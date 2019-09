Yhdysvallat asetti pakotelistalle venäläisvirkailijoita Jehovan todistajien kidutuksesta epäiltyinä

Yhdysvallat on asettanut kaksi Venäjän virkailijaa pakotelistalle ja maahantulokieltoon liittyen väitettyyn Jehovan todistajien jäsenten kidutukseen Siperiassa.

Kaksikon epäillään valvoneen Jehovan todistajien jäsenten kuulustelua pidätyslaitoksessa läntisen Siperian Surgutin kaupungissa viime helmikuussa. Kuulustelussa kidutettiin tiettävästi ainakin seitsemää järjestön jäsentä tukahduttamalla, sähköshokkeilla ja hakkaamalla.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan (siirryt toiseen palveluun)kidutuksesta epäiltyjen virkailijoiden ja heidän perheenjäsentensä maahantulo Yhdysvaltoihin on estetty.

Venäläinen tutkintakomitea on kiistänyt väiteet kidutuksista.

Venäjä kielsi kaiken Jehovan todistajien toiminnan huhtikuussa 2017, koska se piti järjestöä äärimielisenä. Järjestön jäseniä on vainottu Venäjällä ja satoja heistä on paennut maasta. Osa on hakenut turvaa Suomesta.

– Venäjän on lopetettava epäoikeudenmukainen kampanjansa Jehovan todistajia vastaan ja vapautettava välittömästi yli 200 henkilöä, jotka on vangittu uskonnonvapauden harjoittamisen vuoksi, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Morgan Ortagus sanoi lausunnossaan.

Useat ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch ja Amnesty International, sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ovat kiinnittäneet huomiota Jehovan todistajien tilanteeseen Venäjällä.

Lue myös:

Venäjä tutkii väitteet Jehovan todistajien raa'asta kidutuksesta

Jehovan todistajat: Jäseniämme kidutetaan Venäjällä – sähkösokkeja ja kuristamista

Parisataa venäläistä Jehovan todistajaa odottaa Suomessa turvapaikkapäätöstään: "Pelkään, että Venäjällä lapsemme otettaisiin huostaan ja mieheni lähetettäisiin vankilaan"

Lähteet: AFP