Vuosikymmenien miesvalta on pian ohi – yhdessä Suomen yleisimmistä liikennemerkeistä kävelee kohta sukupuoleton pallopää

Ensi vuoden kesäkuussa voimaan astuva uusi tieliikennelaki tuo muutoksia useiden liikennemerkkien ulkonäköön. Muodonmuutoksen kokee myös yksi Suomen yleisimmistä liikennemerkeistä, suojatien merkki.

Uudessa suojatien liikennemerkissä muutos on iso, sillä siinä kävelevä henkilö ei enää ole selkeästi mies.

Tähän mennessä suojatien yli on liikennemerkissä kävellyt reipasaskelinen kovakuntoisen näköinen aikuinen henkilö, joka piirteiltään muistuttaa enemmän miestä kuin naista.

Uusi suojatien liikennemerkki on olemukseltaan enemmän sukupuoleton ja iätön. Hahmo on entisen liikennemerkin tapaan kokonaan musta. Sillä on irrallaan muusta ruumiista oleva musta täysin pyöreä pää. Hartiat ovat pyöristyneet, ja kävelijä on muutenkin nykyistä hahmoa tanakampi.

Kun vanhassa suojatien merkissä kävelevällä miehellä oli takki päällä ja kengät jalassa, ei uudesta merkistä pysty henkilön vaatetusta päättelemään. Jalat ovat jalkaterättömät töpöt. Askellus on perinteistä hahmoa hitaampi.

Nykyisessä suojatien merkissä astelee vauhdikas mies. Sirkka Haverinen/Yle

Mallia Tanskasta ja Norjasta

Väyläviraston tieliikenneohjauksen asiantuntija Tuomas Österman kertoo, että uudessa suojatien merkissä hahmon olemusta on pyritty selkeyttämään poistamalla yksityiskohtia ja saamaan pääosaan ihmishahmon kävely.

– Nämä uudet ovat nyt hyvin lähellä Tanskan ja Norjan vastaavia merkkejä. Ne ovat olleet suunnittelun lähtökohtana, kertoo Österman.

Österman kertoo, että esimerkiksi EU ei määrää merkkejä muuttamaan. Merkkejä ohjeistaa Wienin liikennemerkkisopimus, mutta se antaa vain raamit, joiden mukaan merkit pitää suunnitella ja valmistaa.

Yhtenäistämistä kohti ollaan kuitenkin menossa, sillä esimerkiksi automaattisesti ohjautuvat autot vaativat mahdollisimman yhtenäisiä liikennemerkkejä kaikissa maissa.

– Sellaisia turhia koukeroita on poistettu. Henkilöt ovat nyt sellaisia pallopäitä, kertoo Tuomas Österman.

Kolme muodonmuutosta

Suojatien merkki tuli ensimmäistä kertaa Suomessa käyttöön vasta joulukuussa 1957. Silloin ilmestyi liikennemerkki, jossa sinisellä pohjalla oli valkoinen kolmio. Kolmion sisässä käveli musta hahmo.

Ensimmäisessä suojatien merkissä suojatietä kuvasivat kaksi katkoviivaa.

Tällainen oli Suomen ensimmäinen suojatiestä kertova liikennemerkki. Se oli käytössä vuosina 1957–1975. Mobilia/tieliikennemuseo

Mikkeliläinen Olavi Pakarinen on perehtynyt Suomen liikennemerkkien historiaan. Hän kertoo, että ensimmäinen liikennemerkki otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1921. Autojen määrä oli tuohon aikaan vielä pieni, ja niiden rekisteröintikin alkoi vasta seuraavana vuonna.

Ensimmäinen liikennemerkki oli metrin mittaisista ja valkoisiksi maalatuista laudoista tehty kolmio. Se oli varoitusmerkki, joka pystyi varoittamaan mistä tahansa vaarasta.

Vuonna 1937 liikennemerkkejä oli jo 30 erilaista. Niiden joukossa olivat muun muassa linja-autopysäkin merkki, autolla ajo kielletty -merkki, kielletty ajosuunta, tasoristeyksestä kertova merkki ja varoitusmerkki etuajo-oikeutetulle tielle saapumisesta.

– Vuonna 1957 tapahtui iso lisääntyminen merkkien määrässä, ja vasta silloin tuli ensimmäisen kerran suojatien merkki, kertoo Pakarinen.

Vuoden 1957 suojatien merkillä pärjättiin 18 vuotta, sillä seuraava uudistus koitti vuonna 1975. Tuolloin liikennemerkin perusilme säilyi entisellään, mutta kävelevä mies oli selvästikin edellistä vauhdikkaampi.

– Siinä ihminen laitettiin juoksemaan suojatien yli, kertoo Olavi Pakarinen

Myös liikennemerkin reunoihin tuli kapea valkoinen kaistale.

Tämä suojatien merkki tuli käyttöön vuonna 1975. Petri Vironen/Yle, Olavi Pakarisen kokoelmista

Kolmas versio suojatien merkistä tuli Olavi Pakarisen mukaan teiden varsille vuonna 1985. Siinä kävelevä mies sai kasvoinpiirteitä. Hänelle tuli muun muassa selkeä lauka.

Mies myös muuttui ryhdikkäämmäksi ja kapeammaksi. Suurin muutos edellisiin merkkeihin verrattuna on kuitenkin suojatiessä. Entinen katkoviiva on korvattu leveillä mustilla ja valkoisilla kaistaleilla kuvaamaan tiehen maalattua suojatietä.

