Kaksikerrosbussi kolmen viikon kokeiluajoon kaupunkiliikenteeseen — “Voisi olla Turun seudun maamerkki ja nähtävyys, niin kuin Lontoossa”

Turun kaksikerrosbussi on 13 metriä pitkä ja neljä metriä korkea. Bussia esiteltiin Tuomiokirkkotorilla. Dani Branthin / Yle

Turkulaiset voivat seuraavan kolmen viikon aikana kuvitella, miltä tuntuisi asua Lontoossa, kun Turun kaupunkiliikenne Föli saa kokeilukäyttöönsä kaksikerrosbussin.

Uudenlaista bussikulttuuria päästään aistimaan myös Turun naapurikunnissa, sillä tuplakerroksiset linja-autot ajavat Turun kautta Naantaliin, Raisioon ja Lietoon suuntautuvilla reiteillä.

Kaksikerroksiset bussit ovat tuttu näky Suomen kaukobussiliikenteessä, mutta kaupunkikäytössä niitä ei vielä ole.

Turussa kokeilun tarkoituksena on kerätä asiakas- ja kuljettajakokemuksia sekä testata, miten erilainen kalusto vaikuttaa ajoaikoihin Turun runkoliikennesuunnittelussa.

VDL Bus Finlandin myyntipäällikkö Timo Vainio sanoo, ettei kaksikerrosbussi ole sen suuresta koosta huolimatta sen vaikeampi ajaa, kuin tavallinen bussikaan. Dani Branthin / Yle

Turussa on pyöritelty viime vuosina joukkoliikenneuudistusta. Superbusseilla ja raitiovaunuilla on molemmilla omat kannattajansa. Esimerkiksi kaupunginjohtaja Minna Arve on liputtanut vahvasti raitiotien rakentamisen puolesta, mutta lopullisia päätöksiä ei ole tehty.

Jää nähtäväksi, voisiko myös nyt kokeiltava kaksikerrosbussi sopia osaksi Turun seudun joukkoliikennettä.

Kaksikerrosbussi voisi olla matkailuvaltti

Kokeilussa oleva bussi sulautuu Turun joukkoliikenteeseen ainakin värinsä puolesta. Korkeaa kylkeä koristaa teksti "Varför London, vi har ju Föli." Teksti on muunnos Turun kaupungin markkinoinnissa pitkään käytetystä "Varför Paris, vi har ju Åbo" -tekstistä.

Kaksikerrosbussi voisi olla Turussa ja Turulle muutakin kuin joukkoliikenneväline.

– Kyllä kaksikerrosbussi voisi olla Turun seudun maamerkki ja nähtävyys, niin kuin Lontoossa, sanoo Turun joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte.

Turun kaupungin joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte odottaa mielenkiinnolla sitä, millaisia tuloksia kaksikerrosbussikokeilusta saadaan. Dani branthin / Yle

Kaksikerroksinen bussi on muiden Turun kaupunkiliikenteen bussien tapaan matalalattiainen, joka tarkoittaa sitä, ettei bussin käytävillä ole rappusia.

Toki rappusia pitkin kivutaan toiseen kerrokseen. Portaat ovat melko jyrkät eli kapuaminen ei välttämättä onnistu jokaiselta.

Bussin sisällä on kapeat ja jyrkät rappuset yläkertaan bussin etu- ja keskiosassa. Dani branthin / Yle

Matkustajien on hyvä huomioida sekin, että tavallisista Föli-busseista poiketen kaksikerrosbusseissa on vähemmän tilaa lastenvaunuille ja rollaattoreille.

Aika näyttää, millä Turussa tulevaisuudessa kuljetaan

Suomen Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilän mukaan kaksikerrosbussi voisi olla haastaja Turkuun kaavaillulle raideliikenteelle.

– Näyttää siltä, että uskottava vaihtoehto raideliikenteelle voisi olla kaksikerrosbussi tai uuteen teknologiaan perustuva linja-autokonsepti.

Uutta teknologiaa on biokaasubussien lisäksi linja-autojen sähköistäminen. Turussa sähköbussilla ajetaan linjalla 1, sataman ja lentokentän välillä.

Bussiin on asennettu Fölin bussiliikenteen vaatimat matkalipunlukulaitteet. Dani Branthin / Yle

Lähimmät aktiivisessa kaupunkiliikenteessä ajavat kaksikerrosbussit ovat Tukholmassa, jossa ne ovat kuljettaneet ihmisiä Tukholman ja Norrtäljen välillä kahdeksan vuotta.

Mäkilä suhtautuu kuitenkin vielä varauksella ajatukseen siitä, että kaksikerrosbussit yleistyisivät enemmänkin.

– Aika näyttää. Tässä on näkymä vielä avoin ja tämä on yhden valmistajan toteutus. Nähtäväksi jää, onko tämä kaupunkiliikenteeseen soveltuva vaihtoehto ja millä tavalla muut kaupungit tästä innostuvat.

Kokeilun jälkeen auto jatkaa matkaa Italiaan esittelykäyttöön.