Jalasjärveläisnuorten kelpaa lähteä armeijaan: Kaisu Pihlaja, 86, on jo 13 vuoden ajan kutonut villasukat kaikille

Jalasjärveläinen 86-vuotias Kaisu Pihlaja on jo 13 vuoden ajan kutonut kaikille kotikuntansa kutsuntaikäisille nuorille villasukat. Pitkävartiset ja oikeasta villasta.

– Pojanpoikani Jaakko Pihlaja sanoi että pitkät varret on hyvät ja pitkävartiset sukat pysyy pitkällä marssilla hyvin jalassa, Kaisu Pihlaja toteaa.

Kutsuntasukkien kutominen on Kaisu Pihlajan pojanpojan ansiota. Reserviupseerikoulussa Jaakko Pihlaja oli huomannut, että kaikilla palvelustovereilla ei ollutkaan mummojensa kutomia sukkia mukana. Jaakko Pihlaja esitti omalle mummolleen idean:

– Jaakko pyysi minulta sukkia niille, joilla ei ollut. Hän ajatteli, että jos niillä ei ole mummuja tai ne eivät osaa tehdä kantapäitä, Kaisu Pihlaja kertoo.

Niin Kaisu Pihlaja alkoi kutoa sukkia, jotka pojanpoika vei pari tai kaksi kerrallaan lomilta palatessaan ystävilleen.

Ajan myötä sukkien kutomisesta on tullut Kaisu Pihlajalle tapa osoittaa isänmaallisuutta. 6-vuotiaana pikkulottiin liittyneelle isänmaallisuus on tärkeää.

Tänä vuonna sukkapareja valmistui 41. Parhaana vuonna 50 eli noin yksi sukkapari viikossa.

– Se vähän vaihtelee ajan ja voimieni mukaan, Kaisu Pihlaja sanoo.

Kaisu Pihlajan jalasjärveläisille kutsuntoihin osallistuville kutomat sukat ovat valmiina jaettavaksi kutsunnoissa 17. syyskuuta 2019 Puolustusvoimat, Annu Porttila

Vaikka aina puhutaan "armeijan harmaista", voi sukkien joukossa olla muutakin kuin harmaasta langasta neulottuja. Viime vuosina miesten sukkaparien joukkoon on pitänyt tehdä myös vähän pienempiä kokoja, naisille.

– Kyllä armeijaan sopii melkein mikä väri vaan. Se on sukka, ja kun se on lämmin ja istuva, ei ole väliä, minkä värinen se on, Kaisu Pihlaja sanoo.

Tiistaina 17. syyskuuta järjestettävään Kurikan alueen kutsuntatilaisuuteen lähtee nyt myös kaksi toisen kutojan sukkaparia. Tämä tuntematon "Hanna" saa Pihlajalta kiitokset. Samalla hän toivoo, että joku ottaisikin sukkien kutomisen tehtäväkseen.

– Soisin, että perinne jatkuisi ja joku muu jatkaisi, ja ajattelisi sillä tavalla isänmaata.

Puolustusvoimille sukat kelpaavat

Puolustusvoimain Pohjanmaan alueen kutsuntaupseeri luutnantti Harri Kevari on ollut jakamassa Kaisu Pihlajan kutomia sukkia kutsuntatilaisuuksissa alusta asti. Ensimmäisellä kerralla hän kertoo miettineensä, menevätkö sukat nuorille kaupaksi. Menivät.

Viimeiset kuusi vuotta Kevari on myös hakenut sukkalaatikon Pihlajalta. Tänä vuonna hakureissulla oli mukana myös Porin prikaatin komentaja, prikaatinkenraali Mika Kalliomaa.

Jalasjärveläinen lotta 86v Kaisu Pihlaja on jo 13 vuoden ajan kutonut villasukat jokaiselle kunnasta kutsuntoihin tulevalle nuorelle. Taas valmiina kutsuntoihin. #kättälippaan pic.twitter.com/1fnEq1tw2A — Mika Kalliomaa (@MikaKalliomaa) 11. syyskuuta 2019

Pohjanmaan alueen kutsunnat ovat parhaillaan käynnissä. Kevarin mukaan kutsunnoissa on fiksuja nuoria miehiä.

– Aina puhutaan, että miesten kunto on huonontunut. Luulen, että pohjakosketus on nyt tapahtunut ja olemme tulossa "ylöspäin", Kevari sanoo.

Jalasjärven alueen nuoret lähtevät varusmiespalvelukseensa sukkapari mukanaan. Kevarin mukaan sukkia osataan arvostaa ja niiden käyttömukavuus selviää nuorille nopeasti.

– Villasukka on paras mahdollinen saapassukka oli kesä tai talvi. Ensimmäisellä marssilla nuoret huomaavat, että ei mikään muu ole niin hyvä ja että varmasti tulee hiertymiä, ellei ole villasukkia.