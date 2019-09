Katri Makkonen palaa A-studion juontajaksi presidentin kansliasta – päätöstä helpotti se, että journalismi on erilaista kuin 6 vuotta sitten

Maanantai-iltana tv-ruutuihin tulee takaisin monille tuttu kasvo vuosien takaa.

A-studion juontajaksi palaava Katri Makkonen on työskennellyt viimeiset kuusi vuotta tasavallan presidentti Sauli Niinistön viestintäpäällikkönä ja kabinetin jäsenenä.

Miettimättä tulee mieleen kysymys, miksi Makkonen haluaa palata suomalaisen yhteiskunnan näkyvältä aitiopaikalta takaisin journalismin pariin.

– Laatujournalismi on yksi demokratian kulmakiviä. Halusin nähdä, miten journalismia nykyisin tehdään. Minulle oli vaikeata tulla takaisin, koska en ole ihminen, joka katsoo taaksepäin saatika menee taaksepäin. Ajattelin kuitenkin, että kun maailma ja journalismi ovat menneet eteenpäin, tämä ei ole enää sama tehtävä.

"Journalismi ei saa itse alkaa syödä uskottavuuttaan"

Monet muistavat Katri Makkosen paitsi A-studion juontajana myös Ylen Aasian-kirjeenvaihtajana. Hänelle myönnettiin vuoden 2008 Bonnierin suuri journalistipalkinto ansiokkaasta Kiinan tapahtumien raportoinnista.

Nyt hänellä on uusi näytön paikka toimittajana, kun laatujournalismin elintilaa moukaroivat valeuutiset, "vaihtoehtoiset faktat" ja hänen oman kuvailunsa mukaiset "yhteiskunnassa möyryävät pohjavirtaukset", jotka pyrkivät vaikuttamaan mielipideilmastoon.

– Journalismi pärjää ainoastaan laadulla. On siksi pidettävä kiinni omista periaatteista. Ja ulospäin on saatava perille viesti, miksi meitä täytyy seurata, kun ihmiset tekevät niin paljon kaikkea muutakin. Tosi tärkeää on se, että journalismi ei itse ala syödä uskottavuuttaan.

Katri Makkonen sanoo olevansa valtavan kiinnostunut politiikasta ja yhteiskunnan muutoksesta, jonka kyydissä kaikki eivät pysy mukana.

– Minua kiinnostaa se, miten Suomi pysyy hyvänä demokraattisena maana. Meidän pitää tunnistaa, mitä muutoksia on tapahtumassa. Minua koskettavat yksittäisten ihmisten tarinat, mutta niistä on myös vedettävä yhteiskunnalliset johtopäätökset.

"Meidän pitäisi arvostaa asiapuurtajia"

Politiikka on Katri Makkosen mukaan muuttunut entistä henkilökeskeisemmäksi. Hän muistuttaa, että journalismissa pitäisi silti ennen kaikkea olla esillä "isoja asioita eikä isoja puheita".

– On isoja hahmoja, jotka määrittävät tätä maailmaa. Meidän pitää pysyä valppaina siitä, miten tällaiset ihmiset ovat päässeet valtaan ja miten mielipideilmastoon vaikutetaan.

Mitään tiettyä juontajatyyliä A-studion lähetysten ruutukasvona Katri Makkonen ei halua tavoitella.

– Haluaisin kysyä kysymyksiä, joita ihmiset kotisohvillakin miettivät. Toivoisin, että olisin helposti lähestyttävä. En kuitenkaan osaa ajatella mitään erityistä tyyliä, vaan yritän olla oma itseni. Katsotaan, mihin se riittää.

Katri Makkonen hieman liikuttuu, kun tulee puhe esikuvista journalismin maailmassa.

Sellaisiksi hän nostaa joukon tunnettuja naistoimittajia. Tv-uutisten konkarit Eva Polttilan ja Riikka Uosukaisen. Koko maailmassa tunnetun CNN:n tv-ankkurin Christiane Amanpourin. Ensimmäisen Yleisradion naispuolisen kirjeenvaihtajan Sinikka Siekkisen. Radion huippujohtajaksi edenneen Eila Lyytikäisen.

– Journalismi oli hyvin miesvaltaista vielä 1990-luvullakin. Arvostan näitä naisia, jotka ovat toimineet tienraivaajina ja luoneet meille muille mahdollisuuksia työelämässä. Mahtavia toimittajia kaikki. Tahtonaisia, joiden jalanjäljissä on kunnia kulkea.

"Miksi ryhdyn aina juttuihin, joissa olen huono?"

Elämä on toki muutakin kuin työtä.

Vapaa-ajallaan Katri Makkonen harrastaa erityisesti hiihtoa ja juoksua.

Kesällä hän osallistui 55 kilometrin juoksu-urakkaan, joka kuitenkin jäi kesken 47 kilometrin kohdalla. Hänen kestävyysurheiluharrastukseensa liittyy ristiriita, jota hän aina toisinaan joutuu pohdiskelemaan.

– Olen huomannut, että olen aina hitain. Ihmettelen, että miksi minä aina ryhdyn juttuihin, joissa olen huono. Saanpahan olla luonnossa kauemmin, siellä sieluni lepää.

Katri Makkonen palaa tv-ruutuun maanantai-illan A-studiossa TV1:ssä kello 21. A-studion aiheina Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehdyt iskut ja niiden seuraukset sekä valtion it-järjestelmien ongelmat.