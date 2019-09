Suurin osa meistä saa elämänsä aikana papilloomaviruksen, jossa piilee syöpäriski – Tiesitkö nämä 9 asiaa HPV-rokotteesta?

Kouluissa on parhaillaan meneillään viidesluokkalaisten laajat terveystarkastukset. Niiden yhteydessä tytöillä on mahdollisuus saada HPV-rokote.

Rokote antaa suojaa ihmisen papillooma- eli HPV-viruksia vastaan, joita tunnetaan yli sata erilaista tyyppiä. Niistä toiset ovat vaarattomia, mutta kiusallisia, kuten lapsille syyliä aiheuttavat virustyypit. Vakavimmasta päästä taas ovat HPV-virukset, joilla on yhteys muun muassa kohdunkaulan, peniksen, peräaukon sekä pään ja kaulan alueen syöpiin.

Pojat saavat HPV-rokotteen ehkä syksyllä 2020 THL sekä sosiaali- ja terveysministeriö suosittelevat, että pojat otetaan HPV-rokotusten piiriin ensi syksynä

Poikien HPV-rokotus on mainittu hallitusohjelmassa ja valtiovarainministeriön budjettiesityksessä

THL valmistautuu jo rokotteiden kilpailutukseen

Eduskunta päättää budjettiesityksestä joulukuussa

Aiemmin HPV-rokote on annettu vasta kuudennella luokalla. Tänä syksynä rokottamista on aikaistettu viidenteen luokkaan, koska vanhemmat ovat laajassa terveystarkastuksessa mukana. Näin heillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä rokotteesta, jos se arveluttaa heitä.

Myös kuudesluokkalaiset ja yläkouluikäiset tytöt voivat vielä saada rokotteen, jos se on aiemmin jäänyt ottamatta.

Kaksi HPV-rokotuspiikkiä. Jarkko Heikkinen / Yle

Rokote epäilyttää osaa vanhemmista

Valtakunnallisen rokotusrekisterin mukaan koko maassa lähes 70 prosenttia vuonna 2005 syntyneistä tytöistä on saanut vähintään yhden HPV-rokoteannoksen. Vaasan sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä rokotekattavuus jää kuitenkin hieman alle kuuteenkymmeneen prosenttiin.

– Kouluterveydenhoitajat ovat kertoneet, että rokotteen tarvetta kyseenalaistetaan Suomen vahvoilla lestadiolaisuusalueilla. Siellä tulee kotoa sitä viestiä, että meidän tyttömme ei tätä rokotetta tarvitse, kertoo ylilääkäri Tuija Leino THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksiköstä.

Ylilääkäri Tuija Leino toivoo, että pojatkin saavat HPV-rokotteen ensi syksynä. Jyrki Ojala

Leinon mukaan rokote on tarpeellinen kaikille tytöille, ja myös pojille. Tässä yhdeksän kysymystä ja vastausta HPV-rokotteesta.

1. Miten ihmisen papilloomavirus tarttuu?

– Virus tarttuu sukupuoliteitse. Se ei edellytä erityisen aktiivista sukupuolielämää lukuisien eri kumppaneiden kanssa. Tartunnan voi saada ihan tavallista seksielämää viettävä ihminen. Noin 80 prosenttia meistä saa jossain vaiheessa elämäänsä jonkin syöpää aiheuttamaan kykenevän papilloomaviruksen. Tälläkin hetkellä joka kolmannella vähän yli parikymppisellä naisella on kovan riskin HPV-infektio, Leino sanoo.

2. Suojaako kondomi virukselta?

– Virus elää pääasiassa limakalvoilla, mutta sitä on myös niitä ympäröivällä iholla. On arvioitu, että kondomi ehkäisee noin 70-prosenttisesti infektion tarttumisen.

3. Mitä tapahtuu, jos saa papilloomaviruksen?

– 90 prosenttia infektioista paranee itsestään kahden vuoden kuluessa. Silloin virusta voi kuitenkin tartuttaa toisiin. Osa infektioista kehittyy syövän esiasteiksi ja pahimmillaan syöviksi. Esimerkiksi kohdunkaulan erilaisia solumuutoksia kehittyy kymmeniätuhansia vuosittain Suomessa. Suurin osa niistäkin paranee, mutta lähes 3000 esiastetta joudutaan poistamaan.

