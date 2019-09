Suomeen vireillä uusi arktinen EU-keskus – "Avaisi jopa miljardiluokan mahdollisuudet suomalaisyrityksille" ja 4 muuta syytä kyhätä uusi toimisto

Arctic-Officen perustaminen Helsinkiin tai Turkuun on ollut vireillä toukokuun ministerikokouksen jälkeen.

Arktisen alueen tulevaisuus ja sen luonnonvarojen hyödyntäminen kestävällä tavalla nousivat vahvasti esille EU:n arktisen neuvoston ministerikokouksessa keväällä Rovaniemellä. Arktisen talousneuvoston varapuheenjohtajan Tero Vaurasteen mukaan kokouksen tiimoilta on ollut vireillä uuden Arctic-Officen perustaminen Helsinkiin tai Turkuun.

Jos toimisto perustettaisiin, se vahvistaisi Suomen asemaa kansainvälisessä keskustelussa ja avaisi uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

Toimistossa työskentelisi noin 10 alan huippuosaajaa.

Arctic-Officen toimintaa rahoittaisivat EU, Suomen valtio, alueelliset kehitysyhtiöt ja elinkeinoelämän tahot.

Sekä EU että Suomi ovat uusimassa arktista strategiaansa ja Arctic-Office olisi osa strategian uusimista ja toteuttamista.

Mitä hyötyä viraston perustamisesta olisi? Listasimme 5 asiaa.

1. Arctic-Office kokoaisi poliittiset päättäjät ja tieteen asiantuntijat yhteen

Vaurasteen mukaan Suomea luonnehditaan kokoaan suuremmaksi arktisen diplomatian ja teknologian taitajaksi ja siksi uusi toimisto sopisi Suomeen.

– Toimisto kokoaisi poliittisia päättäjiä, elinkeinoelämän vaikuttaja ja tiedemaailman edustajia yhteen, Vauraste sanoo.

Suomi voisi toimia myös Pohjoismaisen yhteistyön koordinaattorina erilaisten huipputapaamisten järjestämisessä.

2. Suomi olisi jatkuvasti arktista aluetta koskevan keskustelun ytimessä

Vaurasteen mukaan tomiston myötä Suomen asema kansainvälisen keskustelun foorumina vahvistuisi entisestään. Suomella olisi mahdollisuus olla jatkuvasti johtavassa asemassa arktista aluetta koskevassa keskustelussa.

– Suomen puheenjohtajuuskausi arktisessa talousneuvostossa päättyi toukokuussa. Uuden Arctic-Officen kautta voisimme olla johtavassa asemassa arktista aluetta koskevassa neuvonpidossa myös kiertävien puheenjohtajuuskausien välissä, Vauraste selventää.

3. Kysyntää suomalaiselle logistiikkaosaamiselle

Vaurasteen mukaan uusi EU-keskus avaisi merkittävästi uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Arktisen alueen arvioidaan tarjoavan jopa 1 000 miljardin taloudelliset mahdollisuudet, jotka pitäisi hyödyntää kestävällä tavalla.

Arktisella alueella on paitsi mittavat öljy- ja kaasuesiintymät myös esimerkiksi sähköautojen akuissa tarvittavia harvinaisia mineraaleja. Alue tarjoaa siis mahdollisuuksia muun muassa kaivos-, kaasu- ja öljyteollisuudelle, mutta yhä enemmän myös suomalaiselle logistiikkaosaamiselle.

– Suomi on edelläkävijä esimerkiksi arktisiin olosuhteisiin soveltuvien laivojen rakentamisessa ja jäänmurrossa, Vauraste toteaa.

Vauraste muistuttaa Kanadan ja Alaskan arktisten alueiden infrastruktuurin olevan monin paikoin kehitysmaatasoa, joten sekin tarjoaa isot markkinat eurooppalaiselle osaamiselle.

4. Markkinoille voisivat päästä nekin yritykset, jotka eivät siellä vielä ole

Porvoolaisen öljyntorjuntayhtiö Lamorin varatoimitusjohtaja Juha Muhonen sanoo, että Arctic-Office avaisi uusia kansainvälisiä kontakteja suomalaisille yrityksille ja lisäisi vientiä. Muhosen mukaan Lamor on jo valmistautunut arktisen alueen liiketoiminnan kasvuun. Muhonen sanoo, että Arctic-Officen kautta nekin suomalaiset yritykset, jotka eivät vielä ole alueella toimineet, voisivat päästä helpommin markkinoille mukaan.

5. Arctic-Office auttaisi yhteispohjoismaisessa yhteistyössä

Muhonen uskoo, että sekä öljyä että kaasua porataan arktisilla alueilla vielä kiihtyvään tahtiin. Vaikka öljyn hinta on nyt alamaissa, nousun odotetaan tulevan ennemmin tai myöhemmin, jolloin arktisen alueen tuotanto olisi taas kannattavaa. Huomioitava on myös se, että alueen luonto on äärimmäisen herkkää.

– Jatkossa arktisilla alueilla toimitaan aiempaa tarkemmin ja sinne myös mennään paremmin varustautuneina. Tämä tuo lisää bisnestä, Muhonen sanoo.

Arctic-Officen avulla olisi helpompi sopia myös yhteispohjoismaisista toimintatavoista ja urakoista.

Hallitusohjelman mukaan Suomi on uusimassa arktista strategiaansa, ja Vauraste näkee Arctic-Officen keskeisimpänä hankkeena strategian uusimisessa ja toteuttamisessa.

