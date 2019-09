Kehitysvammaisen Elmeri Kaarnen taksi on tullut milloin sattuu, jos ollenkaan – naapuritkin joutuneet pelastamaan pojan pinteestä

Tänä aamuna kaikki meni hyvin. Taksi tuli ja Elmeri hyppäsi kyytiin. Määränpää on Villa Vuohenoja, jossa Elmeri käy aikuisten kehitysvammaisten päivätoiminnassa.

Omaiset tuskailevat vaihtuvien aikataulujen kanssa. Kuljetusten järjestäjä myöntää, että asiakkaiden luottamus on mennyt.

Tuleeko taksi? Milloin se tulee, jos tulee? Vai menikö se jo ohi?

Tamperelainen Elmeri Kaarne on taas syksyn aikana joutunut jännittämään kyytejään. Taksin pitäisi viedä hänet aamulla Villa Vuohenojalle ja taas iltapäivällä hakea sieltä kotiin. Elmeri käy Vuohenojalla aikuisten kehitysvammaisten päivätoiminnassa.

Vanhempien jännitys ja huoli on ollut vähintäänkin yhtä suurta kuin Elmerin itsensä.

– Elmeri jää ulos odottamaan ja palelemaan, jos taksi on jo mennyt. Niin on käynyt, kun me vanhemmat emme ole saaneet tietää aikatauluista. Näin kävi taas viime viikolla, kertoo Elmerin isä Pasi Kaarne.

Hän muistuttaa, ettei kehitysvammainen osaa arvioida, kauanko on seissyt ulkona odottamassa. Hän ei osaa itse päätellä, että taksi on varmaan jo mennyt, ja siksi olisi syytä palata sisälle lämpimään.

Pasi Kaarne haluaisi tietää etukäteen, mihin aikaan aamulla taksi tulee hakemaan Elmeriä. Jussi Mansikka / Yle

Pinteestä ovat useammankin kerran auttaneet hyvät, tutut naapurit. Isä on monta kertaa joustanut työajoistaan. Aiemmin – käytännössä ennen taksiuudistusta – ongelmia ei ollut, koska vanhemmat saivat tietää Elmerin kyytiaikataulut etukäteen.

Vauhtia vasta Twitterillä

Tampereen ja lähestulkoon koko Pirkanmaan vammaiskuljetukset järjestää kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteinen Tuomi Logistiikka.

Tien päällä ajossa ovat ne yksityiset autoilijat ja taksiyritykset, jotka ovat tehneet sopimuksen Tuomi Logistiikan kanssa. Yhtiön järjestämiä kyytejä ajaa Pirkanmaalla yli 730 autoa. Arkipäivisin liikkeellä on keskimäärin 660, ja viikonloppuna noin 350 autoa.

Kaarneen perhe on pettynyt Tuomi Logistiikan palveluun. Pasi Kaarne kertoo, että he eivät ole saaneet Elmerin kyytiaikatauluja, vaikka ovat niitä pyytäneet. Lopulta avuksi otettiin sosiaalinen media.

– Tällä kertaa asia järjestyi sitten niin, että rouva Kaarne laittoi ilmoituksen tuonne Twitteriin. Sitten se lähti lutviutumaan ja saatiin Elmerille kiinteät aikataulut täksi vuodeksi, Pasi Kaarne kertoo.

"Luottamuksen palauttaminen on ison työn takana"

Kuljetuksia järjestelevä Tuomi Logistiikka Oy myöntää taksiuudistuksen jälkeen ilmenneet ongelmat. Uudistuksesta on yli vuosi, ja yhtiön mukaan tilanne on nyt jo parantunut.

Ongelmat eivät kuitenkaan ole ohi, sillä varsinkin aamuisin seitsemän ja yhdeksän välillä autot loppuvat yhä kesken.

– Autoilijoilla ei ole enää päivystysvelvollisuutta, joten erityisesti aamun ruuhkapiikin aikaan autoja ei aina ole saatavilla riittävästi, Tuomi Logistiikan kuljetuspäällikkö Ellinoora Tuusa sanoo.

– Siihen aikaan aamusta tarvitaan paljon autoja, sillä meillä on paljon koulukuljetuksia, erityislasten koulukyytejä, kehitysvammaisten työkyytejä ja tietenkin paljon asiointiliikennettä.

Kuljetuspäällikkö Ellinoora Tuusa Tuomi Logistiikalta sanoo, että vammaiskuljetusten luottamuksen palauttaminen on kovan työn takana. Tuomi Logistiikka on Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä Pirkanmaan kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteinen yhtiö. Jussi Mansikka / Yle

Kaarneen perheen aamuja on sekoittanut se, ettei taksin tuloaikaa ole tiedetty etukäteen. Kyyti saattoi tulla eilen varttia vailla ja tänään 20 yli tasan. Pasi Kaarne kyselikin, pitäisikö ryhtyä ennustajaeukoksi.

– Ei nyt sentään ennustajaeukoksi, Ellinoora Tuusa vakuuttaa.