4. Mitä sairauksia papilloomavirus voi aiheuttaa?

– Kohdunkaulan syöpä on yleisin syöpäsairaus, johon tällä viruksella on yhteys. Suomessa löydetään vuosittain noin 170 kohdunkaulan syöpää. Muita naisten syöpiä ovat emättimen ja ulkosynnytinten syövät. Sekä naisille että miehille papilloomavirus voi aiheuttaa pään ja kaulan alueen sekä peräaukon syöpiä, ja miehille myös penissyöpää. Jos tyttöjen lisäksi pojatkin rokotettaisiin, Suomessa pystyttäisiin ehkäisemään noin 200 naisten ja lähes 100 miesten syöpätapausta vuodessa. Vähemmän vakavia papilloomaviruksen aiheuttamia sairauksia ovat sukupuolielinten kondylooma eli visvasyylä ja ihon syylät.

5. Miksi nykyinen HPV-rokoteohjelma on suunnattu juuri 5.–6.-luokkalaisille tytöille?

– HPV-rokotetta on aluksi tutkittu maailmalla juuri kohdunkaulan syövän ehkäisyssä. Vasta myöhemmin on paljastunut, että se tehoaa myös muihin syöpiin, joita miehilläkin on. Tässä iässä tytöt tuottavat parhaiten vasta-ainetta rokotteelle. Heille riittää kaksi annosta, kun aikuinen nainen tarvitsee kolme annosta saadakseen edes samantyyppisen suojan, jonka nuori tyttö rokotteesta saa.

6. Onko HPV-rokotteesta hyötyä aikuiselle naiselle?

– Sukupuolielämän aloittanut nainen on jo voinut saada HPV-infektion. Rokote ainoastaan ehkäisee infektioita, ei paranna niitä. Kiinassa aikuiset naiset kuitenkin ottavat laajasti HPV-rokotteita, koska siellä syöpäseulonnat eivät ole yhtä hyviä ja kattavia kuin Suomessa. Silloin riski syövän esiasteen kehittymisestä syöväksi asti kasvaa. Jos vaikka omassa lähipiirissä on ollut kohdunkaulan syöpää, rokote voi kiinnostaa, jos siitä saa edes pienen suojan syöpää vastaan. Myös Yhdysvalloissa markkinoidaan HPV-rokotetta aktiivisesti aikuisille.

7. Onko HPV-rokote turvallinen?

– Viime vuosina sosiaalisessa mediassa on noussut joitakin kohuja, jotka ovat aiheuttaneet huolta ihmisissä. Esimerkiksi Tanskassa pelättiin, että rokotteella olisi yhteys joihinkin autoimmuunisairauksiin tai väsymysoireyhtymään. Useissa maissa on kuitenkin tehty isoja väestötutkimuksia, joissa rokotettuja ja rokottamattomia on verrattu toisiinsa. Näiden vertailuryhmien sairastavuudessa ei ole havaittu eroja. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan minkään vakavan sairauden kohdalla ei ole löytynyt yhteyttä tähän rokotteeseen.

8. THL valmistautuu HPV-rokotteiden kilpailutukseen. Millaisia vaihtoehtoja markkinoilla on?

– Nyt käytössä on Cervarix, joka suojaa 90-prosenttisesti kaikilta HPV-virukseen liittyviltä syöpätyypeiltä. Se ei kuitenkaan suojaa kondyloomalta, kuten Gardasil, joka taas ei ole ihan niin hyvä syöpärokote kuin Cervarix. Terveydellisesti vaikuttavin olisi Gardasilin uusin markkinoille tullut versio eli Gardasil9, joka suojaa hyvin sekä syövältä että kondyloomalta.

9. Millaisia summia rokotteesta voidaan maksaa?

– Tyttöjen rokottaminen on maksanut vajaat kaksi miljoonaa euroa vuositasolla. Poikien rokottaminen maksaisi suunnilleen saman verran, mutta tarkkaa hintaa ei voi vielä sanoa, koska kilpailutusta vasta valmistellaan. Terveydellisesti vaikuttavimmasta rokotteesta voidaan maksaa kalliimpi hinta kuin muista vaihtoehdoista, mutta mitä tahansa hintaa ei olla valmiita maksamaan. Hinta suhteutetaan rokotteesta saatavaan taloudelliseen ja terveydelliseen hyötyyn sekä sen avulla säästettyihin elinvuosiin ja kärsimyksen vähenemiseen, Leino sanoo.