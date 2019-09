Toimittajalta: Boltonin lähtö vähensi sodanuhkaa – Trump on erottanut jo 35 lähipiiriläistään, eikä linjasta ole nyt vihiä

Boltonin sukset menivät lopulta pahasti ristiin presidentti Trumpin kanssa. Kuva on otettu huhtikuun lopussa Valkoisen talon edustalla.

Boltonin sukset menivät lopulta pahasti ristiin presidentti Trumpin kanssa. Kuva on otettu huhtikuun lopussa Valkoisen talon edustalla. Jim Lo Scalzo / EPA

Moni on huokaissut helpotuksesta turvallisuusneuvonantaja John Boltonin lähdettyä, kirjoittaa kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

WASHINGTON Valkoisen talon pyöröovi on reilun kahden ja puolen vuoden aikana käynyt tiuhempaan kuin tiettävästi koskaan aiemmin. Presidentti Donald Trump on antanut lähtöpassit jo 35 ministeritason tehtävissä palvelleelle avainhenkilölle ja neuvonantajalleen.

Turvallisuusneuvonantaja on yksi Yhdysvaltain hallinnon tärkeimmistä henkilöistä. Hän on mukana keskeiset päätökset tekevässä kansallisessa turvallisuusneuvostossa. Hän on presidentin läheinen neuvonantaja niin puolustukseen kuin ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Hän on yhteyshenkilö Trumpin ja ministeriöiden välillä. John Bolton ei onnistunut tehtävässään kovin hyvin, sillä esimerkiksi ulkoministeri Mike Pompeon oli vaikea peitellä iloaan hänen potkuistaan. Iranin johto piti Boltonin lähtöä oikeana siirtona Trumpilta.

70-vuotias Bolton on pitkän linjan ulkopolitiikan ammattilainen, joka ehti palvella useita eri hallintoja niin taustavaikuttajana kuin toimeenpanijana. Hän on jyrkkine mielipiteineen kiistelty henkilö.

Bolton oli 2000-luvun alkupuolella yksi Irakin sodan arkkitehdeistä. Turvallisuusneuvonantajana hän vaati Trumpilta tiukempaa otetta Iranista (siirryt toiseen palveluun) ja ehdotti sinne sotilasiskua.

Vaikka Bolton jos kuka on ”Amerikka ensin” –rummuttaja, hänellä meni Valkoisessa talossa viettämiensä 17 kuukauden aikana lopulta sukset pahasti ristiin Trumpin kanssa.

Pompeo vahvisti tiistaina, että nyt Boltonin lähdettyä Trump ja Iranin presidentti Hassan Ruhani saattavat tavata. Mahdollinen tapaaminen olisi tämän kuun lopulla New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä.

Iranin lisäksi Bolton oli Trumpin kanssa jyrkästi eri mieltä Pohjois-Koreasta. Neuvottelemisen ja huippukokousten sijaan hän olisi ahdistanut Kim Jong-unia enemmän nurkkaan. Hänellä oli tiettävästi näppinsä pelissä myös Afganistanin rauhanneuvottelujen keskeydyttyä viime viikonvaihteessa.

Moni on Pompeon ja Iranin johdon tavoin huokaissut helpotuksesta Boltonin lähdettyä. Mutta ohimoissa tykyttää huoli siitä, mitä hänen jälkeensä seuraa.

Turvallisuusneuvonantaja on yleensä yksi presidentin pitkäaikaisimmista avustajista. Trump on tässäkin suhteessa poikkeus, sillä Bolton on jo kolmas häntä palvellut henkilö kyseisessä tehtävässä.

Boltonin edeltäjät ovat entisiä sotilaita. Michael Flynn ja H.R. McMaster pitivät turvallisuuspoliittiset kantansa neljän seinän sisäpuolella. He olivat siis persoonina Boltonin vastakohtia.

Nyt esiin ei ole noussut erityisiä nimiä – eli Trump voi valita Boltonin seuraajaksi vähän kenet tahansa. Seuraaja voi olla kansainvälistä yhteistyötä painottava pehmis tai Amerikkaa kaiken muun edelle ajava kovis.

