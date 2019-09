Kolme ihmistä on kuollut Espanjan tulvissa – yksi kuolleista hukkui tunneliin, jonka tulvavedet saartoivat minuuteissa

Rankkasateiden odotetaan jatkuvan alueilla, joille on satanut vuorokaudessa jopa lähes 20 senttimetriä vettä.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut Espanjassa kovissa tulvissa.

Kaksi ihmistä kuoli eilen, kun heidän ajamansa auto suistui tulvavesien mukana pois tieltä maan itäosassa noin 100 kilometrin päässä Valencian kaupungista.

Etelärannikolla Almeriassa noin 200 kilometrin päässä Malagasta itään yksi mies hukkui autoonsa kun tulvavedet saartoivat hänet tietunnelissa.

Almerian kaupungin virkamiehet ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa, että tunneli täyttyi vedellä minuuteissa.

Päivässä lähes 20 senttiä vettä

Espanjan itä- ja eteläosissa on satanut rankasti kuluneen vuorokauden aikana. Murcian alueella on vettä satanut jopa lähes 200 millimetriä, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Myös Alicantessa ja Almeriassa vettä on satanut lähes 10 senttimetriä.

Rankkasateiden ennustetaan jatkuvan alueella ja vettä voi sataa vielä toiset 10 senttiä.

Paikallisviranomaisten mukaan kyseessä ovat alueen mittaushistorian kovimmat sateet.

Poikkeuksellisen kovat rankkasateet ovat myös sulkeneet kouluja, johtaneet ihmisten evakuointiin ja aiheuttaneet liikenneongelmia. Yli 200 000 oppilasta on joutunut jäämään kotiin kovien sateiden takia.

Pelastusviranomaiset kertoivat myös pelastaneensa yli 10 ihmistä, jotka ovat jääneet jumiin joko autojensa sisälle tai kotiensa katoille.

Lähteet: STT, AFP