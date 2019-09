Jo toisessa lastenkodissa rikostutkinta: Loikalan kartanon johtoa epäillään vapaudenriistosta, pakottamisesta ja pahoinpitelystä

Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut tutkinnan Iitissä sijaitsevan erityislastensuojelulaitoksen toimintaan liittyvistä epäkohdista.

Loikalan kartanon johtoa epäillään vapaudenriistosta, pakottamisesta ja pahoinpitelystä. Rikosnimikkeet täsmentyvät tutkinnan edetessä. Poliisilla on kaksi pääepäiltyä, joista toinen on laitoksen johtaja.

Poliisi selvittää laitoksen muiden työntekijöiden osallisuutta tapahtumiin.

Marraskuussa 2018 keskusrikospoliisi aloitti tutkinnan muhoslaisesta lastensuojelun erityislaitoksesta Pohjolakodista.

Loikalan tapauksessa poliisi epäilee yli 30 lapsen joutuneen rikoksen uhriksi. He ovat laitoksessa vuosina 2018–2019 asuneita nuoria.

Loikalan kartanon johtaja Heidi Rauha ei halua ottaa tässä vaiheessa kantaa tutkinnassa olevaan rikosasiaan. Hänen mielestään asia pitäisi selvittää aikanaan oikeudessa, mikäli siihen on tarve. Rauha sanoo, ettei tässä vaiheessa tarkkaan tiedä, mistä häntä epäillään.

Poliisi ei ole vielä aloittanut uhrien tai työntekijöiden kuulemisia.

Lasten riisuttamista ja eristämistä

Loikalan kartanoon kohdistuva tutkinta alkoi kesällä. Tutkintapyynnön poliisille teki eduskunnan apulaisoikeusasiamies.

Kyseessä on toinen tutkintapyyntö, jonka apulaisoikeusasiamies on tehnyt lastenkodin toiminnasta. Aiempi tutkinta koskee Muhoksella sijaitsevaa Pohjolakotia. Tutkinta on kesken.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin määräsi ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Loikalan kartanoon loppuvuodesta 2018.

Käynnin aikana lapset kertoivat muun muassa, että laitokseen saavuttuaan heidän piti riisuutua alasti ja he joutuivat eristyksiin. Loikalan kartanon toiminnassa oli apulaisoikeusasiamiehen mukaan myös muita epäkohtia.

Laitoksen johdon mielestä heille ei annettu mahdollisuutta kommentoida apulaisoikeusasiamiehen raporttia ja se sisälsi virheitä.

Tutkinnanjohtaja Juha Paukkunen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että apulaisoikeusasiamiehen raportti sisältää asioita, jotka ovat moraalisesti tai eettisesti arveluttavia ja vastoin lastensuojelun ohjeistuksia.

Paukkusen mukaan poliisi selvittää nyt yhteistyössä syyttäjän kanssa, ovatko ne rikoksena rangaistavia.

Rikostutkinta valmistunee ensi vuonna.

Lue myös:

Jani Kaaron kolumni: Myös lastensuojelu on Suomessa bisnestä

"Ilman lastensuojelua olisin luultavasti kuollut" – Onni Westlundia auttoi 22 sosiaalityöntekijää, mutta kaikki eivät ole yhtä onnekkaita

Kohu-uutiset koulukodista järkyttivät – lasten kuulemisesta tulee pakollista, perheministeri Saarikko lupaa myös lisätä valvontaa