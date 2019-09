Miten päästä eroon rikollisista liivijengeistä? Poliisi voi auttaa

Rikollinen liivijengi imaisee uuden jäsenen mukaan toimintaansa ja alistaa hänet työskentelemään jengin puolesta. Uuden jäsenen on oltava aina jengin käytettävissä, sanoi rikoskomisario Antti Hyyryläinen keskusrikospoliisista Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

– Jengin valheellinen viesti veljeydestä ja yhteenkuuluvuudesta vetää mukaan United Brotherhoodiin. Todellisuudessa järjestöä kontrolloidaan väkivallan uhalla.

Hyyryläisen mukaan uudet jengiläiset menettävät vallan omaan vapaaseen tahtoon. Uusien jengiläisten nimissä otetaan pikavippejä ja perustetaan pöytälaatikkoyrityksiä. Niitä käytetään kontrollin välineenä, jos jäsen alkaa niskoitella käskyjä vastaan.

Osa rikollisiin moottoripyörä ja- ja liivijengeihin ajautuneista haluaa päästä irti rikollisesta elämästä. Ajatus jengistä irtaantumisesta saattaa tulla mieleen esimerkiksi silloin, kun jengiläinen joutuu istumaan vankilaan tai ottamaan vastuuta johtajiensa tekemisistä.

Kuinka irti jengin otteesta

Poliisi on auttanut puolitoista vuotta jengiläisiä irtautumaan rikollisjärjestöistä. Antti Hyyryläinen koordinoi valtakunnallista exit-toimintaa. Oppia on haettu Ruotsista ja Tanskasta, jossa rikollisten irtautumista jengeistä on tuettu 15 vuoden ajan.

Useimmiten muutos lähtee jengiläisen lähipiiristä. Hyyryläisen mielestä lähipiiri on jäänyt äänettömäksi yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– Exit-toiminnassa on havaittu, että jengiläisten lähipiiri on hyvin haavoittuvassa asemassa. On epävarmuutta läheisen ja usein myös omasta puolesta. On valtava paine, että isä lähtee vankilaan, toimeentulo loppuu ja sosiaaliset suhteet katkeavat.

Hyyryläinen pitää jengiläisten perheiden auttamista keskeisenä seikkana, kun pohditaan ylisukupolvista rikoskierrettä ja päihteiden käytön jatkumista sukupolvesta toiseen.

Hyyryläisen mukaan irtautuminen rikollisesta jengistä voi tapahtua nopeastikin, jos väkivallan uhka on ainoa pelko. Jos koko aikuisiän identiteetti on perustunut rikosten tekemiseen ja rikollliseen jengi-identiteettiin, muutos saattaa viedä vuosia.

– Silloin joudutaan miettimään myös asumista, toimeentuloa ja psykososiaalista tukea.

Rikoskomisario Antti Hyyryläinen KRP:sta ei halua kertoa tarkkaan, kuinka moni jengiläinen on saanut apua poliisin exit-toiminnasta, koska se voisi aiheuttaa tarpeetonta vaaraa asiakkaille. Apua saaneiden määrä on hänen mukaansa kaksinumeroinen luku.

Rikollisjärjestöllä selvä hierarkia

Liivijengi United Brotherhood on yksi rikollisjengeistä. Jengissä on noin 100 ihmistä. Lisäksi mukana on samankokoinen joukko myötävaikuttajia. Rikosylikomisario Christer Ahlgren keskusrikospoliisista kertoi Ykkösaamussa, että myötäilijät eivät kanna liiviä, mutta he hyötyvät rikollisesta toiminnasta.

– He voivat olla liikemiehiä, jotka saavat selkeää hyötyä esimerkiksi rakennusalalla neuvotteluissa.

Myötävaikuttajaksi voi päästä, jos pystyy tarjoamaan rakenteita tai verkostoja, jotka tukevat rikollista toimintaa. Antti Hyyryläisen mukaan jengit rekrytoivat aktiivisesti.

– Heillä on tarve päästä liike-elämän eri toimialoille yritys-, viihde- ja mediamaailmaan.

Päätoimiala rikollisjengeillä on Ahlgrenin mukaan huumausainerikollisuus. Lisäksi väkivalta- ja talousrikollisuus ovat yleisiä.

Järjestäytyneellä rikollisuudella on selvä hierarkia siitä, kuka käskee ja ketä. Pyramidin huipulla on vain muutama ihminen, jotka määräävät alempia.

– Hyöty valuu ylöspäin näille muutamalle henkilölle ja rikoksesta aiheutuva uhka joutua vankilaan valuu alaspäin.

Kuuntele haastattelu: Rikollisjengi vaarallisin paikka jengiläisille itselleen

