Pekka Seppäsen kolumni: Vastuullisuus on vastuutonta

Kun yritykset puhuvat vastuullisuudesta, ne määrittelevät itse, mitä vastuullisuus on. Jos vastuullisuus on yhteiskunnassa tärkeää, pitää yhteiskunnan määritellä mitä vastuullisuus on, kirjoittaa Pekka Seppänen.

Haluan pohtia vastuullisuutta, koska muutkin pohtivat ja puhuvat siitä, ehkä enemmän kuin koskaan.

Jos vastuullisuuden mittari on vastuullisuudesta puhumisen määrä, niin maailmassa ei ole mitään niin vastuullista kuin yritystoiminta ja sijoittaminen.

Oletteko koskaan tavanneet ihmistä, joka toistelee olevansa rehellinen? Sama olo tulee silloin, kun liikeyritys hokee olevansa vastuullinen.

Rehelliset ihmiset eivät vakuuttele olevansa rehellisiä. Vastuullisten yritysten ei varmaan niidenkään tarvitsisi koko ajan todistella vastuullisuuttaan.

Kanadalainen konsulttiyhtiö Corporate Knights tekee vuosittain listan (siirryt toiseen palveluun) maailman vastuullisimmista yrityksistä. Tämänvuotisessa listauksessa sadan vastuullisimman yrityksen joukossa on peräti seitsemän suomalaisyritystä.

Vastuullisin näistä on Neste, sijalla kolme. Neste on siis maailman kolmanneksi vastuullisin yritys. Pronssimitali Suomeen, hieno saavutus!

Muita huippuvastuullisia yrityksiä ovat esimerkiksi metsäyhtiö UPM sijalla 23 ja Nordea-pankki sijalla 47.

Kyllähän tämä vähän yllättävältä kuulostaa. Neste kaupittelee fossiilisia polttoaineita, UPM hakkaa metsien hiilinieluja ja Nordea muistetaan Panaman papereista, joiden mukaan Nordea on perustanut sadoille varakkaille asiakkailleen veroparatiisiyhtiöitä verojen välttelemiseksi.

Täytynee olla niin, että Neste, UPM ja Nordea kaupittelevat fossiilisia polttoaineita, hakkaavat metsiä ja auttavat karttamaan veroja jotenkin vastuullisemmin kuin niiden kanssa kilpailevat muut yritykset.

Konsulttiyhtiön listaus panee miettimään myös omaa vastuullisuuttani. Olisiko vastuullisempaa tankata autooni vastuullisen Nesteen bensiiniä vai sittenkin olla kokonaan ajamatta autoa? Entä myisinkö omasta metsästäni puita UPM:lle vai jättäisinkö metsän koskemattomaksi niin kuin tähänkin saakka. Ja mitä pitäisi tehdä Nordean kanssa, pyytäisinkö neuvoja verojen kiertämiseksi vai olisinko pyytämättä?

Tämä kaikkein vastuullisin Valio on se sama Valio, joka sai muutama vuosi sitten 70 miljoonan euron rapsut määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

Kansalaiset päätyvät aivan yhtä yllättäviin valintoihin kuin konsultit. Sustainable Brand Index -kyselyssä tavalliset suomalaiset ovat saaneet valita Suomen vastuullisimman brändin. Kuutena vuotena peräkkäin suomalaiset ovat arvioineet vastuullisimmaksi Valion, tuon maidonjalostajan, jolla on pitkä historia Itämeren saastumisen ja ilmaston lämpenemisen edistäjänä. Tämä kaikkein vastuullisin Valio on se sama Valio, joka sai muutama vuosi sitten 70 miljoonan euron rapsut määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.

Kun yritykset puhuvat vastuullisuudesta, ne määrittelevät itse, mitä vastuullisuus on. Tietenkin. Totta kai yritykset haluavat itse laatia omat pelisääntönsä, kukapa ei haluaisi.

On kuitenkin tarjolla myös toinen vaihtoehto, nimittäin lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta.

Pelisääntöjen laatiminen on poliitikkojen tehtävä. Mutta hekin ajattelevat vastuullisuutta omista lähtökohdistaan.

Jos vastuullisuus on yhteiskunnassa tärkeää, yhteiskunnan pitäisi määritellä mitä vastuullisuus on. Yhteiskunnan tulisi siinä tapauksessa myös laatia pelisäännöt ja valvoa niiden noudattamista. Itsesääntely on kaunis ajatus, mutta ehkä silti on parempi, että kukaan ei ole tuomari omassa asiassaan.

Omien havaintojeni mukaan vastuullinen politiikka tarkoittaa sitä politiikkaa, josta puolueen äänestäjät ja rahoittajat tykkäävät.

Oikeiston mielestä vastuullista politiikkaa on se, että otetaan rahat vasemmiston äänestäjiltä. Ja vasemmiston mielestä vastuullista politiikkaa on se, että otetaan rahat oikeiston äänestäjiltä.

Jotakin on pielessä, kun kepulikonsteja käyttäviä ja luontoa tärveleviä yrityksiä pidetään vastuullisina.

Vastuullisuus tarkoittaa kykyä antaa vastuullinen mielikuva itsestään.

Ehkä vastuullisuus tulisi määritellä uudelleen. Ehdotan seuraavaa määritelmää: vastuullisuus tarkoittaa kykyä antaa vastuullinen mielikuva itsestään. Siis: vastuullisuus tarkoittaa kykyä antaa vastuullinen mielikuva itsestään.

Tästä näkökulmasta katsoen on helppo ymmärtää, miksi peliyhtiö Veikkaus on viime viikkoina joutunut ankaran arvostelun kohteeksi.

Veikkaus ei ole jäänyt kiinni vilunkihommista eikä sitä voine pitää erityisenä luonnon tuhoajanakaan. Mutta Veikkaus teetti mainoksen, joka herätti pahennusta, mikä johti Veikkauksen kaiken toiminnan ryöppäämiseen.

Nytkö heille vasta valkeni, että kulttuuria ja urheilua tuetaan köyhän kansan ja peliriippuvaisten rahoilla?

Se hiukan ihmetyttää. Eivätkö nämä ihmiset, jotka syyttivät Veikkausta epävastuullisuudesta, tienneet, mitä Veikkaus puuhaa? Nytkö heille vasta valkeni, että kulttuuria ja urheilua tuetaan köyhän kansan ja peliriippuvaisten rahoilla?

Jos he tiesivät tämän, on aika epävastuullista, että he eivät hyökänneet Veikkauksen kimppuun jo paljon aikaisemmin.

Vastuullisuus näyttää olevan venyvä ja kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva käsite. Sillä voi kiillottaa mustan valkoiseksi, mutta yhtä hyvin sitä voi käyttää mielivaltaisena lyömäaseena.

Mitä enemmän olen pohtinut vastuullisuutta, sitä varmemmaksi olen tullut siitä, että vastuullisuudesta puhuminen on vastuutonta.

Vastuullisinta olisi lopettaa vastuullisuudesta puhuminen. Nyt.

Pekka Seppänen

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, hallitustyöskentelijä, valmentaja tai laiskottelija, päivästä riippuen.

