Eurooppa-kirje: EKP käänsi rahahanat auki, toimittaja Anna Karismo tutustui Frankfurtin punaisten lyhtyjen alueeseen

Terveisiä euroalueen finanssikeskuksen Frankfurtin punaisten lyhtyjen korttelista!

Varasin hotellihuoneen epähuomiossa kaupungin pornobisnes- ja peliluolakeskittymän ytimestä.

Taunusstraße aivan Frankfurtin hohtavien pilvenpiirtäjien vieressä on oiva muistutus siitä, miten kansainvälisyys on tuonut Frankfurtiin niin hyvää kuin huonoakin. Kaupungin 2,3 miljoonasta asukkaasta jo yli puolet on joko maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia.

Taunusstraße on aivan eri katu yöllä kuin päivällä. Illalla porttikongeista ja pimeistä syvennyksistä huutelevat yhteiskunnan rattailta pudonneet ja juopot. Pilvi haisee, puolialastomat saksaa murtaen puhuvat naiset notkuvat kapakoiden ovilla.

Päivällä kadulla pyöräilevät ja astelevat reippaat pukumiehet ja virkanaiset kohti pankkien pilvenpiirtäjiä eri kielillä rupatellen.

Britannian EU-eron jälkeen pankkilaisten määrä Frankfurtissa kasvaa. Siirtolaisina tulleetkin työllistyvät täällä jo aiempaa paremmin .

Seurasin Frankfurtissa Euroopan keskuspankin pääjohtajan Mario Draghin tiedotustilaisuutta eilisen koronlaskupäätöksen jälkeen, ja olen tavannut liikepankkien ekonomisteja ja analyytikkoja.

Euroalueen taloudessa eletään nyt muutoksen aikoja.

Draghi antaa pian tilaa EKP:n uudelle pääjohtajalle, ranskalaiselle Christine Lagardelle, joka aikoo paitsi tuoda ilmastokysymykset rahapolitiikkaan (siirryt toiseen palveluun) myös yksinkertaistaa pankin viestintää. Pankin elvytystoimet ja niihin liitetyt vaikeaselkoiset viestit eivät ole tuottaneet toivottuja tuloksia eli rohkaisseet yrityksiä investoimaan ja kansalaisia kierrättämään rahaa eli kuluttamaan. Ehkäpä Lagarden suunnittelema kohdennettu viestintä tehoaa.

Euron jäsenmaatkin ovat pikkuhiljaa heräämässä muuttuneeseen taloustilanteeseen. Saksa harkitsee jo elvyttämistä, hallitus pohtii investointien käynnistämistä .

Frankfurtissa kuultiin loppuviikosta poikkeuksellisen paljon ihailevia huokauksia: himottava hybridi, futuristinen ihme, herkullinen silmäkarkki, unelmakategorian hypermalli.

Kaupungin pääpuheenaihe ei ollut EKP:n innovatiivinen rahapolitiikka vaan Frankfurtin autonäyttelyn mallit.

Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Opel esittelevät vielä yli viikon ajan uusia sähkö- ja hybridiautojaan kaupungin kuuluisassa messukeskuksessa miljoonayleisölle.

Näyttelyssä heijastuu tänä vuonna maailman talouden kuva. Monet eurooppalaisetkin automerkit ovat jättäytyneet yhdestä maailman suurimmasta alan tapahtumasta pois. Tilalle on tullut Kiina, jolla on Frankfurtissa nyt eniten näytteilleasettajia Saksan jälkeen (siirryt toiseen palveluun).

Kehitellessään itseohjautuvia ja sähköautoja eurooppalaiset ovat Kiinan varassa. Kiina on maailman johtaja akkuteknologiassa. Saksalaiset autonvalmistajat solmivat sopimuksia ennen kaikkea kiinalaisten kanssa osien toimituksista.

Suomi sai EU-komission salkunjaossa mitä hakikin, onnea Jutta Urpilainen!

“Afrikka” oli suomalaisten toiveissa jo varhain. Pyysin Suomen nykyistä komissaaria Jyrki Kataista selittämään Afrikka-kokonaisuuden ulottuvuuksia heinäkuussa.

Hän kertoi maanosan merkityksen noususta EU:n asialistalla (tämän jutun lopussa). Kollegani Petri Raivio kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että Urpilaisen salkun painoarvo voidaan arvioida vasta komission viisivuotiskauden lopulla.

#SOMESSA: Sydämiä Instagramissa, irvailua Twitterissä

*Ursula von der Leyen *sai hyvin erilaista palautetta tiistaina paljastamastaan EU-komissaarien salkkujaosta eri somekanavissa.

