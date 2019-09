Britannin parlamentin puhemies vakuuttaa estävänsä pääministeriä rikkomasta brexit-lakia

Puhemies on valmis käyttämään luovuutta menettelytavoissa estääkseen pääministeriä

Britannian parlamentin puhemies vakuuttaa estävänsä pääministeri Boris Johnsonia rikkomasta parlamentin säätämää brexit-lakia, kertovat brittiviestimet.

Puhemies John Bercow sanoi Lontoossa pitämässään puheessa myös, että ainoa mahdollinen brexit on sellainen, jota kansanedustajat tukevat.

Britannian parlamentti on hyväksynyt lain, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton brexit. Pääministeri Johnson on kuitenkin toistuvasti sanonut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun lopussa joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Jos näyttää siltä, että Britannian hallitus olisi rikkomassa lakia, parlamentti haluaisi Bercowin mukaan torjua sellaisen mahdollisuuden ja tekisi sen voimallisesti.

– Jos se vaatii ylimääräistä luovuutta menettelytavoissa, näin varmasti tapahtuu. Sääntökirjan rajoitukset tai ajan kuluminen eivät estä parlamenttia tekemästä sitä, Bercow sanoi.

Bercow kertoi alkuviikosta, että jättää puhemiehen tehtävät lokakuun lopussa.

EU:n pääneuvottelija varoitteli liiasta optimismista

Pääministeri Johnson vakuutti viimeksi torstaina, että Britannia on valmis lähtemään EU:sta lokakuun lopun takarajaan mennessä ilman sopimusta "jos on pakko". Hän kuitenkin lisäsi, että siihen ei tähdätä.

Euroopan komission pääneuvottelija Michel Barnier varoitti torstaina, että EU:lla ei ole mitään syytä optimismiin sen suhteen, että brexit-sopimus saataisiin aikaan ennen ensi kuun puoliväliä.

– En pysty objektiivisesti kertomaan teille, johtavatko kontaktimme pääministeri Johnsonin hallituksen kanssa sopimukseen ennen lokakuun puoliväliä. Meillä ei kuitenkaan ole mitään syytä olla optimistisia, Barnier sanoi parlamentin ryhmänjohtajille pitämässään puheessa.

Britannian parlamentti jäi aiemmin tällä viikolla poikkeuksellisen pitkälle istuntotauolle. Pääministeri Johnsonin mukaan istuntotauon tarkoitus on antaa hänen hallinnolleen mahdollisuus valmistella rauhassa uutta lainsäädäntöä. Opposition mukaan tarkoituksena oli jättää parlamentille niin vähän aikaa ennen lokakuun loppua, ettei sopimuksetonta brexitiä enää ehdittäisi estää.

Pääministeri Johnson kiisti viimeksi torstaina valehdelleensa kuningatar Elisabetille pyytäessään parlamentin istuntotauon poikkeuksellisen pitkää pidentämistä.