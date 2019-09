Hieroja pääsee kiekkoilijan iholle: ”Rauhoittelen kuumakalleja ja rohkaisen lähellä läpimurtoa olevia pelaajia”

– Meidän nuorempi polvi on tullut juniorimyllyn läpi ja he tiedostavat, että heillä on vastuu omasta kropasta. Me olemme vain apuna, että saataisiin kokonaisuus kuntoon, sanoo hieroja Juha Sulin.

– Meidän nuorempi polvi on tullut juniorimyllyn läpi ja he tiedostavat, että heillä on vastuu omasta kropasta. Me olemme vain apuna, että saataisiin kokonaisuus kuntoon, sanoo hieroja Juha Sulin. Ville Välimäki / Yle

Jäähallin kuivauskopin ovi on apposen auki. Pienen huoneen lattialla on pyykkikopallinen säärisuojia ja telineistä roikkuu aluspaitoja ja sukkia. Käytävälle työntyy paksu luistinten haju.

Hämeenlinnan Rinkelinmäen jäähallin käytävillä tepastelevalla hieroja Juha Sulinilla on menossa viime hetken kiireet juuri ennen jääkiekkokauden alkamista.

Pelaajien lihashuolto pitää saada sille mallille, että koko joukkue olisi pelikuntoinen ensimmäiseen otteluun. Tavaran toimittajat tuovat lastejaan ja hierojan työtilan kaapit on nyt ladattu täyteen.

– Kylmägeelejä litratolkulla, teippejä kilometritolkulla ja lisäravinteita rekkatolkulla, jos vähän väritetään asiaa, virnistää Sulin.

Kahden maailmanmestaruuden mies

Kulunut vuosi on ollut Juha “Julli” Sulinille voitokas. Hän oli viime keväänä jääkiekon Suomen mestaruusjoukkueen lisäksi myös jääkiekon maailmanmestaruuden voittaneessa joukkueessa.

Mitalisade on miehelle tuttua. Hän oli huoltoryhmässä myös vuonna 2006, kun HPK voitti Suomen mestaruuden. Maailmanmestaruus on kokeneelle hierojalle jo toinen, sillä hän oli mukana voittamassa lätkän mm-kultaa vuonna myös 2011.

Kaikkiaan Sulinilla on ollut maajoukkuekomennuksia 23 kertaa. Sulin ei myönnä googlanneensa, onko hänen uransa tai mitalisaaliinsa hierojana ainutlaatuinen.

– Aika onnekas olen ollut. Valmentajat ja johdot vaihtuvat, mutta minua on pyydetty ja minuun on luotettu. Kyllä tässä jotain on tehty oikein, sanoo Sulin kurkkuaan selvitellen.

“Osaan sopivasti puhuttaa pelaajia”

Sulin juttelee vilkkaasti hallin käytävillä niin taukotilastaan poistuvien siivoojien kuin luistimet jalassa ohi lonksuttelevien pelaajienkin kanssa. Oma äiti opetti aikoinaan ujon teinin avaamaan suunsa. Hieroessaankaan Sulin ei sano olevansa hiljainen.

– Aika suulas minä olen, mutta osaan sopivasti puhuttaa pelaajia.

Juha Sulin tekee töitä HPK:n medikaalitiimissä yhdessä lääkärin, fysioterapeutin ja “muutaman muun rasvanäpin” eli hierojakollegan kanssa.

– Työni on huumorin ja hyvän fiiliksen luomista, se on minun duunini ja vahvuuteni. Mutta on myös päiviä, jolloin pitää olla hiljaa ja keskittyä, selittää Juha Sulin.

– Kaikkihan meistä jännittää sarjakauden avausta, mutta eihän silloin olisi tulta ja paloa tähän lajiin, jos ei vähän jännittäisi, kuvaa Sulin tunnelmaa kauden alla. Ville Välimäki / Yle

Tappion hetkellä hierojan pöydällä saattaa päästä itku

Kevään molemmissa mitalijuhlissa näkyi, miten läheisissä väleissä hieroja on pelaajien kanssa. Sulinia kaulailtiin ja taputeltiin hartioihin ahkerasti. SM-pokaalin Sulin sai nostaa HPK-laisista jo kolmantena. Heti kapteenin ja apulaiskapteenin jälkeen.

Sulin myöntää, että hieroja on työtään tehdessään konkreettisesti pelaajien iholla. Hieroja hoitaa loukkaantunutta, kun lihakset ovat jumissa eikä peli kulje tai kun takana on huippusuoritus.

– Hoitotilanteessa voi puhua sellaisia asioita, mihin valmennustiimit eivät pysty nopeasti puuttumaan. Rauhoittelen kuumakalleja ja rohkaisen nuoria lähellä läpimurtoa olevia pelaajia, pohtii Sulin hierojan roolia.

Joskus tappion hetkellä huippu-urheilijaltakin saattaa hierojan pöydällä päästä itku. Sulinin mielestä tunteiden pitääkin nousta pintaan.

– Jos häviää olympiafinaalin, niin kyllä se kouraisee, mutta pitkässä juoksussa se myös kasvattaa. Aina on uusi mahdollisuus, uudet kaudet ja uudet joukkueet, toteaa Juha Sulin.

TV-sarjan näyttelijä, monialayrittäjä, pelaaja ja valmentaja

Sulin on ennen kaikkea jääkiekkomies. Hän on entinen pelaaja ja valmentaja. Mies on myös pitänyt pelikioskia ja omaa hierontavastaanottoa. 90-luvulla Sulin oli mukana Suomen kenties ensimmäisessä käsikirjoitetussa tositv-sarjassa Heartmix (siirryt toiseen palveluun).

– Minut on keitetty jo aika monessa sopassa, kyllä se on yksi vahvuuteni, toteaa Sulin.

Useista arvomitaleista huolimatta Sulin ei ole kyllästynyt jääkiekkomaailmaan. Hän kokee, että kaikkea ei suinkaan vielä ole saavutettu, vaikka mitalikaapissa onkin jo ahdasta.

– Tärkeintä minulle on HPK:n menestyminen ja sitten tietenkin leijonilta puuttuu olympiavoitto. Kiinan kisat ovat kahden ja puolen vuoden päässä ja sinne on asetettu taas tavoitteet, sanoo Sulin napakasti.

Ahveniston puut auttoivat palautumisessa kovasta keväästä

Viime kevään mitalijuhlia edelsivät täydet seitsemän lopputottelua. Maailmanmestaruusturnauksessa Sulin kohtasi lehtihaastattelun (siirryt toiseen palveluun) mukaan enemmän mustelmia kuin koskaan ennen. Tiukkojen otteluputkien jälkeen lepo on ollut tarpeen.

– Se oli työmäärältään kova kevät ja palautumiseen meni vähän aikaa, mutta sain kesällä ottaa happea ja halata Ahveniston eli Apparan puita, kertoo Juha Sulin.

Pysyäkseen mukana nuorten maailmassa Sulin lukee paljon alan lehtiä ja kouluttautuu. Erityisesti korvien välin on oltava kunnossa, sanoo Sulin. Hierojan käsiä, työvälineitään, hän esittelee lämmöllä.

– Ihan normaalit, auttavat kädet. Näillä on soitettu myös kitaraa, eivät nämä mitkään lapiot ole. Näillä on pärjätty ja tuotu leipä kotiin yli kolmekymmentä vuotta, hymyilee Sulin.