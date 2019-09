Uuden hirsipäiväkodin tilaelementit varastossa, lapset väistötiloissa lähes kaksi vuotta – päiväkotikiista pitkittyy Pyhärannassa

Ihoden päiväkodin lapset syövät koulun tiloissa. Kalusteet on tarkoitettu isommille lapsille, joten lapset joutuvat syömään polvillaan.

Pyhärannan Ihodeen on suunniteltu uutta päiväkotia palossa vaurioituneen tilalle. Vanhemmat ovat kannelleet väistötiloista aluehallintovirastoon.

Pyhäranta Noin 3–4-vuotiaat päiväkotilapset ottavat ruokaa Ihoden koulun ruokasalissa. Salaattikulho on korkealla ja hoitajaa tarvitaan apuun. Tarjottimet kulkevat pienissä käsissä kohti omaa paikkaa. Kaksi tyttöä istuu polvi-istunnassa, sillä he eivät muuten ylety pöydän tasolle.

Koulun kalusteet ovat liian isoja päiväkoti-ikäisille. Satakieli-nimisen päiväkodin esimies ja kunnan varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jaana Härmävaara kertoo, että väistötilojen puutelista on pitkä.

– Lapset joutuvat käyttämään korkeita tuoleja ja pöytiä. On joskus surkuhupaisaa, kun kolme vuotta täyttänyt lapsi kantaa tarjotinta otsansa korkeudella ja yrittää suunnata omalle paikalleen syömään. Wc-tilat ovat puutteelliset, sanoo Härmävaara.

Alle kolmevuotiaat syövät ja nukkuvat päiväunet samassa huoneessa. Hoitohuoneena on koululuokka. Lastenhoitaja ja lähihoitaja Sofia Suhonen auttaa lapsia. Minna Rosvall / Yle

Päiväkoti toimii kahdessa koululuokassa. Henkilökunnalla ei ole sosiaalitilaa. Alle kolmevuotiaiden puolella syödään omassa hoitohuoneessa.

Yksi tytöistä on jo väsynyt, ja hänet nostetaan pöydän välittömässä läheisyydessä sijaitseviin retkivuoteisiin. Tyttö yrittää saada unen päästä kiinni, kun toiset ovat vielä syömässä.

Yksi pojista menee pesemään käsiään. Hän joutuu aluksi kiipeämään jakkaralle ylettyäkseen lavuaarille. Hoitaja auttaa häntä saamaan käsipyyhkeen melko ylhäällä sijaitsevasta telineestä.

Ihoden päiväkotihanke Pyhärannan kunta päättää pakkolunastaa tontin hirsipäiväkodille Pyhärannan kirkonkylältä vuonna 2017. Satakielen päiväkoti vaurioituu tulipalossa joulukuussa 2017. Yksityinen päiväkotitoimija aloittaa hirsipäiväkodin rakentamisen, mutta vetäytyy siitä kesällä 2018. Marraskuussa 2018 kunta suunnittelee pienempää päiväkotia. Toukokuussa 2019 osa luottamushenkilöistä pyytää palossa tuhoutuneen päiväkodin korjaamista. Elokuussa 2019 selviää, ettei vanhaa päiväkotia voi korjata ja pihassa on liikaa melua. Ihoden päiväkodin siirtämistä koulun tiloihin pysyvästi tutkitaan syksyllä 2019. Tilaa koulussa olisi noin 20 päiväkotilapselle. Ihodessa on noin 40 päiväkotilasta.

Uusi hirsipäiväkoti oli jo valmis pystytettäväksi

Noin kilometrin päässä koululta sijaitsevat uuden päiväkodin perustukset. Paikalle tilatun hirsipäiväkodin rakenteet olivat jo valmiina, kun yksityinen päiväkotiyrittäjä vetäytyi hankkeesta kesken rakentamisen kesällä 2018.

Hoidettavien lasten määrästä oli epäselvyyttä. Kunta alkoi pohtia uusia ratkaisuja joulukuussa 2017 palaneen päiväkodin korvaajaksi.

Hirsipäiväkodin rakentamisesta vastanneen Mediset Hoivarakentajat -yrityksen osakas Mauri Heinonen kertoo, että päiväkodin tilaelementit ovat yhä valmiina varastossa. Päiväkodin pystyttämiseen olisi mennyt puolitoista kuukautta.

Tilaelementeistä on jo hierottu kauppaa muiden kanssa.

Joukko pienten lasten äitejä katsoo murheellisena päiväkodin valmiita perustuksia. Tiia Niemen lapsista vanhempi on hoidossa väistötiloissa ja nuorempi lapsista on aloittamassa päiväkotitaivaltaan vuodenvaihteessa. Äiti haluaisi lapsilleen hyvät hoitotilat.

Tiia Niemi(vasemmalta), Kaisu Saario, Sanna Siivonen ja Maria Mäki-Mattila katsovat hirsipäiväkotia varten valmiiksi rakennettuja perustuksia. He pelkäävät, että ne puretaan kohta pois, jos päätöksiä ei saada aikaan. Minna Rosvall / Yle

– Onhan tämä ihan posketonta, että lapset ovat olleet lähes kaksi vuotta väistötiloissa eikä uutta päiväkotia saada tähän, kertoo Tiia Niemi.

– Koulussa tilat ovat pienet ja päiväkoti haittaa koulun toimintaa. Sen liikuntasalissa toimivat lähes kaikki Ihoden yhdistykset, ja päiväkoti on vuoropäiväkoti, joten se on toiminnassa lähes iltakymmeneen, jatkaa Niemi.

