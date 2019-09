Satoja miljoonia aseita ja perustuslaillinen oikeus kantaa niitä – joukkoampumiset herättävät halua muutokseen Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen perustuslain (siirryt toiseen palveluun) toinen lisäys vuodelta 1791 takaa maan jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden puolustaa itseään ja maataan ulkoisia tai sisäisiä hyökkääjiä vastaan. Tämä tarkoittaa, että aseen omistaminen on sallittua kaikille.

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana aselakeja on väljennetty entisestään. Tilanne saattaa kuitenkin olla muuttumassa, koska aivan viime aikoina lakeihin on vaadittu toistuvasti tiukennuksia, sillä esimerkiksi tänä vuonna ampumistapauksissa on kuollut jo yli 10 000 (siirryt toiseen palveluun) ja joukkoampumisissa menehtynyt yli 400 ihmistä.

Joukkoampumiset nousevat median uutisaiheeksi toistuvasti, ja niiden vuosittaista kehitystä pystyy seuraamaan esimerkiksi siihen keskittyvän nettisivun (siirryt toiseen palveluun) kautta.

Vaikutusvaltaisen Kansallisen kivääriyhdistyksen NRA:n toiminta on myös joutunut viime aikoina ankaramman tarkastelun kohteeksi. Yle Uutisten ulkomaankirjeenvaihtaja Mika Hentusen taannoisessa jutussa kerrotaan, miten NRA:n rivit rakoilevat ja sen toimintaa käsitellään oikeudessa.

Mielenosoitukset aselakien tiukentamiseksi ovat lisääntyneet. Aseiden täyskieltoa ei niissäkään silti vaadita, vaan vaatimukset koskevat aseiden ostajien taustojen tarkistuksia ja nopeaan tulitukseen kykenevien puoliautomaattiaseiden kuluttajamyynnin kieltämistä.

Yhdysvaltainen tilannetta seurataan tutkimusmielessä myös Suomessa.

Joukkoampumisiin on totuttu

Pohjois-Amerikan tutkimukseen keskittyvässä Turun yliopiston John Morton -keskuksessa tutkitaan uuden Campus Carry -aselain vaikutusta (siirryt toiseen palveluun). Teksasin osavaltiossa vuonna 2016 voimaan tullut laki antaa aseenkanto-oikeuden omaaville henkilöille mahdollisuuden kantaa asetta myös yliopistolla.

Professori Benita Heiskanen luettelee paikkoja, mihin aseita ei saa tuoda Teksasin yliopiston kampusalueella. Niitä ovat esimerkiksi asuntolat, tietyt laboratoriot, urheilukilpailut ja eläintutkimusalueet.

Silti suurin osa yliopiston alueesta on sellaista, mihin käsiaseen voi tuoda, kunhan ase on kotelossa suojattuna eikä näkyvästi esillä.

– Iso Teksasin osavaltio on erityinen paikka Yhdysvalloissa, sillä siellä on käyty monet rajaseutukahakat. Viime aikoinakin siellä on ollut paljon ampumisia, kuten El Pasossa, Odessassa ja Houstonin kirkkoampuminen, Benita Heiskanen kertoo.

Koska joukkoampumisia sattuu toistuvasti, kansalaiset ovat osin turtuneet niihin.

Vuonna 1966 Teksasissa kuoli 14 ihmistä ja 31 haavoittui, kun Charles Whitman tulitti kiväärillään Austinissa yliopiston kellotornista. Kyseessä oli ensimmäinen suuri joukkoampuminen yhdysvaltalaisessa yliopistossa, mutta sen jälkeen niitä on tullut useita.

Austinin tapahtumasta löytyy useita dokumentteja netistä. Vuonna 2016 valmistunut Tower (siirryt toiseen palveluun) kertoo ampumisesta eri kokijoiden näkökulmasta.

Meni kuitenkin 30 vuotta, kunnes Teksasin yliopistolla muistettiin virallisesti tapahtumia.

Tower-ampumisen julkinen unohtaminen 30 vuodeksi voi professori Heiskasen mukaan johtua siitä, ettei amerikkalaisilla ollut keinoja käsitellä aihetta. Vihdoin vuonna 1996 kampusalueelle saatiin muistolaatta. Varsinainen muistomerkki pystytettiin vasta 2016.

