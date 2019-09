Vuosikausiin kukaan ei myöntänyt olevansa Googlella töissä – nyt yhtiö avaa toimintaansa ja toi näytille valokuvia, joissa ei näy ketään

Vaikka hakukone Google on lähes kaikkien käytössä joka päivä, on yhtiön ympärillä erikoista mystiikkaa. Googlesta tiedetään jotain, mutta paljon jää kertomatta.

Haminassa on yhtiöllä ollut vuodesta 2011 lähtien iso palvelinkeskus, jonka sisälle vieraita ei pääse. Toimittajiltakin se on ollut suljettu paikka.

Jo palvelinkeskuksen rakennusvaiheessa työntekijöiden piti tutustua sentin paksuiseen oppaaseen vaitiolovelvollisuudesta.

Googlen palvelinkeskus toimii lakkautetussa Summan paperitehtaassa, jonka Google osti vuonna 2009. Porttia lähemmäksi ei ole asiaa. Pyry Sarkiola / Yle

Tällä hetkellä Googlella on Haminan palvelinkeskuksessa yli 300 työntekijää. Jostain syystä erityisesti tehtaan alkuvuosina vain harva haminalainen tunnusti olevansa Googlella töissä. Palvelinkeskuksen toiminnasta Google ei juurikaan hiiskunut.

Haminan palvelinkeskuksen ympärille alkoi kuin itsestään kasaantua mystiikkaa, jota Google on nyt pikku hiljaa alkanut purkaa.

"Millainen paikka palvelinkeskus on?"

Kuluneen viikon aikana tehtaan väkeä on ollut kertomassa Haminan palvelinkeskuksesta Haminan torilla ja läheisissä oppilaitoksissa.

Tiistaina oli vuorossa Lappeenrannan teknillisen yliopiston etupiha.

Jukka Vainonen on ollut Googlella töissä jo kuusi vuotta. Hänen tittelinsä on facilities manager, jonka voi suomentaa esimerkiksi sanaksi varakäyttöpäällikkö.

– Minä varmistan tiimini kanssa, että servereille menee sähköä ja jäähdytystä, kertoo Vainonen työstään.

Suosio Lappeenrannassa yliopiston edustalla oli suuri. Petri Kivimäki/Yle

Kiinnostus on valtavaa. Opiskelijat haluavat tietää monenlaisia asioita yhtiöstä, mutta yksi kysymys on ylitse muiden.

– He haluavat tietää, millainen paikka se palvelinkeskus on, kertoo Jukka Vainonen.

Kovin syvällisesti Jukka Vainonen ei palvelinkeskuksesta kerro, vaan pyytää katsomaan maassa seisovaa telinettä. Siinä on kuva palvelinkeskuksen sisältä.

Kuvassa näkyy iso tehdashalli, jossa on vierekkäin muutaman metrin korkuisia torneja. Tornit muistuttavat tietokoneen keskusyksikön kaltaisia laatikoita.

Yhtään ihmistä kuvassa ei näy.

Tämän kuvan Google näytti kiertueellaan Haminan palvelinkeskuksesta. Google

Kysyimme myös Googlen Haminan palvelinkeskuksen johtajalta Lauri Ikoselta, millainen paikka palvelinkeskus on. Vastaus oli varsin ylimalkainen.

– Tämä on iso ja laaja kysymys. Palvelinkeskuksia tarvitaan tuottamaan kaikki digitaaliset palvelut kuten sähköposti, surffaus tai tubettaminen. Palvelinkeskuksessa tuotetaan kaikki nämä palvelut.

Tiettyjä asioita ei saa kertoa

Google tunnistaa, että yhtiön ympärillä on jonkinlaista salamyhkäisyyttä. Lappeenrannassa yliopiston edustalla useat Googlen työntekijät kertovat, että siksi he ovat täällä – salaperäisyyttä poistamassa.

Kotkassa asuva Venla Nopanen kertoo olleensa Haminassa Googlen palveluksessa vuodesta 2013 lähtien. Hän sanoo olevansa jokapaikanhöylä, joka ottaa vastaan uudet työntekijät, järjestää kiertueita ja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista.

