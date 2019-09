Milla Bruneau ryhtyy luotsaamaan Euroopan ympäristöpääkaupunkia 2021

Euroopan ympäristöpääkaupungin johtoon Lahdessa on nimitetty yritysjohtaja, tuottaja Milla Bruneau. Lahti valittiin kesällä 2019 Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021, ja hanketta ryhtyy luotsaamaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana tällä kaudella toiminut Bruneau (kok.).

Bruneau aloittaa työssään heti maanantaina. Hankkeen johtaja vastaa ympäristöpääkaupunkihankkeen resursseista, hallinnosta sekä kansallisista ja kansainvälisistä kumppanuuksista. Hankkeen sisällöstä vastaa aiemmin nimitetty ohjelmajohtaja Saara Vauramo, lisää henkilökuntaa palkataan syksyn aikana.

Ympäristöpääkaupunkihankkeen johtoon haki 22 ihmistä, joista haastateltiin viisi. Loppusuoralle selvisi Bruneaun lisäksi toimitusjohtaja Sami Tornikoski, jolla on työtaustaa muun muassa WWF:ssä.

Johtajanimityksestä nousi kohu

Hankejohtajan paikkaa ehdittiin tarjota Milla Bruneaulle jo elokuun puolivälissä. Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen aikoi nimetä Bruneaun tehtävään suoraan.

Suunnitelmasta nousi kuitenkin poliittinen kohu, minkä jälkeen tehtävä laitettiin avoimeen hakuun. Kaupunginvaltuultetut vaativat kaupungilta avoimenpaa toimintatapaa.

Lahdella ensimmäinen teemavuoden isännyys Suomessa

Lahti sai ensimmäisenä suomalaiskaupunkina European Green Capital Award -palkinnon kesäkuussa. Sen myötä Lahti toimii Euroopan ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021. Lahden ansioina pidetään kiertotalousinnovaatioita, vesiensuojelun hyviä esimerkkejä sekä osallistavaa yleiskaavamallia, jotka kaikki ovat helposti muualla hyödynnettäviä ratkaisuja.

Lahti on luopunut kivihiilen käytöstä tänä keväänä ja se on aloittamassa ensimmäisenä maailmassa asukkaille tarkoitetun henkilökohtaisen päästökaupan. Lahti on luvannut, että se nostaa Euroopan vihreä pääkaupunki-käsitteen tunnettavuuden uudelle tasolle.

