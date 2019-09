UPM aikoo sulkea paperikoneen Raumalla

Metsäyhtiö UPM aikoo sulkea aikakauslehtipaperia valmistavan paperikoneen Raumalla.

Vuonna 1971 valmistunut SC-paperikone eli Rauman paperikone numero 2 on suunniteltu suljettavaksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Yt-neuvottelut alkavat jo tänään. Arvioitu henkilöstön vähennys on 179 henkilöä. Näistä 14 on määräaikaisia. Tällä hetkellä Raumalla on UPM:n palveluksessa 520 vakituista työntekijää.

Kahden jäljelle jäävän paperikoneen tuotanto jatkuu Raumalla normaalisti.

– Tämä on synkkä päivä Rauman paperitehtaalle mutta ei iso yllätys. Kapasiteetin karsinta on jatkunut useita vuosia, ja nyt tuli meidän vuoro. Pelkät lomautukset eivät riitä, tehtaanjohtaja Timo Suutarla sanoo.

"Kilpailukyky paranee"

UPM tekee myös useita muita muutoksia toiminnassaan. Tavoitteena on vähentää päällystämättömän paperin tuotantokapasiteettia. Tämän pitäisi vahvistaa yhtiön kilpailukykyä.

– Markkina on pudonnut viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti. Nyt pudotus on jyrkentynyt, ja meillä on liikaa kapasiteettia. Rauman kone kannattaa tällä hetkellä SC-paperikoneistamme heikoiten, tehtaanjohtaja Suutarla sanoo.

Suutarlan mukaan yhden koneen loppu heikentää Raumalle jäävien kahden paperikoneen kilpailukykyä, koska kiinteitä kuluja on ollut halvempi jakaa kolmelle kuin kahdelle koneelle.

Raumalla suljettiin paperikone viimeksi vuonna 2013. Tuolloin työpaikkansa menetti lähes 90 ihmistä.

Myös Tampereella irtisanomisia?

UPM suunnittelee muun muassa myyvänsä Chapellen sanomalehtipaperitehtaan Grand-Couronnessa, Ranskassa.

Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi kokonaisuudessaan, että UPM:n SC-kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnilla ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnilla.

Rauman paperikoneen sulkemisesta tulisi UPM:n arvion mukaan 20 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

UPM:n suunnitelmissa on myös perustaa Puolan Wrocławiin uusi palvelukeskus. Tämä vaikuttaa yhtiön tiedotteen mukaan yhteensä 168 työpaikkaan 11 eri toimipisteessä.

Suomessa uuden keskuksen perustaminen uhkaa UPM:n mukaan 58 työpaikkaa Tampereella. UPM:llä on Tampereella yhteensä 904 työntekijää. Muutos tapahtuisi ensi vuoden syksyyn mennessä.

11:57 korjattu otsikkoa: UPM ei sulje koko tehdasta vaan yhden paperikoneen.

