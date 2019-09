Tanskassa tuomittu syyttömiä vankeuteen väärien teletunnistetietojen takia – "Suomessa on käytössä eri järjestelmä"

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan Suomessa on tehty virallinen selvitys Tanskassa esiin tulleiden ongelmien vuoksi.

Tanskassa tutkitaan, ovatko poliisin ja syyttäjäviranomaisten käyttämät teletunnistetiedot luotettavia ja onko dataa viranomaisille välittävässä järjestelmässä ollut virhe johtanut vääriin tuomioihin.

Koko ajan laajentunut skandaali paljastui, kun poliisi havaitsi keväällä ohjelmistovirheen.

Nyt viranomaiset käyvät läpi noin 10 700 rikostapausta aina vuodesta 2012 lähtien varmistaakseen, etteivät syyttömät joudu virumaan vankilassa ohjelmistovirheen vuoksi. Toistaiseksi on epävarmaa, kuinka suuressa osassa näistä tapauksista on hyödynnetty virheellisiä teletietoja.

Vuoden 2018 osalta määrä on jo tiedossa. Puutteellista dataa on käytetty 8,9 prosentissa kaikista tuon vuoden tapauksista Tanskassa. Poliisin mukaan ongelma voi kuitenkin olla tätä laajempi.

Kun poliisi keväällä vertasi yhden poliisipiirin vuosina 2017–2019 käyttämiä teletunnistetietoja puhelinoperaattoreiden raakadataan, paljastui eroja 24 tapauksessa 75:stä.

13 tapauksessa teletietojen merkitys arvioitiin niin suureksi, että ne oli syytä arvioida uudelleen. Tapauksista seitsemän oli johtanut tuomioon, kolme oli hylätty ja kolmen käsittely on edelleen kesken.

Rikosta tutkiva poliisi voi selvittää kännykän omistajan maantieteellisen sijainnin telemastojen avulla. Nämä kännykänkäyttäjät on kuvattu Kööpenhaminan metrossa, eivätkä he liity tapaukseen.

Suomen poliisijohto sai tiedon Tanskan tilanteesta elokuussa

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoo Ylelle, että Suomen poliisi sai tiedon Tanskan televalvontatietoihin liittyvistä ongelmista elokuussa.

– Sain kuulla asiasta Pohjoismaiden poliisijohtajien kokouksessa.

Tämän jälkeen Suomessa tehtiin kaikessa hiljaisuudessa virallinen selvitys aiheesta.

– Tämä on vakava tilanne. Siksi käynnistimme virallisen selvityksen. Siitä on saatu nyt ensitiedot. Niiden perusteella Suomessa ei pitäisi olla samanlaisia ongelmia kuin Tanskassa, koska meillä on käytössä erilainen järjestelmä, Kolehmainen sanoo.

Mikä ero Suomen ja Tanskan järjestelmissä on, sitä poliisiylijohtaja ei lähde julkisuudessa avaamaan.

– Salassapidon takia en voi tätä tarkemmin kertoa, mutta järjestelmät ovat erilaiset, Kolehmainen toteaa.

Teletietoja ei toistaiseksi käytetä rikostutkinnassa

Tanskassa tehdään nyt laaja arvio siitä, onko puutteellinen data ollut merkittävässä roolissa syyllisyyden arvioimisessa.

Elokuun lopussa alkanut selvitys on jo johtanut yli 30 vankeustuomiota suorittaneen tai tutkintavankeudessa olleen ihmisen vapauttamiseen.

Teletietojen hyödyntäminen rikostutkinnassa keskeytettiin elokuussa kahdeksi kuukaudeksi, uutisoi Tanskan yleisradioyhtiö DR (siirryt toiseen palveluun). Valtakunnansyyttäjä Jan Reckendorff arvioi kuitenkin jo tuolloin, että keskeytys voi olla tätä pidempi.

– Tämä on erittäin vakava asia ja päätös [teletietojen käytön keskeyttämisestä] on dramaattinen. Se on kuitenkin välttämätön oikeusvaltiossa. Emme voi elää sen asian kanssa, että ihmiset joutuvat vankilaan väärien tietojen perusteella, Jan Reckendorff sanoi DR:lle elokuussa.

Reckendorffin mukaan on parempi päästää syyllisiä vapaaksi kuin istuttaa syyttömiä ihmisiä vangittuna.

– Me emme voi ottaa sitä riskiä, että viattomia tuomitaan, myös oikeusministeri Nick Hækkerup on todennut.

Ohjelmistovirheen vuoksi poliisin käytössä olevissa paikkatiedoissa on ollut parin sadan metrinkin heittoja. Kännykkä kädessä Kööpenhaminassa pyöräillyt nainen ei liity tapaukseen. Rex Features / AOP

Teledata on usein ratkaisevassa roolissa rikostutkinnassa

Teledatasta käy ilmi, kuka on ollut yhteydessä kehenkin, mihin aikaan ja missä paikassa. Paikkatieto ilmaisee liittymän tai päätelaitteen, kuten matkapuhelimen, maantieteellisen sijainnin telemastojen avulla. Tämä data on usein täysin olennainen poliisin rikostutkinnassa ja oikeuksien puntaroidessa todistusaineistoa.

– Tähän asti matkapuhelindatalla on ollut suuri merkitys oikeuksissa, sillä sen kaltaista todistusaineistoa on pidetty lähes objektiivisena. Tämä on muuttanut ajatuksiamme mobiilidatasta, kööpenhaminalainen asianajaja Karoline Normann sanoo uutistoimisto AFP:lle ja arvelee asianajajien jatkossa kyseenalaistavan teledatan muiden todisteiden lailla.

Normann toivoo oman asiakkaansa tapauksen saavan oikeudessa uuden käsittelyn. Tämä tuomittiin kiristyksestä kolmen ja puolen vuoden vankeustuomioon teletunnistetietojen perusteella.

Ohjelmistossa, joka muuntaa telemastojen keräämää dataa ymmärrettävämpään muotoon ja välittää sen poliisille, on Tanskassa ollut jo vuosia virhe.

Sen vuoksi järjestelmä on saattanut jättää rekisteröimättä osan tiedoista tai paikantaa saman matkapuhelimen yhtä aikaa useamman telemaston alueelle.

Myös tekstiviestin lähettäjäksi on voinut rekisteröityä väärä taho. Lisäksi mastojen sijaintitiedoissa on ollut virheitä, jotka ovat voineet aiheuttaa paikkatietoihin valtavia heittoja.

DR uutisoi (siirryt toiseen palveluun) tapauksesta, jossa sama kännykkä oli rekisteröitynyt muutaman sekunnin viiveellä Kööpenhaminassa ja Frederikshavnissa oleviin telemastoihin. Paikkojen välinen matka on 230 kilometriä.

Tanskan Televiestintäteollisuusliiton johtaja Jakob Willer painottaa uutistoimisto AFP:n haastattelussa, ettei syy virheellisiin tietoihin ole teleyhtiöissä.

– [Teleyhtiöiden] data on luotu telepalvelujen tarjoamiseksi, ei kansalaisten kontrolloimiseksi tai valvomiseksi, Willer sanoo.

Lähteet: AFP