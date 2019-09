Wasa Stationiin tulee hollantilainen hotelliketju Odyssey

Hotelliketjulla on lukuisia hotelleja ja brändejä Euroopassa. Nyt se on tulossa Vaasaan.

Hotelliketju Odyssey Hotel Groupin ja YIT:n solmima esisopimus koskee tornirakennukseen kerroksiin 0 - 12 tulevaa lähes kahta sataa hotellihuonetta. Lisäksi tiloihin tulee ravintola ja palvelutila. Yhteensä se on kooltaan 7000 neliötä. Ketju vuokraa tilat.

Ketjulla on käytössä useita erilaisia brändejä ja Vaasan hotellin brändi julkistetaan myöhemmin.

Vaasassa monitoimikortteli Wasa Stationiin haetaan edelleen lisää toimijoita. Rakennuttaja YIT on linjannut, että kaupan ja palvelujen tiloista on saatava täytettyä 65 prosenttia ennen kuin rakennuspäätös voidaan tehdä.

25-kerroksinen ja sata metriä korkea tornirakennus on tarkoitus täyttää puoliksi hotellitoiminnalla ja puoliksi yksityisasumisella. Asunnot ovat herättäneet paljon kiinnostusta, vaikka niiden hinnat, koot ja muodot selviävät vasta myöhemmin.

Wasa Station -hanke on viivästynyt jo selvästi alkuperäisestä aikataulustaan. Päätös rakentamisesta tehtiin 2014.

Vaasan kaupungin lopullinen päätös osallistumisesta hankkeeseen on myös vielä tekemättä. Kaupunki omistaisi kokonaisuudesta musiikki-kongressitilat. Wasa Station on tulossa kaupungin keskustaan vanhan linja-autoaseman tontille. Entinen linja-autoasema on jo purettu sen tieltä.