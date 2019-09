Ukrainan presidentti: Huipputapaaminen Itä-Ukrainan sodasta pidetään vielä tässä kuussa

KiovaUkrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, että Itä-Ukrainan sotaa käsittelevä Normandian formaatin tapaaminen maiden johtajien kesken järjestyy vielä tämän kuun aikana.

– Ei ole syytä viivytellä. Poikiamme kuolee koko ajan, Zelenskyi sanoi Kiovassa miljardööri Viktor Pintšukin säätiön järjestämässä YES-konferenssissa Kiovassa.

Normandian formaatilla tarkoitetaan siis Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan keskusteluja Itä-Ukrainan sodan ratkaisemiseksi.

Viime viikonlopun vankienvaihtoa on kuvattu ensiaskeleeksi Ukrainan ja Venäjän suhteiden liennyttämiseksi. Venäjä on miehittänyt Krimin ja tukee Itä-Ukrainaan Donbassin alueelle synnytettyjä separatistialueita.

Ukrainan presidentti sanoi, että vankienvaihtoa pyritään jatkamaan ja uusia listoja vaihdettavista kirjoitetaan.

Konferenssissa esiintyi myös vankienvaihdossa vapautettu elokuvaohjaaja Oleg Sentsov.

Hän esitteli kahta esinettä, joita hänellä oli muistona vankeudesta Venäjällä: Ukrainan lipun värein koristettua lasipurkkia, jota hän oli säilyttänyt selleissään eräänlaisena uhmakkaana eleenä vangitsijolleen, ja vankiasunsa nimilappua. Hän pani nimilapun lasipurkkiin ja ojensi purkin Zelenskyille toiveena, että se täyttyisi tulevien vapautettujen nimilapuista.

Vankienvaihtoa on myös kritisoitu siitä, että Ukraina luovutti Venäjälle separatistien riveissä toimineen Volodymyr Tsemahin, jota epäillään osallisuudesta malesialaisen matkustajakoneen alasampumiseen Itä-Ukrainassa vuonna 2014.

Niinistö: Pieniä askeleita tarvitaan

Kiovassa vieraileva tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui myös YES-konferenssissa.

Keskustelun vetäjä Richard Haass kysyi häneltä, mitä syytä on uskoa, että Venäjä saataisiin takaisin yhteistyöhön kansainvälisen yhteisön kanssa sen sijaan, että se pyrkii ulkopuolisena heikentämään kansainvälistä yhteisöä.

– Tästä olemme puhuneet sitten Krimin. Oli puheita, että pakotteiden jälkeen Venäjän talous romahtaa ja he matelevat takaisin. Sitä ei ole tapahtunut, ja pelkäänpä, ettei tapahdukaan lähitulevaisuudessa, Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi, että tarvitaan sen sijaan pienten askeleiden toimia.

– Meillä on elävä esimerkki siitä täällä. Presidentit [Vladimir] Putin ja Zelenskyi kykenivät sopimaan vankienvaihdosta. Se on pieni askel, ja ehkä se ei johda mihinkään, mutta se on silti askel. Tarvitsemme pieniä asioita suurempien rakentamiseen. Jos heti laitamme maaliksi kyllä tai ei, mustaa tai valkoista, me epäonnistumme.

Zelenskyin ja Trumpin tapaaminen tekeillä

Zelenskyi kertoi, että suunnitteilla on myös pian tapaaminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Zelenskyi kertoi saaneensa kutsun Valkoiseen taloon, ja nyt diplomaatit keskustelevat ajankohdasta.

Zelenskyi sanoi suhtautuvansa hyvin varovaisesti ajatukseen, että Donbassin alueelle sijoitettaisiin rauhanturvaajia.

Hän selitti, ettei halua Itä-Ukrainaan Abhasian tai Transnistrian kaltaista skenaariota: rauhanturvaajat ovat joukkojen välissä ja jäävät sinne loputtomiin.

Sen sijaan Zelenskyi sanoi, että rauhanturvaajia olisi hyvä saada Ukrainan ja Venäjän rajalle.

– Olkaa hyvä, sinne me heidät kutsumme. Siellä juuri haluaisimme apua, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi: Pakotteet ovat kuin veroja maailman eteen

Zelenskyi puhui myös Venäjään kohdistuvien pakotteiden säilyttämisen puolesta. Hän sanoi, että lännessä olisi toiveita pakotteiden poistamisesta, jotta Venäjän kanssa voitaisiin taas tehdä bisnestä helpommin.

– Te puhutte, että menetätte rahaa. Mutta me menetämme ihmisiä.

Zelenskyi vertasi pakotteita verotaakkaan, joka on maksettava, jotta maailmanjärjestys toimisi asianmukaisesti.

Itä-Ukrainan sodan varjoon on usein jäänyt Venäjän miehittämän ja omakseen julistaman Krimin niemimaan tilanne.

Zelenskyi sanoi, että hänellä on ideoita Krimin palauttamiseksi, mutta hän ei halunnut kertoa niistä tarkemmin.