohjois-Savossa Kuopiossa, Iisalmessa, Lapinlahdella ja Varkaudessa. Henkilöasiakasliiketoiminnan varajohtaja Jani Elorannan mukaan rahat toimitetaan joko postiin, josta asiakas voi noutaa ne tai rahat voidaan toimittaa postivakuutettuna kotiosoitteeseen.

– Tällöin ne luovutetaan kotiovella kädestä käteen. Kun ruokaakin kuskataan kotiin, miksei myös käteistä, Eloranta sanoo.

Vaikka käteisen rahan käyttö vähenee, siihen liittyville palveluille on edelleen kysyntää. Toive käteisen rahan saamisesta kotiovelle on tullut pankin asiakkailta, joilla on tarvetta suuremmille käteissummille. Kotiovelle toimitetusta käteisestä peritään 10 euron maksu.

– Kotiovelle pystytään toimittamaan 15 000 euron edestä käteistä. Asiakkaat kokevat, että pienemmät summat he saavat automaatista, mutta on myös heitä, jotka tarvitsevat jostain syystä isomman summan kerralla, Eloranta kertoo.

Elorannan mukaan käteisen rahan tilaaminen kotiovelle on pilotti, joka jatkuu lokakuun loppuun. Kokeilun jatkosta päätetään sen jälkeen.

– Olemme ideoineet kokeilun yhdessä Postin kanssa. Suurissa kasvukeskuksissa on paremmat mahdollisuudet nostaa isojakin summia, mutta pitkät etäisyydet esimerkiksi Kainuussa luovat kokeilulle tarvetta, sanoo Eloranta.