Twitterissä uuden kokoonpanon heikkouksia etsittiin suurennuslasilla ja kiinnitettiin huomiota epäkohtiin, Instagramissa hän sai käytännössä vain kiitoksia ja kannustuksia ruusu-, peukku- ja sydän-emojein koristeltuna.

#FAKTA: Euroopan alkoholiongelma

lähde: WHO

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että Euroopassa juodaan yhä alkoholia asukasta kohti enemmän kuin missään muualla maailmassa.

Kulutus ei ole mitattavasti laskenut sitten vuoden 2010. Alkoholin aiheuttamien kuolemien määrä laski vain hieman, 291 000:een vuonna 2016.

Euroopan janoiset löytyvät Liettuasta, Tšekistä ja Saksasta. Alkoholin kulutus nousee esimerkiksi Ranskassa, Saksassa ja Italiassa.

Pohjoismaissa kulutus puolestaan laskee. Suomessa lasku on EU:n kolmanneksi nopeinta (14,9% vuosina 2010–2016).

ÄLÄ MISSAA NÄITÄ: Haavisto lausui Venäjästä, viljelijät pelkäävät Mercosuria

Pekka Haavisto Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ulkoministeri Pekka Haaviston puheet EU:n ja Venäjän suhteista eivät miellytä virolaispäättäjiä. Haavisto sanoi Financial Timesille, että EU:n pitäisi parantaa suhdettaan Venäjään. Viron entinen ja nykyinen ulkoministeri toivovat Ylen haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) EU:lta yhtenäisempää linjaa suhteessa Venäjään.

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik sanoi puolestaan A-Studiossa, että juuri nyt ei ole näkyvissä mitään erityistä syytä, miksi EU:n ja Venäjän välit lähtisivät paranemaan.

Brexit siirtyi suvantovaiheeseen, kun Britannian parlamentin alahuone jäi hallituksen pakottamana viiden viikon istuntotauolle. Ennen taukoa se ehti kuitenkin sitoa pääministeri Boris Johnsonin kädet kieltämällä sopimuksettoman eron lailla. Toimittajamme Pasi Myöhäsen mukaan brexitin ongelmat kumpuavat siitä, että kansalaisilta ei aikanaan kysytty, millaista eroa he haluavat.

Sanomalehti Guardianin EU-lähteet arvioivat (siirryt toiseen palveluun), että ainoa tie ulos erosopimuksen "zombie-vaiheesta" olisi muuttaa Irlannin rajan tarkastusten välttämiseksi rakennettu järjestely koskemaan vain Pohjois-Irlantia koko Iso-Britannian sijaan.

Ilmastonmuutoksen torjuminen näkyy monin tavoin EU:n tulevan rahoituskauden maatalouspolitiikan tavoitteissa. Uusi haaste EU:n maataloudelle on kesäkuussa solmittu vapaakauppasopimus Mercosur-maiden (Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay) kanssa.

EU:n viljelijät pelkäävät ongelmia jos Mercosur-alueelta tuodaan Eurooppaan tuotteita, jotka on tuotettu löysemmin kriteerein kuin mitä EU:ssa tuotetuilta elintarvikkeilta edellytetään. Brysselin kone -ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) Maija Elonheimon haastateltavana on MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

LÄHIPÄIVINÄ: Rahaministerit Helsingissä, Unkarin tilanne pöydällä Brysselissä

Tänään ja huomenna Helsingissä kokoontuvat EU-maiden valtiovarainministerit epäviralliseen kokoukseensa. Mika Lintilän johdolla Myös keskuspankkiirit ovat paikalla. Luvassa on keskustelua siitä, kenellä on vastuu euroalueen taloudesta ja mitä pitäisi tehdä.

Esillä on jälleen myös euroalueen oma rahoitusväline, jonka osa jäsenmaista haluaa rakentaa EU:n nykyisen budjetin ulkopuolelle. Luxemburgin-kokouksessa kesällä se jo hylättiin, mutta etenkin Ranska vaatii sen perustamista.

Ensi maanantaina Suomi johtaa puhetta EU:n yleisten asioiden neuvostossa ja aikoo nostaa pöydälle ensimmäistä kertaa Unkarin oikeusvaltion tilan.

Edellinen puheenjohtajamaa Romania ei puuttunut Unkarin tilanteeseen. Suomi aikoo nyt järjestää Unkarin kuulemisen, joka on ensimmäinen askel artikla 7:n mukaisessa rangaistusmenettelyssä.

