Rakastettu Amélie kylvää onnea ensi kertaa Suomessa teatterin lavalla – "Herättää halun tehdä hyvää toisille"

Turun kaupunginteatterin edessä virtaa Aurajoki. Amélie-musikaalin työryhmä (siirryt toiseen palveluun) uskoo, että kunhan katsojat näkevät esityksen, alkaa Aurajoki näyttää erehdyttävästi Seineltä.

Turkua on muutenkin verrattu moneen kertaan Pariisiin. “Varför Paris, vi har ju Åbo.”

Sen pariisilaisemmaksi ei elokuva oikein voi tulla kuin mitä Amélie on. Se on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ranskalaiselokuvista. Siksi on perusteltua muistella elokuvan herättämiä tuntemuksia nyt, kun Amélie nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa teatterin lavalla.

Turkua rinnastetaan silloin tällöin Pariisiin. Amélie-musikaali antaa yhden uuden perustelun tälle. Päivi Leppänen / Yle

Turun kaupunginteatterissa Amélieta esittää viime keväänä näyttelijäksi valmistunut, 26-vuotias Marketta Tikkanen. Hänet on aiemmin nähty muun muassa Aku Louhimiehen Tuntemattomassa sotilaassa Kariluodon vaimona ja Tampereen teatterin Tytöt 1918 -musikaalissa.

Tikkanen oli Amélie-elokuvan ilmestyessä kahdeksanvuotias. Katsomiskokemus vaikutti innostavasti jopa ranskan kielen opiskeluun.

– Teini-iässä katsoin elokuvan uudestaan ja uudestaan, varmaan lähemmäs kymmenen kertaa. Tykästyin siihen niin.

Amélie teki nimiroolin näytelleestä Audrey Tautousta elokuvatähden yhdessä yössä. Turussa Marketta Tikkanen näyttää hämmästyttävän paljon Tautoulta. Sama suloisuus, sama herkkyys.

– Peruukki varmaan tekee aika paljon, sanoo Tikkanen selvästi hyvillään siitä, että yhdennäköisyys on huomattu.

Amélie Yle Kuvapalvelu Jean-Pierre Jeunet'n ohjaama elokuva ilmestyi vuonna 2001

elokuva keräsi viisi Oscar-ehdokkuutta

BBC:n kyselyssä se äänestettiin vuosisadan 100 parhan elokuvan joukkoon

teatterimusikaalina Amélie sai kantaesityksensä Kaliforniassa vuonna 2015

Broadwaylla New Yorkissa se nähtiin vuonna 2017

Turun kaupunginteatterin Amélie-musikaali on Suomen kantaesitys

Myös Turun musikaaliversion ohjaaja-koreografi Reija Wäre muistaa hyvin sen onnellisen olon, joka valtasi mielen kolmekymppisenä, kun hän oli nähnyt elokuvan ensi kerran.

– Siinä on hyvin kaunis suhde maailmaan: hyväksyvä ja kanssaihmisistä hyvää ajatteleva.

Bonusta tuli vielä siitä, että Wäreen oli itsekin ujona helppo samastua Améliehin. Hän ymmärsi, millaista aran ihmisen on suhtautua ulkopuoliseen maailmaan.

Sanotaan, että Amélie on tarina, jota joko rakastetaan tai vihataan. Kriittiset katsojat ovat maininneet perusteluksi lähinnä imelyyden. Joka tapauksessa tarinan tunnelmat ovat omintakeisia. Joku muistaa, miten hienolta Améliesta tuntui kuulla crème brûléen sokerikuoren rasahtavan rikki. Marketta Tikkaselle on jäänyt elokuvasta mieleen toinen tuntemus.

– Muistan, kun Amélie rakasti työntää kätensä linssien sekaan. Katsoja saatiin siinä niin herkäksi. Mikä tunnelma!

Musikaalin nähtyään Aurajoki saattaa näyttää ihan Seineltä, uskovat ohjaaja-koreografi Reija Wäre ja Amélieta esittävä Marketta Tikkanen. Päivi Leppänen / Yle

Amélie inspiroi pieniin, hyviin tekoihin

Amélie on romanttinen aikuisten satu ujosta tarjoilijasta, joka haluaa olla muille salaperäinen hyväntekijä ja kylvää ympärilleen onnenkipinöitä.

– Hän on ollut yksinäinen lapsi, joka pakenee mielikuvitusmaailmaan. Aikuisenakin hän katsoo kanssaihmisiään kuvittelun kautta, kertoo ohjaaja-koreografi Reija Wäre.

Nimiroolia esittävä Marketta Tikkanen kuvailee Amélieta sulkeutuneeksi tyypiksi, joka avautuu.

– Hän ei pysty kohtaamisiin reaalielämässä. Tämä esitys on matka toisen ihmisen luo.

Amélie ei ihmistyyppinä ole kuin esittäjänsä, mutta pienten, hyvien tekojen tekeminen kyllä kutkuttaa näyttelijä Tikkastakin. Rooli onkin jo inspiroinut ajattelemaan, mitä kaikkea kivaa voi keksiä.

