Yhdysvaltain opioidivyyhdissä alustava sopu miljardikorvauksista – osa osavaltioista haluaa lääkejätti Purdue Pharman yhä oikeuteen

Yhdysvalloissa lääkeyhtiö Purdue Pharma on päässyt alustavasti sopuun opioidikriisiä käsittelevässä oikeusjuttujen sarjassa.

Useat osavaltiot ja muun muassa yli 2 000 kaupunkia ja piirikuntaa on haastanut Purdue Pharman oikeuteen eri puolilla Yhdysvaltoja yrityksen osallisuudesta maata piinanneeseen opioidikriisiin. Osavaltiot ja kaupungit ovat syyttäneet Purdue Pharmaa siitä, että sen opioidipohjainen OxyContin-kipulääke on merkittävästi pahentanut opioidikriisiä etenkin kriisin alkuvuosina.

Yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan (siirryt toiseen palveluun) alustavan sopimuksen hinta on arviolta kaikkiaan 10–12 miljardia dollaria eli noin 9–11 miljardia euroa. Sopimuksen mukaan Purdue Pharman omistava Sacklerin perhe luopuisi yhtiöstä ja maksaisi itse suoraan kolme miljardia dollaria.

Jo vuonna 2007 yhtiö ja kolme sen johtajaa myönsivät syyllisyytensä siihen, että ne ovat johtaneet lääkäreitä ja yleisöä harhaan opioidilääkkeensä turvallisuudesta.

Yhdysvalloissa on kuollut yli 200 000 ihmistä opioidipohjaisten reseptilääkkeiden yliannostukeen vuodesta 1999, kertoo Washington Post liittovaltion tilastojen perusteella. Lisäksi yhtä monen arvioidaan kuolleen heroiinin ja laittoman synteettisen opioidin, fentanyylin yliannostukseen.

Yritys ei joudu myöntämään rikkomuksiaan

New York Times -lehden sopimuksesta saamien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) yrityksen tulee lisäksi hakeutua konkurssiin. Yritys on määrä hajottaa ja sen raunioille perustaa uusi yritys, joka jatkaisi lääkekauppaa, myös parjatun OxyContinin myymistä. Tulevista voitoista yritys maksaisi korvauksia oikeuskanteiden asianomistajille.

Purdue Pharman tulisi myös luovuttaa lääkkeitä muun muassa riippuvuudesta kärsivien hoitoon. Ratkaisu ei kuitenkaan lehden mukaan sisällä sitä, että yritys joutuisi myöntämään rikkomuksensa.

Purdue Pharma ilmoitti jatkavansa ponnisteluja, jotta sopu saataisiin vielä kaikkien muidenkin yhtiötä oikeuteen hakeneiden kanssa.

– Ratkaisu tuo miljardeja dollareita ja elintärkeitä opioidiyliannostukselta pelastavia lääkkeitä niille maamme yhteisöille, joita opioidikriisi on koskettanut, yhtiö sanoi lausunnossaan.

Useiden yleisten syyttäjien mukaan nyt saavutettu alustava sopu on parempi keino taata korvaussaatavat yhtiöltä ja omistajasuvulta kuin jos korvauksia yritettäisiin saada Purduen hakeutuessa itse konkurssiin.

Osa osavaltioista ei valmis sopimaan

Kaikki yrityksen kimpussa olevat osavaltioiden yleiset syyttäjät eivät kuitenkaan ole aikeissa hyväksyä sopimusta. Osa piti korvausmääriä vaatimattomina opioidikriisin valtaviin mittasuhteisiin nähden.

Tyytymättömien joukossa ovat muun muassa Kalifornian, New Yorkin ja Pohjois-Carolinan osavaltiot. Osa syyttäjistä on sitä mieltä, etteivät Sacklerit anna riittävästi omasta muhkeasta pussistaan, joka on kasvatettu lähes kokonaan OxyContinin myynnillä.

Suvun jäsenten on arvioitu siirtäneen miljardeja dollareita varoja Purdue Pharmasta ulkomaille ja mahdollisesti veroparatiiseihin monimutkaisten yritysjärjestelyjen kautta.

– Nämä ihmiset ovat eniten vastuussa siitä kuolemanpolusta ja tuhosta, jonka opioidiepidemia on jättänyt jälkeensä, Pohjois-Carolinan yleinen syyttäjä Josh Stein totesi.

Myös muita lääkeyrityksiä, -jakelijoita ja apteekkeja syytetään Yhdysvaltojen opioidikriisin alullepanosta ja pahentamisesta. Viime kuussa Oklahomassa tuomari määräsi lääkejätti Johnson & Johnsonin maksamaan 572 miljoonaa dollaria korvauksia opioidikriisin edistämisestä.

