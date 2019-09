Kymmeniä jäniksenä matkustaneita kuoli junaonnettomuudessa Kongossa

Kymmeniä tavarajunassa salamatkustajana olleita ihmisiä sai surmansa, kun kaksi junanvaunua suistui kiskoilta keskiafrikkalaisessa Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoivat viranomaiset torstaina.

Kansallisen SNCC-rautatieyhtiön edustajan Victor Umban mukaan juna oli matkalla Nyunzun kaupungista Niembaan, kun onnettomuus tapahtui aamukolmelta Tanganyikan maakunnassa lähellä Mayibaridia.

Koska kyseessä olivat salamatkustajat, tarkkaa uhrimäärä oli mahdoton heti selvittää, mutta viranomaisten mukaan ainakin 50 ihmistä kuoli. Silminnäkijöiden mukaan kuolleita voi olla jopa toistasataa.

Kongon raideliikenne on surkeassa jamassa. Ratojen kunto on huono ja osa kalustosta on peräisin 60-luvulta. Korjauksista ei juuri ole toivoa, koska SNCC on konkurssin partaalla.