Päiväkodin lasten ja henkilökunnan vaatteet ovat koulun naulakossa. Takit ovat hoitajien mukaan liian ylhäällä. Lapset eivät saa niitä helposti. Minna Rosvall / Yle

Niemi on valmis lähtemään mukaan suunniteltuun mielenilmaukseen kunnanhallituksen seuraavan kokouksen yhteydessä.

– Puhuimme lasten vanhempainillassa, että otetaan mahdollisesti lapset mukaan, jotta kunnan päättävä taho näkee, keitä tämä asia koskee. Lapset kärsivät, kun aikuiset eivät saa tehtyä päätöksiä, pohtii Tiia Niemi.

Yksi äideistä, Kaisu Saario, on myös varhaiskasvatuksen opettaja. Hän muistuttaa, että luokkahuoneet eivät ole tarpeeksi virikkeellisiä päiväkoti-ikäisille.

Hänen neljävuotias lapsensa on hoidossa väistötiloissa. Hänen mielestään hygienia ei ole tarpeeksi hyvin hoidettu wc-tiloissa.

– Päiväkoti-ikäisille tarvittaisiin rauhoittumispaikka myös. He ovat kaikki siinä yhdessä luokassa, joten rauhoittumispaikkoja ei ole, kertoo Kaisu Saario.

Vanhempien ja kunnan keskusteluyhteys kateissa

Maria Mäki-Mattilan lapsi oli hoidossa tulipalossa tuhoutuneessa päiväkodissa, mutta äiti otti lapsen pois hoidosta, kun ryhmät siirrettiin väistötiloihin. Lapselle löytyi perhepäivähoitopaikka.

– Olemme tehneet vapaaehtoisvoimin harrastustoimintaa ja uutta mittavaa leikkipuistoa tänne Ihodeen. Olemme kehittäneet kyläämme, mutta nyt kunta voisi tarjota päiväkodin, sanoo Mäki-Mattila.

Hän ja Ihoden seutuyhdistyksen puheenjohtaja Sanna Siivonen ovat muiden asianosaisten kanssa pyytäneet kunnan päättäjiltä yhteistä keskustelutilaisuutta, jossa asukkaat, yhdistykset ja kunta voisivat pohtia ratkaisua. Kunta ei ole vastannut heille eikä järjestänyt tilaisuutta.

Asukkaat ovat jättäneet mielipiteidensä tueksi 300 nimen adressin kunnalle. Kunta ei ole antanut palautetta adressista asukkaille. Nämä muistuttavat, että kuntalain 22. pykälä velvoittaa kuntalaisten kuulemiseen.

Päiväkotilasten vanhemmat ovat pohtineet ratkaisujen vauhdittamiseksi jopa lakkoa eli lasten ottamista pois päiväkodista ja koulusta. He suunnittelevat kunnanhallituksen seuraavan kokouksen yhteyteen mielenilmaisua, jossa lapset olisivat mukana.

– Päätöksenteon taustalla on ehkä joku poliittinen tekijä, mutta politiikkaa ei saisi tehdä lasten kustannuksella, pohtii Sanna Siivonen.

Kunnanjohtaja vetoaa alueen tasapuoliseen kohteluun

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Pyhärannan kunnanjohtaja Harri Hiitiö tuntee päiväkodin väistötilojen ongelmat. Niistä on tehty useita kanteluita aluehallintovirastoon.

Hiitiö kertoo, että hirsipäiväkotihankeen kariutumisen jälkeen esillä on ollut neljä vaihtoehtoa. On suunniteltu palaneen päiväkodin kunnostamista sillä tavalla, että se voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Hirsipäiväkotia pienempää uudisrakennusta on kaavailtu koulun yhteyteen.

Pyhärannan kunnanjohtaja Harri Hiitiö vetoaa tasapuolisuuteen päiväkotikysymyksessä. Kaikkia kolme kylää pitää kehittää tasapuolisesti kunnan strategian mukaan. Minna Rosvall / Yle

– Viimeisintä vaihtoehtoa eli päiväkodin tilojen rakentamista koulun tilojen yhteyteen selvitetään parhaillaan. Asia ratkaistaan lopullisesti talousarviota käsittelevässä valtuuston kokouksessa. Kunnanhallitus tekee sitä ennen oman päätöksensä, kertoo Hiitiö.

Hän ei suostu arvioimaan, mitä esittää seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa syyskuun lopulla. Mutta miksi hirsipäiväkotia ei voida rakentaa valmiiksi? Onko kyse rahasta? Hirsipäiväkodin kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa.

– Kyse ei ole rahasta. Oletettu lapsimäärä on liian vähäinen. Päiväkoti on suunniteltu 60 lapselle, ja nyt hoidossa on 20 lasta, painottaa Hiitiö.

Pienten lasten äitien mukaan rakennukseen olisi tulossa vuokralle yhdistyksiä. Seurakunta on juuri saanut huomattavan testamenttilahjoituksen toimintatilojen hankkimiseen Ihoden alueelta. Se sopisi äitien mielestä yhteistyökumppaniksi kunnalle.

Kunnanjohtajan mukaan kunta ja seurakunta eivät ole neuvotelleet mahdollisesta yhteisestä kiinteistöhankkeesta.

Kunnanjohtaja Hiitiö viittaa kunnan strategiaan, jonka mukaan eri taajamia on kohdeltava tasapuolisesti.

– Meillä on kolme taajamaa: Rohdainen, Ihode ja Reila. Emme voi rakentaa vain yhdelle alueelle uutta, isoa päiväkotia, sanoo Hiitiö.

