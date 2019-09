Itärajalle pudotetaan ruskeita paloja – raivotaudin leviämistä Suomeen torjutaan syöttirokotteilla

Raivotaudin torjuntaan tarkoitettuja syöttirokotteita on alettu levittää itärajalle. Arkistokuva.

Raivotaudin torjuntaan tarkoitettuja syöttirokotteita on alettu levittää itärajalle. Arkistokuva. Janne Ahjopalo / Yle

Tästä on kyse Ruokavirasto levittää ruskeita raivotautisyöttirokotteita maastoon itärajalle Ilomantista Pyhtäälle ulottuvalle matkalle.

Rokotteiden avulla torjutaan luonnonvaraisilla eläimillä esiintyvän metsäraivotaudin leviäminen Suomeen.

Rokotteita pudotetaan lentokoneesta maahan 60–70 metrin välein. Syötteihin ei tule koskea. Asutuksen lähelle pudonneet rokotteet on kuitenkin hyvä siirtää metsän reunaan tai muuhun suojaisaan paikkaan. Tällöin käsissä pitää olla suojakäsineet.

Koiralla syöttitautirokotteen syöminen saattaa aiheuttaa ohimenevää oksentelua ja huonovointisuutta. Mahdollisista haitoista pitää ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Itärajan tuntumassa Pohjois-Karjalassa sekä Kaakkois-Suomessa kulkeva saattaa lähiviikkoina törmätä maassa oleviin ruskeisiin paloihin. Palat ovat raivotaudin torjuntaan käytettäviä syöttirokotteita.

Ruokavirasto aloitti perjantaina vuotuisen syöttiruokotteiden lentolevityksen itärajalle noin 40 kilometrin levyiselle vyöhykkeelle, joka ulottuu Pohjois-Karjalan Ilomantsista Kymenlaakson Virolahdelle.

Lisäksi rokotteita levitetään 20 kilometrin levyiselle vyöhykkeelle, joka kulkee etelärannikkoa pitkin itärajalta Pyhtäälle. Rokotteita pudotetaan maahan noin viiden viikon ajan.

Villieläimet syövät palat ja saavat samalla rokotteen

Syöttirokotteiden tavoitteena on estää luonnonvaraisillä eläimillä esiintyvän metsäraivotaudin leviäminen Suomeen.

Ideana on, että villieläimet syövät paloja, joiden sisällä on foliokapseli. Kapselissa on heikennettyjä raivotautiviruksia sisältävä rokote nestemäisessä muodossa.

Ruokaviraston mukaan syöttirokotteita on käytetty metsäraivotaudin torjuntaan eri puolilla maailmaa menestyksekkäästi jo vuosikymmenten ajan. Viraston mukaan syöttirokotteet ovat ainoa tehokas keino hävittää raivotatauti suuriltakin alueilta.

Suomi on ollut virallisesti raivotaudista vapaa maa vuodesta 1991 alkaen.

Koirille voi tulla rokotteen syömisestä pahoinvointia

Ruskeat syöttirokotteet ovat kooltaan noin 5 x 4,5 x 1,5 senttimetriä. Ne painavat noin 30 grammaa. Syötit haisevat voimakkaasti kalauuttelle.

Syöttirokotteisiin ei saa koskea. Pienpedot eivät syö syöttejä, jos niissä on ihmisen hajua.

Mikäli rokotetta jostain syystä päätyy suun, nenän tai silmien limakalvoille, tule kohtia huuhdella heti runsaalla vedellä 15 minuutin ajan.

Jos rokotetta saa avohaavoihin tai rikkinäiselle iholle, on haavoja pestävä runsaalla vedellä ja saippualla 15 minuutin ajan ja puhdistaa vielä 70 prosentin alkoholilla. Tämän jälkeen on otettava yhteyttä terveyskeskukseen, Ruokavirasto ohjeistaa.

Lemmikkikoiria ei tulisi päästää syömään rokotekapseleita. Kapselin syöminen saattaa aiheuttaa koiralla ohimenevää oksentelua ja huonovointisuutta. Mahdollisista haitoista pitää ilmoittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan.

Ruokavirasto seuraa raivotaudin esiintymistä – pienpetoja kannattaa lähettää tutkittavaksi

Ruokavirasto seuraa raivotaudin esiintymistä tutkimalla näytteitä luonnonvaraisista eläimistä.

Ruokavirasto kehottaa lähettämään raivotautirokotteiden levittämisalueella ja sen läheisyydessä metsästettyja kettuja, supikoiria ja muita pienpetoja virastoon. Eläinnäytteistä seurataan rokotesuojan kattavuutta ja raivotaudin mahdollista esiintymistä.

Ruokavirasto toivoo, että virastoon lähetetään myös kuolleina löydettyjä tai sairaana lopetettuja eläimiä.

