Airiston veneonnettomuuden perimmäinen syy edelleen epäselvä

Poliisin mukaan Saaristomeren Airistolla elokuussa sattuneen veneturman tapahtumien kulku alkaa pääpiirteittäin olla selvä. Veneiden kulkemat reitit ovat tiedossa. Poliisi on tutkinut sekä tutkakuvia että veneiden omia plottereita.

Pienempi moottoripurjehtija on tullut Airistoa pitkin Turusta etelään päin. Ennen törmäystä Airiston eteläpäässä veneen kulkusuunta on ollut väylän suuntaisesti koillisesta lounaaseen. Isompi moottorivene puolestaan on tullut väylää pitkin Airiston matkailukeskuksesta länteen päin. Veneiden kohtaamiskulma on ollut n. 45 - 60 astetta. Isompi veneistä on tullut takaviistosta pienempään nähden.

Pienempi vene on kulkenut noin kuuden solmun ja isompi vene noin 23 - 25 solmun matkavauhtia ennen törmäystä.

Pienempää venettä ajoi toinen veneen omistajista, vuonna 1974 syntynyt nainen. Hänen lisäkseen veneessä olivat vuonna 1970 syntynyt nainen ja kaksi 2000-luvulla syntynyttä tyttöä, jotka loukkaantuivat lievästi. Sen lisäksi veneessä olivat vuosina 1969 ja 1973 syntyneet veljekset, jotka menehtyivät turmassa.

Isompaa venettä ajoi veneen omistaja, vuonna 1967 syntynyt mies. Hänen kyydissään oli hänen vuonna -68 syntynyt vaimonsa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa. Molemmissa veneissä oli vuosikymmenien kokemus vesillä liikkumisesta.

Syy siihen, miksei kumpikaan osapuoli havainnut toistaan ajoissa, on edelleen epäselvä.

