Kulta- ja kelloliikkeeseen murtauduttu Lappeenrannassa – poliisi etsii tekijöitä ja julkaisi murtautujien käyttämän auton rekisterinumeron

Aivan Lappeenrannan keskustassa Oleksi-kävelykadulla sijaitsevaan Timanttiset kulta- ja kelloliikkeeseen on murtauduttu viime yönä.

Murto tapahtui aamuyöllä kello neljän aikaan.

Murtautujia oli poliisin mukaan useita. Saaliikseen he saivat kelloja ja koruja.

– Vielä ei pystytä tarkemmin saaliin määrää arvoimaan, kertoo rikoskomisario Marko Heinonen Kaakkois-Suomen poliisista.

Poliisin mukaan tekijöitä oli useita. He olivat liikkeellä aiemmin Mikkelistä anastetulla henkilöautolla. Auto on Volkswagen 5D Touran. Väriltään se on punainen. Auton rekisterinumero on FGT-270.

Poliisi on eristänyt murtopaikan. Ville Toijonen/Yle

Poliisin tutkijat tekevät parhaillaan rikospaikkatutkintaa kelloliikkeen sisällä. Aamulla paikan päällä ollut Ylen toimittaja kertoi, että useat kellohyllyt näyttivät olevan tyhjinä.

Poliisi kaipaa havaintoja tapahtumaan, ajoneuvoon ja henkilöihin liittyen. Havainnot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse numeroon 050 4479574.

Samaan kello- ja kultaliikkeeseen murtauduttiin myös 9.9.2016. Silloin murtautujat veivät etupäässä arvokelloja. Murtautujat ajoivat tuolloin autolla ikkunasta sisään.