Sekä Jukka Vainonen että Venla Nopanen uskovat, ettei Googlessa tosiasiassa ole sen enempää salaperäisyyttä kuin muissakaan yrityksissä.

– Aina tietyt työhön liittyvät asiat ovat sellaisia, joista ei saa kertoa. Palvelinkeskukseen me emme voi turvallisuussyistä ketään päästää, sanoo Venla Nopanen.

Venla Nopanen sai vastata lukuisiin kysymyksiin päivän aikana. Petri Kivimäki/Yle

Jukka Vainonen kertoo, että esimerkiksi yksityiskohtaiset teknisiin asioihin liittyvät seikat ovat salaista tietoa. Venla Nopanen on samaa mieltä.

– Dataan liittyvät asiat ovat sellaisia, joista ei voi kertoa. Mutta varmasti jokaisessa työpaikassa on omat yrityssalaisuutensa. Google ei varmasti ole ainoa yritys, jolla on yrityssalaisuuksia, sanoo Nopanen.

Venla Nopanen ja Jukka Vainonen eivät koe, että heidän pitäisi kulkea yksityiselämässäkään suu supussa ja miettiä jokaista sanomaansa sanaa.

– Minulta ainakin kysytään useimmin sitä, että minkälaista osaamista Googlella tarvitaan.

Yhdysvaltalaista yrityskulttuuria

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme ei ole yllättynyt kuulleessaan, ettei Googlen palvelinkeskukseen pääse tai että se ei järjestä avoimien ovien päiviä.

– Sellaiset eivät kuulu yhdysvaltalaiseen yrityskulttuuriin. Yhdysvalloissa yritykset ovat hyvin tarkkoja liikesalaisuuksistaan ja jopa pelkäävät niiden paljastumista, kertoo Halme.

Kauppatieteen opiskelijat Emma Hietanen (vas.) ja Rahel Worku voisivat joskus kuvitella olevansa Googlella töissä. Petri Kivimäki/Yle

Salamyhkäisyyden tunne saattaa syntyä, koska Suomessa on totuttu yritysten hyvin avoimeen viestintätapaan ja luottamukseen. Tehtaat järjestävät kierroksia erilaisille ryhmille ja järjestävät kaikille avoimia tutustumispäiviä.

– Julkisuuden ja yksityisyyden välinen suhde voi olla jopa vihamielissävytteinen. Yritykset eivät halua julkisen vallan puuttuvan yrityksen asioihin esimerkiksi ympäristöasioissa, kertoo Halme.

Tutustujat pääsivät näkemään myös tällaisen kuvan palvelinkeskuksesta. Pyry Sarkiola / Yle

Pohjoismaissa yritykset ovat Halmeen mukaan maailmanlaajuisesti vertailtuna hyvin avoimia.

– Meillä luottamus on tosi suuri. Välillä yrityksiä joudutaan jopa muistuttamaan, ettei toimistoihin ihan kuka tahansa pääse.

Googlen salamyhkäisyyttä voi kasvattaa myös sen valtava asema. Google tietää meistä kaikista yllättävän paljon.

– Valtavan iso yritys, jonka lobbausvoima globaaleihin asioihin on iso, pohtii professori Minna Halme.

Maalaisjärjellä pärjää

Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälän mukaan on vaikea yksiselitteisesti sanoa, mitä työntekijä saa työpaikastaan kertoa ja mitä ei. Hänen mielestään normaalilla maalaisjärjellä pärjää.

– Tietenkään liikesalaisuuksia ei saa kertoa. Esimerkiksi salaisia piirustuksia tai kaavoja.

Niiden lisäksi on paljon arkaluonteista tietoa, jota ei pidä mennä kertomaan työpaikan ulkopuolelle.Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen tuotantomäärät, taloudellinen tilanne tai suunnitteilla olevat uutuustuotteet.

– Yritykset eivät halua, että sellaiset asiat tulevat kilpailijoiden tietoon.

Äimälän mielestä kannattaa aina miettiä hetki, ennen kuin puhuu yrityksen asioista.