– Asian ratkaiseminen puhumattomuudella ja näkymättömyydellä ei toimi. Pitäisi hyväksyä monimutkainen ongelma ja käsitellä sitä, Heiskanen sanoo.

Hänen mukaansa Teksasin yliopiston vaikenemislinja näyttää jatkuvan, vaikka muualla maassa kansalaisliikkeet ovat nousseet vaatimaan aselakien muuttamista.

Muualla Yhdysvalloissa on pystytty käsittelemään esimerkiksi Sandy Hookin (joulukuu 2012) kouluampumistapauksen kaltaisia traumoja. Connecticutin osavaltiossa Sandy Hookissa kuoli luoteihin 28 ihmistä, joista 20 lapsia.

Menossa valtataistelu aseiden kieltämisen ja sallimisen välillä

Lähes kolmasosa amerikkalaisista omistaa aseen ja yli 40 prosenttia asuu kotitalouksissa, joissa on aseita.

Turun yliopiston tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila kertoo, että tuoreen kyselytutkimuksen mukaan tärkein syy omistaa ase on suojautuminen ja itsepuolustus.

Teksasin lainsäädäntö ei ole aseiden hankkimisen kannalta erityisen liberaali, sillä virallinen asekauppias joutuu tarkistamaan ostajan taustat. Käytännössä osto evätään vain niiltä, joilla on rikosrekisteri.

Hekin voivat kuitenkin ostaa aseen yksityisiltä kauppiailta tai suosituilta asemessuilta, joiden ei tarvitse tehdä tarkistuksia.

Aseen omistamiseen ei tarvita lupaa, ei myöskään sen pitämiseen kotona tai autossa, joka yhdysvaltalaisesta näkökulmasta on yksityinen tila. Käsiaseen kantamiseen näiden tilojen ulkopuolella tarvitaan lupa, jonka myöntäminen 21 vuotta täyttäneelle, rikosrekisterittömälle kansalaiselle on läpihuutojuttu.

Aselakien tiukennusta vaativa mielenosoitus Yhdysvaltain senaatin edustalla kesäkuussa. Shawn Thew / EPA

Väljemmät aselait yleistyvät?

Campus Carry -laki on laajenemassa kymmenestä osavaltiosta myös muihin. Se sallii käsiaseen kantoluvan haltijoille aseiden tuomisen valtion yliopistoille.

Yksityisille yliopistoille on annettu mahdollisuus jatkaa aseenkannon kieltämistä alueellaan ja esimerkiksi Teksasissa kaikki paitsi yksi ovat näin tehneet.

Lain puitteissa aseiden tuomista valtion yliopiston luennoille ei voi kieltää. Teksasin yliopiston henkilökunnalle on annettu oikeus kieltää aseet yhden hengen työhuoneissa, mutta siihen ei käy kieltotaulu ovella, vaan asiasta pitää kertoa jokaiselle erikseen.

Tämä aiheuttaa sen, että monet eivät jaksa toistuvasti kieltää aseiden kantamista kiellettyhin tiloihin.

Laki ja käytäntö poikkeavat

John Morton keskuksen professori Benita Heiskanen puhuu maan tavasta, jossa laki ja käytäntö eivät kohtaa.

– Keskeinen asia, mitä pitää tietää Yhdysvalloista, on jännite laillisen ja käytännön välillä. Emme voi ymmärtää, miksi Yhdysvalloissa on 10–12 miljoonaa paperitonta maahanmuuttajaa, jollemme ymmärrä, että raja vuotaa. Laki sanoo toista ja käytäntö toista. Se on keskeinen jännite koko yhdysvaltalaisuuden ymmärtämisessä, professori Benita Heiskanen tähdentää.

Ilman paperittomia siirtolaisia maa olisi pulassa, koska monet palvelut toimivat paperittomien siirtolaisten halpatyövoiman avulla ja ilman tätä työvoimaa palveluiden hinnat nousisivat.

Mutta tulisiko USA toimeen kansalaisten vähemmillä aseilla? Siihen harva poliitikko uskaltaa tällä hetkellä ottaa kantaa.

