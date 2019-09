Lappeenrannan lentokenttä sai valtionavustuksen – miten käy kaupungin myöntämille 800 000 eurolle?

Lappeenrannan lentokentän on palautettava kaupungilta saamansa tukisumma. Arkistokuva.

Tästä on kyse Lappeenrannan lentokenttä sai kaupungilta 800 000 euron tuen kesällä, koska päätös valtionavustuksesta venyi.

Valtio myönsi lentokentälle tällä viikolla 820 000 euroa.

Kaupungin maksaman tuen palauttamisesta on kaksi tulkintaa.

Lentokenttää ylläpitävän säätiön puheenjohtaja toivoo, ettei säätiön tarvitse maksaa tukea kaupungille takaisin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan mukaan henki oli sellainen, että säätiö maksaa tuen takaisin.

Saimaan lentoasemasäätiön puheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) on tyytyväinen Lappeenrannan lentokentän saamaan valtionavustukseen.

Valtio myönsi lentokentälle 820 000 euron avustuksen kuluvalle vuodelle. Lentokenttä haki miljoonaa euroa.

– Onhan se pienempi, mutta ei ratkaisevan paljon pienempi. Suuruusluokka on kohdallaan, Järvenpää sanoo.

Elokuussa säätiö tiedotti, että sen tuloksesta on tulossa puoli miljoonaa euroa tappiollinen. Silloin odotuksena oli, että säätiö saa miljoonan euron avustuksen valtiolta.

Kaupunki myönsi avustusta – pitääkö se maksaa takaisin?

Säätiön on seuraavaksi neuvoteltava Lappeenrannan kanssa kaupungin myöntämän avustuksen takaisinmaksusta. Kaupunki tuki säätiötä 800 000 eurolla, kun valtion avustuspäätös venyi hallituksen eron takia. Summa on likipitäen sama kuin valtion myöntämä avustus.

– Minun toiveeni on, että meidän ei tarvitse tätä valtionavustuksen määrää kaupungille palauttaa. Silloin meidän tuloksestamme tulee siedettävä. Varmasti lievästi tappiollinen, mutta nokka on vedenpinnan yläpuolella, lentoasemasäätiön puheenjohtaja Heikki Järvenpää sanoo.

Kaupungin avustuksen palauttaminen tarkoittaisi sitä, että säätiön tuloksesta tulisi raskaasti tappiollinen. Lentokenttä olisi Järvenpään mukaan kohta anomassa uudestaan kaupungilta tukea.

– Vaikka uusista reiteistä käydään keskusteluja, ne parhaimmillaan alkavat vasta keväällä. Näillä kustannuksilla ja tuloilla lentokentän pyörittämisessä mennään ainakin puoli vuotta eteenpäin.

Kaupunginhallituksen kesäkuisessa päätöksessä (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että avustus maksetaan takaisin siltä osin kuin valtio myöntää säätiölle tukea. Lentoasemasäätiössä tulkittiin, että asiasta neuvotellaan valtion avustuspäätöksen jälkeen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkolan (sd.) mukaan henki oli sellainen, että säätiö maksaa tuen kaupungille takaisin.

– Tietysti yhteisesti sovitulla tavalla. Katsotaan, miten edetään, sanoo Kakkola.

Kakkola painottaa, että lentoliikenteen rahoitukseen pitää saada vakautta.

– Eihän se ole mistään kotoisin, että koko ajan tehdään päätöksiä ja rumpataan edestakaisin.

Lappeenrannan kaupunki omistaa Saimaan lentoasemasäätiön 100-prosenttisesti.

Alkuvuodesta kaupunki päätti nostaa lentokentän markkinointiin tarkoitetun tuen miljoonaan euroon vuodessa. Aiemmin se oli 500 000 euroa vuodessa.

Kuntia kysellään lentokentän rahoittajiksi

Saimaan lentoasemasäätiön puheenjohtajan Heikki Järvenpään mukaan perusongelma on siinä, että kentän kustannusrakenne on raskas verrattuna tuloihin. Kentälle tulee yksi lento päivässä kuutena päivänä viikossa.

– Kentälle olisi varaa ottaa vastaan tuplasti tai triplasti enemmän koneita. Silloin saisimme kentän toimimaan taloudellisesti järkevällä tavalla.

Rahoituspohjan vakauttamiseksi lentoasemasäätiö on alkanut lähestyä Etelä-Karjalan kuntia. Toiveena on, että Lappeenrannan lisäksi muutkin maakunnan kunnat osallistuvat kentän ylläpitoon. Perusteluna on se, että lentokentästä tulevat hyödyt leviävät Lappeenrantaa laajemmalle.

– Vastaanotto on ollut hyvä. Perataan ensin kotikenttä, sitten voimme lähestyä Etelä-Savoa, Järvenpää sanoo.

