"Vaistoihinsa luottava Trump luo tilaisuuksia, jotka jäävät käyttämättä" – Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola arvioi Yhdysvaltain presidentin ristiriitaisuutta

Trumpin ongelma on ailahteleva taktiikka ja strategisen linjan puute. Hänellä on kyllä vaistoja (jotkut hyviä), mutta neuvonantajien tehtävä rakentaa strategiaa niiden ympärille mahdoton. Yksi Trumpin vaalivuonna korostuneva vaisto on ulkopolitiikan spektaakkelinomaisuus.