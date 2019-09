Israel kiistää asentaneensa vakoilulaitteita Valkoisen talon liepeille – Amerikkalaislehden lähteet epäilevät Israelin kuunnelleen Trumpin puheluja

WASHINGTON Yhdysvaltain pääkaupungissa kytee mahdollinen uusi vakoiluskandaali. Politico-verkkojulkaisu kertoi torstaina, että Valkoisen talon (siirryt toiseen palveluun)ja Yhdysvaltain muiden keskeisten hallintorakennusten lähettyville on asennettu vakoilulaitteita.

Politicon lähteet, kolme entistä korkea-arvoista tiedusteluviranomaista, pitävät laitteistojen todennäköisinä asentajina israelilaisia.

Valkoisen talon ja ministeriöiden liepeiltä löydetyt Stingray-laitteistot toimivat kuin tukiasemat. Ne tallentavat puheluja ja kännyköiden muita tietoja.

Politico ja New York Times ovat aiemmin raportoineet, että presidentti Donald Trump on käyttänyt heikosti suojattua kännykkäänsä asioidensa hoitamiseen Valkoisessa talossa. New York Timesin mukaan kiinalaiset ja venäläiset olisivat pystyneet kuuntelemaan niitä. Trump kiisti lehden tiedot. (siirryt toiseen palveluun)

Politicon haastattelemat tiedusteluasiantuntijat epäilevät myös israelilaisten pyrkineen samaan.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu tyrmäsi koko Politicon artikkelin "räikeäksi valheeksi." (siirryt toiseen palveluun) Netanjahu taistelee paikastaan pääministerinä ensi viikolla järjestettävissä vaaleissa.

Israelin suurlähetystön lehdistövirkamies Elad Strohmayer sanoi Politicon tietojen olevan "hölynpölyä."

– Israelilla ei ole vakoiluoperaatioita Yhdysvalloissa. Piste, hän vastasi Politicon kysymykseen.

Liittovaltion poliisi FBI ja kotimaan turvallisuuden ministeriö eivät kommentoineet uutista Politicolle. Trumpin hallinto ei myöskään antanut siitä ainakaan vielä torstaina lausuntoa.