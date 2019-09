Iran pidätti kolme Australian kansalaista – kiinniotettuina yliopisto-opettaja ja matkailijapariskunta

Pidätetyt naiset ovat tiettävästi Teheranin Evinin vankilassa. Kuva on otettu vuonna 2008.

Pidätetyt naiset ovat tiettävästi Teheranin Evinin vankilassa. Kuva on otettu vuonna 2008. Rex Features / AOP

Australia on lähettämässä aluksia partioimaan Persianlahden Hormuzinsalmelle osana USA:n johtamaa koalitiota.

Kolme Australian kansalaista, kaksi naista ja yksi mies, on pidätetty Iranissa, tiedottaa Australian hallitus. Pidätetyistä kahdella on myös Britannian kansalaisuus, kertovat brittimediat.

The Guardian-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan toinen kaksoiskansalaisista on yliopisto-opettaja, joka pidätettiin useita kuukausia sitten. The Times -lehti uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että muutamia viikkoja sitten pidätettiin brittiläis-australialainen bloggari ja hänen australialainen poikaystävänsä, jotka olivat matkalla halki Aasian.

Guardianin mukaan matkailijapariskunta telttaili sotilasalueella Jajroodissa.

Australia neuvottelee Iranin kanssa pidätettyjen tilanteesta ja maan ulkoministeriö sanoo tarjoavansa konsuliapua pidätettyjen omaisille.

Australia kehottaa harkitsemaan Iraniin matkustamista

Toistaiseksi ei ole tiedossa mistä kolmikkoa epäillään tai onko heitä vastaan nostettu syytteitä.

Pidätetyt naiset ovat tiettävästi Teheranissa Evinin vankilassa, mutta miehen olinpaikkaa ei tiedetä. Myös vuonna 2016 pidätetty, vakoilusta syytetty iranilais-brittiläinen Nazanin Zaghari-Ratcliffe on Evinissä.

Tieto pidätyksistä tuli sen jälkeen, kun Australia ilmoitti olevansa valmis lähettämään aluksia partioimaan Persianlahden Hormuzinsalmella osana Yhdysvaltojen johtamaa koalitiota. Jännitteet alueella ovat kasvaneet viime kuukausina.

Aiemmin tällä viikolla Australia päivitti Irania koskevaa matkustussuositustaan (siirryt toiseen palveluun), ja kehotti harkitsemaan maahan matkustamista ja kielsi matkustamasta Irakin ja Afganistanin vastaisille raja-alueille sekä tietyille alueille Kaakkois-Iranissa.

Lähteet: AP, AFP