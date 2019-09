Ministeri lupasi rahaa Tampereen tunnin junaan – Pormestari Lauri Lyly vaatii nopeampaa suunnitteluaikataulua

Tampereen pormestari Lauri Lyly on tyytyväinen siihen, että valtio aloittaa kuntien kanssa neuvottelut pääradan jätti-investoinnin suunnittelusta.

Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) kiittää liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinia (sd.) esityksestä aloittaa neuvottelut Tampereen tunnin junan suunnittelusta.

– Neuvotteluihin on otettava mukaan kaikki pääradan varrella olevat kunnat. Nyt katsotaan, saadaanko kasaan vaadittu 49 prosentin rahoitusosuus kunnilta ja Finavialta, Lyly sanoo.

Lylyn mukaan Marinin tiedotustilaisuudessa esillä ollut asukasluvun mukainen rahoitusosuus tuntuu oikealta tavalta. Suunnitteluaikataulu on kuitenkin Lylyn mukaan liian hidas.

– Suunnittelutyö täytyy saada kuitenkin etenemään nopeammin kuin esitetyissä 6–8-vuodessa, koska suunnittelun rahoitustapa on nyt selvä. Meidän on varmistettava Suomi-radan mahdollisuus osallistua EU:n seuraavaan rahoituskierrokseen, Lyly sanoo tiedotteessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin lupasi tiedotustilaisuudessa valtion rahaa pääradan suunnitteluun. Ehtona on, että kunnat lähtevät rahoitukseen mukaan. Marinin mukaan myös Finavia voisi osallistua suunnittelun rahoittamiseen.

Ministeri aloittaa lähiaikoina neuvottelut kuntien kanssa yhteyksien suunnittelusta. Tampereen ja Helsinki-Vantaan lentokentän välisen radan rakentaminen voisi alkaa 2020-luvun lopulla ja liikennöinti 2030-luvulla.

Pääratainvestoinnin alustava kustannusarvio on 5,5 miljardia euroa. Tähän sisältyy myös Helsinki-Vantaan kautta kulkeva niin kutsuttu lentorata.

Valtion rahaa on tulossa on myös Helsingin ja Turun välisen junayhteyden suunnittelu. Marin kertoi, että osakassopimusten hyväksymisen jälkeen valtiolla on valmius pääomittaa Suomi-radan hankeyhtiötä 76,5 miljoonalla eurolla ja Turun tunnin junan hankeyhtiötä 38,25 miljoonalla eurolla.

Marinin mukaan näyttää siltä, että myös EU:lta olisi herumassa rahaa hankkeisiin.