– Autojen aikatauluja joudutaan muuttamaan esimerkiksi siksi, että kyydittävien erityislasten lukujärjestykset muuttuvat. Se totta kai heijastuu kaikkien muidenkin käyttäjäryhmien aikatauluihin.

Tuomi Logistiikalla on siis korjattavaa ainakin viestinnässä. Yhtiössä kokeillaan parhaillaan uutta järjestelmää, jonka avulla voidaan lähettää asiakkaille ja huoltajille tietoa nopeasti. Sen saaminen kestää vielä eikä sekään lopulta ole aukoton.

Muun muassa vammaisasiamies on todennut, että kyytiläisille pahinta on epäluulo: Tuleeko taksi ja milloin se tulee, jos tulee? Vai menikö se jo? Luottamus kuljetuspalveluihin on mennyt.

– Luottamuksen menetys on ehkä se hankalin liittyen siihen, mitä kaikkea viime syksyn jälkeen on tapahtunut. Sen saaminen takaisin on todella ison työn takana, kuljetuspäällikkö Tuusa myöntää.

Hän lupaa, että jatkossa Tuomi Logistiikan palvelu sujuu paremmin, sillä "eihän sitä luottamusta saa takaisin muuten kuin tekemällä".

"Palautteissa kuuluu vahva toiseuden tunne"

Tampereen kaupungin vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi on saanut palautetta viimeksi kuluneen vuoden aikana enemmän kuin ennen. Pahinta on epävarmuus.

– Palautteista kuuluu kuljetusten epävarmuus, ja niissä kuuluu myös vammaisten ihmisten vahva toiseuden tunne. Ne vammaiset, jotka käyttävät taksipalvelua, ovat tosi riippuvaisia siitä eivätkä enää uskalla luottaa siihen, sanoo Hanna Karojärvi.

Uuden taksilain tultua ongelmia on ollut tosi paljon. Hanna Karojärven mukaan tilanne on hiljalleen parantunut, mutta korjattavaa riittää yhä. Myös hän tiivistää ongelmat siihen, että takseilla ei ole enää päivystys- ja paikkavelvoitetta.

– Esimerkiksi Teiskossa ei ole enää kenenkään pakko päivystää. Tai jos taksinkuljettaja tuo jonkun Orivedeltä Tampereelle, hän jää sen jälkeen tänne kaupunkiin eikä palaa takaisin ajoon Orivedelle.

Hanna Karojärvi kertoo, että vammaisneuvosto on tarttunut kuljetuspalveluiden ongelmiin aktiivisesti. Hän on erityisen iloinen siitä, että neuvosto on otettu mukaan korjaamaan vikoja ja miettimään myös kuljetusten tulevia kilpailutuksia.

Ministeri Sanna Marin: "Ongelmiin pitää suhtautua vakavasti"

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan vasta runsaan vuoden voimassa olleen taksilain korjaaminen on jo työn alla.

Eri viranomaiset arvioivat liikennepalvelulakia kokonaisvaltaisesti tämän syksyn aikana. Sanna Marin

– Eri viranomaiset arvioivat liikennepalvelulakia kokonaisvaltaisesti tämän syksyn aikana. Tarkoituksena on saada viime vuonna voimaan tulleen lain vaikutuksista kattava arviointi, ministeri Marin vastaa Ylelle.

Hän ei ota kantaa yksittäisiin tapauksiin kuten esimerkiksi Elmeri Kaarneen kyyteihin. Sanna Marin muistuttaa, että vaikka liikennepalvelulailla ei voida suoraan vaikuttaa koulu- tai Kela-kyytien toimivuuteen, sillä voidaan kuitenkin vaikuttaa taksimarkkinan toimivuuteen yleisemmin.

Ministeri tietää, että ongelmia on ollut sekä Kelan että kuntien vastuulla olevien kyytien tarjonnassa.

Kelalle kuuluvat esimerkiksi lääkäri- ja sairaalareissut. Kunnat taas huolehtivat koulukyytien, vammaisten työ- ja asiointimatkojen sekä vanhusten asiointimatkojen järjestämisestä.

– Yksinkertaisinta on puuttua näiden kuljetusten toimivuuteen liittyviin ongelmiin sopimusehtojen kautta. Hallitusohjelmassa yhtenä toimena onkin mainittu Kela-taksien kilpailutuskäytäntöjen arviointi.

Valtakunnan tasolla Koulu-, kela- ja sote-kyydeistä vastaavat sekä sosiaali- ja terveysministeriö että opetus- ja kulttuuriministeriö.

– Kaikkiin ongelmiin pitää suhtautua vakavasti. Pyrimme tekemään hyvää yhteistyötä eri ministeriöiden välillä, jotta ongelmiin voidaan puuttua kokonaisvaltaisesti, Sanna Marin kirjoittaa.

Puutteiden korjauksia aletaan työstää jo vuodenvaihteessa, ja lakimuutokset pitäisi saada voimaan viimeistään alkuvuodesta 2021.