Vuoden 1985 suojatien liikennemerkki on se, joka on vielä muutaman kuukauden voimassa.

– Suojatien merkissä on alusta lähtien ollut mies kävelemässä tai juoksemassa, kertoo Olavi Pakarinen.

Tämä suojatien merkki omn ollut käytössä vuodesta 1982 lähtien, ja on edelleen, kunnes uudet sen korvaavat. Mobilia tieliikennemuseo

Kritiikkiäkin tullut

Merkkien uusiminen ei ole saanut kaikilta kiitosta. Esimerkiksi Liikenneturvan Vaasan toimiston yhteyspäällikkö Heli Lintamo pohti blogissaan (siirryt toiseen palveluun), olisiko suojatien merkkien muutostöistä aiheutuvat rahat voitu laittaa liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Lintamo kertoo, että pelkästään Vaasan kaupungissa suojatiemerkkien uusiminen maksaa useamman satatuhatta euroa. Hän uskoo, että jos kaikki suunnitellut liikennemerkkien ulkomuotouudistukset toteutuvat, niin Vaasan kaupungin osalta puhutaan jopa miljoonasta eurosta.

– Kannattaako siis Suomen kaupunkien, kuntien ja Ely-keskusten laittaa rahaa liikennemerkkien muutostöihin? Vai kannattaisiko nuokin miljoonat satsata taajamien liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseen ja liikenneturvallisuustyön edistämiseen, kysyy Heli Lintamo Liikenneturvasta.

Väyläviraston tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman perustelee liikennemerkkien uusimista erityisesti sillä, että ne olisivat yhtenäisempiä muiden maiden merkkien kanssa. Toisaalta myös liikennemerkkien pitää pysyä ajassa mukana.

– Kun löytää jostain kuvastosta vanhan kuvan liikennemerkeistä, niin kyllä ne kovin vanhanaikaisilta tuntuvat. Kun uusiin totutaan, näyttävät nämä nykyiset puolestaan vanhanaikaisilta, sanoo Österman.

Moniin merkkiin muutoksia

1.6.2020 muuttuvat lähes kaikki liikennemerkit jonkin verran. Useihin liikennemerkkeihin tulee vain pieni tarkennus esimerkiksi reunanauhoihin, jotka ovat vastaisuudessa hieman nykyistä leveämmät.

Selkeästi nykyaikaistuneita ovat Tuomas Östermanin mukaan liikennemerkit, joissa on jokin tekninen laite. Tällaisia ovat esimerkiksi ne, joissa on auton, traktorin, polkupyörän tai moottoripyörän kuva.

– Nykyisessä pyörätien merkissä on paljon yksityiskohtia, joita uusista on karsittu. Kun merkin näkee kymmenien metrien päästä, ei yksityiskohdilla ole merkitystä.

Uusi pallopäinen henkilö on myös muissa uusissa liikennemerkeissä. Liikenne- ja viestintäministeriö

Vaikka yksityiskohdat muuttuvat, säilyy jokaisen uudistuvan merkin perusilme samana.

– Kenelläkään ei pitäisi olla mitään ongelmaa tunnistaa ja ymmärtää niitä. Siinä mielessä uudet ovat hyvin samoja kuin nykyiset.

Linja- ja kuorma-auton symbolit on uusittu jo 1990-luvulle, eikä niitä siksi tässä vaiheessa uusita.

10 vuotta aikaa

Kun uudet merkit tulevat ensi vuoden kesäkuussa voimaan, on edessä iso urakka. Liikennemerkkejä on Suomessa valtavasti.

Kunnat hoitavat merkkien vaihdon oman kunnan alueella, ja valtio puolestaan valtion teille uudet liikennemerkit. Aivan heti ne eivät vaihdu, sillä liikennemerkien uusimiseen on aikaa 10 vuotta. Pitkään tulee siis olemaan uutta ja vanhaa suojatien merkkiä rinnakkain.

– Sitä mukaa kun kunnat ja kaupungin merkkejä uusivat, tulevat uudet liikennemerkit tilalle, kertoo Väyläviraston tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman.

Suojatien havaitsee myös asvalttiin maalatuista viivoista. Marjut Suomi / Yle

Uudet merkit on Väylävirastolle suunnitellut konsultti, joka teki merkeistä useita vaihtoehtoja. Niistä Väylävirasto valitsi sopivimmat ja teki tarvittavia muutosehdotuksia.

Lisää heijastusta

Virossa käyneet suomalaiset ovat havainneet, että siellä suojatien merkin reunat ovat neonkeltaiset ja merkit ovat isompia kuin Suomessa. Merkit erottuvat tien laidasta jo kauas.

– Se on tehostamiskeino, jota entisessä Itä-Euroopassa käytetään yleisesti.

Virosta Väylävirasto ei kuitenkaan mallia lähtenyt hakemaan.

– Me emme siihen halua mennä. Jos lähdemme tehostamaan joitakin suojatietä, toiset suojatiet jäävät heikommin huomatuksi.

Tuomas Österman ei usko, että autoilijoiden piittaamattomuus suojateitä kohtaan johtuisi siitä, etteivätkö he näkisi suojatietä tai suojatien merkkiä.

– Uuteen suojatien merkkiin on kuitenkin tulossa entistä heijastavampi pinta. Uskomme, että se on parempi tapa varmistaa suojatien huomaaminen.

Väyläviraston tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman muistuttaa vielä, millainen liikennemerkin ulkomuodon pitää olla.

– Liikennemerkin pitää olla sellainen, että sen yhdellä vilkaisulla ymmärtää.