– Ihan hyvin voi kertoa, että missä on töissä ja vähän avata työnsä sisältöä.

Google tuli ihmisten luokse Lappeenrannassa. Petri Kivimäki/Yle

Asia selväksi etukäteen

Jos työnantajan ja työntekijän välillä vaikuttaisi olla epäselvyyksiä avoimuuden rajoista, suosittelee Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä selvittämään ne työntekijälle ajoissa.

– Joskus ihmiset eivät tule ajatelleeksi, että jotkut asiat ovat arkaluonteisia. Mitä kokemattomampi henkilö on, sitä herkemmin kannattaa perehdytyksessä etukäteen selvittää asioita, joita ei kannata kertoa.

Äimälä uskoo, että moni työnantaja luottaa työntekijöidensä tietävän avoimuuden rajat.

– Pahinta on se, että kertoo tahallaan ja haluaa aiheuttaa yritykselle merkittävää vahinkoa.

Jukka Vainonen on ollut Googlella töissä vuodesta 2013 lähtien. Petri Kivimäki/Yle

Ääritapauksissa arkaluonteisen tiedon kertominen voi Äimälän mukaan johtaa jopa työsuhteen päättämiseen.

– Todennäköisemmin siitä joutuu puhutteluun. Mutta kannattaa muistaa, että liikesalaisuuden paljastaminen on välitön purkamisperuste.

Yrityssalaisuuksia eivät saa paljastaa myöskään työpaikalla satunnaisesti käyvät ulkopuoliset, esimerkiksi alihankkijat, siivoojat tai remonttia tekevät työntekijät.

– Usein jo sopimuksessa on mainittu, että luottamuksellisuus vallitsee. Jos paljastaa asiakkaan tietoja, voi sillä olla ihan samat seuraukset, kuin jos kertoisi oman työnantajansa tietoja ulkopuolisille. Samat kriteerit pätevät, eli asiakkaan tietoja ei saa kertoa.

Työkielenä englanti

Haminassa Googlen palvelinkeskuksessa työskentelevä Venla Nopanen kertoo nauttivansa työstään.

– Google on tosi innovatiivinen työpaikka ja siellä on hyvä ryhmähenki. On myös mielenkiintoista olla kansainvälisessä työympäristössä, sillä meillä on paljon suomalaisia ja ulkomaalaisia työntekijöitä.

Nopanen kertoo, että heidän työkielensä Haminassa on englanti. Ihmisiä on töissä yötäpäivää.

– Aina kun käyn konesalissa, yllätyn, miten valtava tila se on, kertoo Venla Nopanen.

Asuntovaunun edessä olevat kuvatelineet eivät kovin suuria paljastuksia tuoneet. Pyry Sarkiola / Yle

Jukka Vainonen kertoo olleensa ennen Googlelle tuloaan töissä Googlen alihankkijalla ja päätyi sitä kautta Googlelle töihin.

– Ajattelin, että tämä on varmasti tulevaisuuden ala ja että töitä riittää. Rallienglannilla pärjää, naurahtaa Vainonen.

Tuntematon, mutta kiinnostava

Lappeenrannan yliopiston edustalla kaksi kauppatieteen kauppatieteen opiskelijaa Emma Hietanen ja Rahel Worku käyttävät Googlen laitetta, joka etsii omien kasvonpiirteiden perusteella samannäköisiä kuuluisuuksia eri puolilta maapalloa.

Heidän mielestään Google ei ole erityisen salamyhkäinen yritys. Toisaalta he tunnustavat, etteivät tiedä siitä kovin paljoa.

– Google ei kovin paljon markkinoi työpaikkojaan, kertovat Hietanen ja Worku.

Molempien mielestä Google voisi olla mielenkiintoinen työnantaja.

– Olemme juuri menossa kuuntelemaan, mitä heillä olisi tarjota, kertoo Rahel Worku.

Töitä saattaa Suomessa riittää tulevaisuudessakin, sillä Google ilmoitti viime toukokuussa rakentavansa Haminaan uuden palvelinkeskuksen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 600 miljoonaa euroa.