– Pukuhuonekaveri oli laittanut treenikenkääni suklaapatukan ja pienen viestin. Tulin siitä niin onnelliseksi. Amélie herättää meissä juuri halun tehdä hyvää toisille, sanoo Tikkanen.

Samaa todistaa ohjaajan kuulema kommentti koeyleisöltä.

– Yksi katsoja sanoi: Mä haluaisin alkaa Amélieksi!

Reija Wäre toivoo, että esitys karkottaa kyynisyyttä ja itsekkyyttä. Se on hyvää vastapainoa sille, että arki vaatii kaikilta niin paljon tehokkuutta ja kontrollointia.

Amélie (Marketta Tikkanen) vaihtaa keltaisiin pupunkorvakenkiin ja ottaa käyttöön mielikuvituksen supervoimat. Päivi Leppänen / Yle

Teatterissa soivat eri sävelmät kuin elokuvassa

18 vuotta sitten julkaistu elokuva Améliesta on levinnyt laajalti, noussut maailman parhaiden elokuvien listauksiin ja kirvoittanut fanitoimintaa. Selvää on, että nimiroolissa olevaa Marketta Tikkasta verrataan vielä monta kertaa elokuvan Audrey Tautouhun.

– Heissä molemmissa on kyllä samankaltaista viattomuutta, arkuutta ja herkkyyttä. Tätä edellyttää tekstikin, sanoo Reija Wäre.

Siinä mielessä siis elokuvaan tottuneiden ei pitäisi pettyä teatteriversioon.

Sen sijaan katsojia saattaa hämmentää musiikki. Elokuvan soundtrack, joka on Yann Tiersenin säveltämää, pursuaa ranskalaisuutta, musette-haitari on keskiössä. Teatterimusikaali taas on Daniel Messén säveltämä, ja musiikki on Broadway-tyyliin selvästi popimpaa.

Turussa musiikin on sovittanut Jussi Vahvaselkä. Sitkeän sähköpostittelun jälkeen hän sai luvan sovittaa jenkkimusikaalia ranskalaisemmaksi. Se tarkoitti etenkin musetten lisäämistä.

– Ehkä Améliesta ei kannata jättää pois ranskalaisuutta, sanoo hiukan vinosti Turun kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama.

Muuten Pariisi kyllä hehkuu lavalla. Valosuunnittelija Kalle Ropponen on loihtinut 700 hehkulampulla Montmartren kujien tunnelmaa. Kahvilassa, Amélien työpaikalla, taas loistavat 50-luvun neonvalot.

“En voisi olla iloisempi, että nimeni on Amelie”

Istuukohan Turun kaupunginteatterin katsomossa tänä syksynä useampikin Amélie? Ainakin yksi on varma, salolainen 12-vuotias Amelie Lindholm. Hän on saanut nimensä juuri Jean-Pierre Jeunet’n ohjaaman elokuvan mukaan.

– Amélie kuuluu ehdottomasti elokuvieni TOP-kymppiin, eikä mikään muu nimi kuulostanut tyttärelle yhtä hyvältä. Se oli minusta ja isästä, Arto Lindholmista, niin kaunis nimi, ettei siihen sopinut rinnalle edes etunimeä tai toista nimeä, kertoo äiti Jaana Joutsela.

Ja mikäs sen onnellisempaa kuin että tyttären omasta mielestäkin nimi on nätti.

– En voisi olla iloisempi, että nimeni on Amelie. Nimen tarina on niin hieno, vaikka en ole itse vielä elokuvaa nähnytkään, sanoo Amelie Lindholm.

Jaana-äiti on todellakin halunnut säästää elokuvaa, jotta tytär varmasti ymmärtää, mikä sen sanoma on.

– Hyvää kannattaa odottaa. Huomaan tyttäressäni samaa hyväntahtoisuutta kuin elokuvan Améliessa. Josko hän itsekin löytäisi yhdistäviä tekijöitä.

Salolainen Jaana Joutsela keksi tyttärelleen, Amelie Lindholmille, nimen lempielokuvastaan. Tarja Hiltunen / Yle

Amelie Lindholm oli jopa mukana koe-esiintymisissä, kun Turun kaupunginteatteri haki näyttelijöitä lapsi-Amélien rooliin. Jännittävä prosessi vei aina kolmanteen eli viimeiseen vaiheeseen, jossa oli 18 hakijaa.

– Se oli ensimmäinen koe-esiintymiseni. Olin iloinen, että hakijoina oli kaikennäköisiä ja -kokoisia tyttöjä. Kaikilla ei suinkaan ollut polkkatukkaa, muistelee Amelie Lindholm.

Turun kaupunginteatterin esityksessä vuorottelee kolme lapsi-Amélieta: Iida Honkanen, Alisa Kujala ja Tilda Mäkimattila.

Amélie-musikaalin ensi-ilta ja Suomen kantaesitys on Turun kaupunginteatterissa perjantaina 13. syyskuuta 2019.