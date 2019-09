Ripittääkö oppositio hallitusta jälleen Postin tilanteesta? Seuraa eduskunnan kyselytuntia klo 16 alkaen

Oppositiolla on mahdollisuus haastaa jälleen hallitusta tänään eduskunnan kyselytunnilla.

Viime viikolla istuntokauden ensimmäisellä kyselytunnilla kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) sai vastata useisiin Postin työehtokiistaa koskeviin kysymyksiin. Teema noussee esille myös tänään.

Voit seurata kyselytuntia klikkaamalla jutun pääkuvaa tai Yle Areenasta klo 16 alkaen.

Kokoamme tähän juttuun keskustelen keskeiset puheenvuorot.

Postin työehdot herättivät eilen kiivasta keskustelua, kun Helsingin Sanomat kertoi, että Posti suunnittelee tuntuvia palkanalennuksia jopa 8 000 työntekijälle.

Aiemmin julkisuudessa oli puhuttu, että mahdolliset palkanalennukset koskevat noin 700:aa, lajittelussa työskentelevää työntekijää.

Pääministeri Rinne ehdotti ”kertakorvausta”, oppositio moitti

Pääministeri Antti Rinne (sd.) esitti Helsingin Sanomille, että yksi ratkaisu Postin tilanteeseen voisi olla työntekijöille maksettava kertakorvaus.

Kokoomuksen riveistä arvosteltiin välittömästi Rinteen puuttumista palkkakiistaan.

– Pääministeri on itse vuonna 2016 sanonut, että aina kun poliitikot sotkeutuvat työmarkkina-asioihin, tulee sutta ja sekundaa. Jotenkin se tuli minulle mieleen tänään, puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) sanoi Ylelle.

– Minusta pääministerin eikä yhdenkään poliitikon pidä lähteä sotkeutumaan palkkaneuvottelukysymyksiin.

Rinne totesi olevansa yhä samaa mieltä vanhasta lausunnostaan.

– Sinällään en ottanut kantaa Postin palkkakiistaan, vaan yritän löytää ratkaisua siihen tai toivon, että omistajaohjausministeri löytää ratkaisun asiaan, hän sanoi.

– Silloin kun kyseessä on täysin valtion omistama yhtiö, niin on tärkeää, että (siellä) noudatetaan asianmukaista henkilöstöpolitiikkaa.

Suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) ei pitänyt Rinteen ajatusta kertakorvauksesta kannatettavana. Halla-aho kuitenkin arvioi, että hallitus voi olla aktiivinen Postin tapauksessa.

– Kyllä minun mielestäni on paikallaan, että valtio on aktiivinen silloin kun kyseessä on valtion kokonaan omistama yhtiö, hän sanoi.

Hiillostaako oppositio myös hoitajamitoituksesta?

Kyselytunnilla esille saattaa nousta myös hoitajamitoitus.

Ennen vaaleja kaikki puolueet kokoomusta lukuunottamatta ilmoittivat tukevansa sitovaa, 0,7:n hoitajamitoitusta vanhusten hoivaan.

Pääministeri Rinne totesi kuitenkin eilen Kuntamarkkinoilla järjestetyssä paneelikeskustelussa, että tällä vaalikaudella ei saada 4 000 hoitajaa ja lääkäriä lisää.

– Sitä ei pystytä tällä vaalikaudella toteuttamaan, ei ole rahaa, Rinne sanoi.

Saman on kertonut Ylelle jo aiemmin lain valmistelusta vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

0,7:n mitoituksen on arvioitu vaativan yli 4 000 hoitajaa lisää.

Hallitus aikoo antaa esityksen asiasta vuoden loppuun mennessä. Asiantuntijaryhmässä pohditaan parhaillaan, kuinka pitkä siirtymäaika lakiin kirjataan.

Lue lisää:

Oppositio nosti Postin tilanteen syksyn ensimmäisen kyselytunnin kärkiaiheeksi

Ammattiliitto: Posti haluaa laskea jopa 9 000 työntekijän palkkoja – Työnantaja: "Kilpailukykyongelma on ratkaistava"

Omistajaohjausministeri Paatero tarttui tiukasti Postiin: Työehtokiistaan aikalisä, johtajien palkkoihin "merkittävä" muutos

Hallituksen esitykseen vanhusten hoitajien määrästä on tulossa vuosien siirtymäaika