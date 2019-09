Kelloliikkeeseen murtautunut rikollisjoukko jatkaa pakoaan – valvontakameran kuvassa yksi tekijöistä heilauttaa järeää lekaa

Kelloliikkeeseen Lappeenrannassa murtautunut rikollisjoukko on edelleen karkuteillä. Poliisi pyytää yleisöltä vihjeitä rikollisten tavoittamiseksi.

Murto Lappeenrannan keskustan kävelykadulla sijaitsevaan Suomen Kultakello -liikkeeseen tapahtui noin kello neljä keskiviikkoyönä. Liikkeestä varastettiin kelloja.

Poliisi julkaisi aamulla tiedot murrossa käytetystä varastetusta autosta ja myöhemmin päivällä valvontakameran kuvan, jossa auto ja epäillyt tekijät näkyvät selvästi.

Poliisin julkaisemassa kuvassa näkyy neljä murtautujiksi epäiltyä henkilöä. Yksi on parhaillaan heilauttamassa isokokoista lekaa kohti kelloliikkeen ikkunaa.

Poliisin etsimä auto on Volkswagen 5D Touran. Väriltään se on punainen. Auton rekisterinumero on FGT-270.

Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo poliisin olevan kiinnostunut kaikista auton liikkeisiin liittyvistä tiedoista. Auto on varastettu Mikkelistä.

– Erityisesti kaipaamme havaintoja tämän auton liikkeistä Mikkelin ja Lappeenrannan välillä. Poliisia kiinnostaa auton liikkeet ennen rikoksentekohetkeä ja sen jälkeen, Heinonen täsmentää.

Havainnot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) tai puhelimitse numeroon 050 4479574.