Rauman kaupunginjohtaja UPM:n paperikoneen alasajosta: "Isku, jota ei olisi toivonut"

Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski sanoo, että UPM:n ilmoitus aikakauslehtipaperia valmistavan koneen sulkemisesta on valitettava tieto perinteiselle paperintuotantopaikkakunnalle.

– Tämä oli isku, jota ei olisi toivonut, mutta kun se on tullut, siihen on otettava kiinni. Tämmöistä maailma on, sitä paperilaatua ei pystytä Suomessa kilpailukyisesti tuottamaan.

Kaupunginjohtaja Koski sanoo, että hänellä ei ole vielä tarkkoja tietoja yksityiskohdista eli mahdollisista eläkejärjestelyistä. Kaupunki pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin voimin auttamaan työpaikkansa menettäviä.

Arvioitu henkilöstön vähennys on 179 henkilöä eli kolmasosa UPM:n Raumalla olevasta henkilökunnasta.

– Vaikutus Rauman työttömyysasteeseen on suunnilleen yksi prosentti, mutta täytyy muistaa, että jokaiselle yksittäiselle ihmiselle tilanne on hankala, kaupunginjohtaja Koski muistuttaa.

– Raumalle on tulossa yli tuhat uutta työpaikkaa eli kyllä tässä pärjätään, mutta työpaikat eivät ole tietenkään aivan samantasoisia kuin paperitehtaalla, koska siellä on aika kovat palkat.

Kaupunginjohtaja Koski arvioi, että Rauman imagolle paperikoneen alasajolla ei ole merkitystä.

– Näitä pysäytyksiä on ollut muuallakin. Toivottavasti niitä ei enää Suomeen tule.