Alas Macron! Toistasataa Ranskan presidentin virallista muotokuvaa varastettu seiniltä eri puolilla maata

Pariisissa kahdeksan ihmistä on tänään oikeudessa vastaamassa tauluvarkauksista.

Toistasataa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin virallista muotokuvaa on varastettu julkisista rakennuksista eri puolilla Ranskaa. Varkauksien taustalla on aktivistiryhmä ANV-COP21, jonka mielestä Ranskan johto ei työskentele riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ryhmä sanoo varastaneensa yhteensä 128 muotokuvaa, jotka ovat olleet esillä muun muassa kaupungintaloissa.

Presidentti Emmanuel Macron katseli helmikuussa 2019 muotokuvansa ottamista alas seinältä Keski-Ranskan Gargilesse-Dampierressa. Kuvaa ei otettu seinältä protestina, vaan nimikirjoituksen kirjoittamista varten. Guillaume Souvant / EPA

Seiniltä alas otettuja Macronin kuvia on esitelty muun muassa mielenosoituksessa G7-kokouksen aikana elokuun lopulla.

57 ihmistä on syytteessä ryhmänä tehdyistä varkauksista. Kahdeksan varkauksista syytettyä ihmistä on tänään oikeudessa Pariisissa. He varastivat helmikuussa muotokuvia julkisista rakennuksista eri puolilla Pariisia.

Tiistaina vasemmistolaisen Lannistumaton Ranska -puolueen johtaja Jean-Luc Mélenchon julisti Twitter-viestissä solidaarisuutta "presidentillisen monarkin" kuvia alas seiniltä ottaneille.

Solidarité avec les décrocheurs de portraits du monarque présidentiel. La France s'enfonce dans la brutalité judiciaire du pouvoir. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 10. syyskuuta 2019

Enimmäisrangaistus ryhmänä tehdystä varkaudesta on viisi vuotta vankeutta. Toukokuussa ensimmäisessä muotokuvavarkauksista järjestetyssä oikeudenkäynnissä tuomio oli kuitenkin 250 euron sakko.

Libération-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ranskassa on määrä järjestää vielä 12 oikeudenkäyntiä muotokuvavarkauksista.

Lähteet: AFP