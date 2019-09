Raju sää piinasi etenkin Keravaa, Vantaata ja Espoota illalla – kadut tulvivat, salamat vioittivat kauppakeskuksen ja postin hallin kattoa

Illalla vettä on tullut paikoin kuin saavista eri puolilla Uuttamaata. Saderyppäitä on ollut etenkin Espoossa, Vantaalla ja Keravalla, mikä on saanut kadut ja alikulkutunnelit tulvimaan eivätkä katuviemärit ole pysyneet sademäärän perässä.

Vesivahinkojen torjuminen onkin työllistänyt pelastuslaitoksia pitkin Uuttamaata illan mittaa.

Salamat ovat vaurioittaneet joidenkin isojen rakennusten kattoja ja vettä on päässyt vuotamaan sisään. Näin on käynyt esimerkiksi Keravan keskustassa sijaitsevassa kauppakeskus Karusellissa, Postin logistiikkavarastossa Tuusulassa sekä muutamissa halleissa, kertoo päivystävä palomestari Juha Virolainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

– Ukkonen on lyönyt kattorakenteita, tai lähinnä niiden kattojen vedenkuljetusjärjestelmät ovat ottaneet kipeää pienestä paineiskusta, jos salama lyö lähelle. Ne (salamat) ovat pikkaisen vioittaneet kattoja ja vesi on päässyt vuotamaan sisään. Tarkkaa mekanismia siihen on vaikea arvioida, mutta kyseessä on ukonilmasta aiheutuva vaurio, Virolainen täsmentää.

– Niitä olemme käyneet muutamassa kohteessa korjailemassa ja sen jälkeen olemme avustaneet vedenpoiston harjoittamisessa rakennusten sisällä.

Virolaisen mukaan omakotitalojen asujat ovat oppineet varautumaan rankkasateisiin ostamalla uppopumppuja ja omakotitaloihin tulee hälytyksiä harvemmin.

– Usein on niin, että jos omakotitalon kellariin tulee vettä kerran, niin tietää, että sitä tulee vielä toistekin, Virolainen sanoo.