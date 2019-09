Kanadan Justin Trudeau aloitti vaalikampanjansa – nuhteettoman kiiltokuvapojan imago on saanut tahroja pääministerikaudella

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on keskellä skandaalia. Kuva on otettu Pariisissa marraskuussa 2018.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on keskellä skandaalia. Kuva on otettu Pariisissa marraskuussa 2018. Yoan Valat / EPA

Kanadan Liberaalipuoluetta edustava pääministeri Justin Trudeau on aloittanut vaalikampanjansa. Hän hakee jatkokautta 21. lokakuuta järjestettävissä vaaleissa.

Justin Trudeau nousi poliitikan valovoimaiseksi tähdeksi edellisissä vaaleissa vuonna 2015. Karismaattinen pääministeri sai samaa virkaa hoitaneen isänsä Pierre Trudeaun jalanjäljissä myös kansainvälistä huomiota. Pääministeri on viihtynyt yhteiskuvissa filmitähtien ja muiden julkkisten seurassa. Kandassa on puhuttu jopa uudesta trudeaumaniasta (siirryt toiseen palveluun), termi tosin liittyi alunperin isä-Trudeaun valtaannousuun vuonna 1968.

Vaalikausi on kuitenkin tehnyt tehtävänsä. Murskavoiton tai pelkästään voiton uusiminen seuraavissa vaaleissa on työn takana. Oppositiossa oleva konservatiivipuolue on Andrew Scheerin johdolla lisännyt kannatustaan vaalien lähestyessä.

Myös haastaja Scheer on aloittanut kampanjoinnin. Hänen mukaansa Trudeau on menettänyt moraalisen oikeutensa johtaa Kanadaa.

Trumpin kauden vastapaino ja liberaalien luottomies

Kanada on pääministeri Trudeaun kaudella profiloitunut ihmisoikeuksien ja demokratian ja maahanmuuton puolustajana. Pohjois-Amerikassa monien Trudeausta on tullut monien liberaalien ikoni, varsinkin kun rajan toisella puolella vallassa on ailahtelevainen presidentti Donald Trump.

Samaan aikaan kun Trump käy kauppasotaa Kiinan kanssa, Kanada korostaa kaupan vapautta ja ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyttä.

Kaupunkilaisten ja nuorten kannattama pääministeri on vapauttanut kannabiksen ja yrittänyt tasapainoilla öljyvaroiltaan maailman kolmanneksi tärkeimmän valtion talouden ja luonnonsuojeluperiaatteiden välillä.

Jättiskandaali tahri somesuosikin imagoa

Pääministerin suosio on laskenut rakennusalan petosskandaaliin liittyen. Kanadan entinen oikeusministeri Jody Wilson-Raybould väitti Trudeaun yrittäneen painostaa häntä keskeyttämään quebeciläistä rakennusalan yritystä vastaan aloitetun korruptio-oikeudenkäynnin. Trudeau sanoi puolustaneensa työpaikkojen säilymistä.

Skandaalijohti lukuisiin ministerieroihin ja horjutti Kanadan hallitusta. Myös liberaalipuolueen jäseniä erotettiin.

Haastajia myös vasemmalta

Trudeaun puolue tarvitsee enemmistään 170 parlamentin alahuoneen 338 paikasta. Myös vähemmistöhallitus oppositiopuolueiden tuella on mahdollinen.

Trudeau itse luottaa suosionsa kantavan uurnilla lokakuussa. Hänen mukaansa äänestäjien on valittava "epäonnistuneen politiikan ja eteenpäin katsomisen välillä".

Hallitsevaa Liberaalipuoluetta haastavat konservatiivien lisäksi Uuden demokraattisen puolueen johtaja Jagmeet Singh ja vihreiden puoluejohtaja Elisabeth May.

