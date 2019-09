Iltakaljoittelu loppui, paniikkikohtaukset vähenivät ja paino putosi – Lukijat kertovat, mitä he saivat terveytensä mittaamisesta

Runsas kolmasosa suomalaisista on mitannut hyvinvointiaan teknologialla. Kuvituskuva.

Runsas kolmasosa suomalaisista on mitannut hyvinvointiaan teknologialla. Kuvituskuva. Esa Syväkuru / Yle

Kymmenen kilon painonpudotus. Paniikkikohtausten pysäyttäminen. Iltakaljoittelun lopettaminen.

Tällaisia seurauksia lukijat kertoivat tulleen unen tai hyvinvoinnin mittaamisesta teknologialla. Kysyimme aiheesta elokuussa.

Saimme kyselyyn muutamassa päivässä lähes 200 vastausta.

Mittaamista tehdään esimerkiksi rannekkeilla, sormuksilla ja kännykkäsovelluksilla.

On hieno tunne, kun heti aamusta ei väsytä, urheilullinen Eetu Jokela kuvailee. Esa Syväkuru / Yle

27-vuotias Eetu Jokela on yksi vastaajista. Hän on ollut urheilullinen ja aktiivinen liikkuja pienestä pitäen. Mittaaminen on silti auttanut häntä lisäämään virkeyttä.

– Urheilukellossani on on ominaisuus, joka antaa arvion nukkumisesta. Havaitsin, että joskus luulen nukkuneeni 7 tai 8 tuntia, mutta olenkin nukkunut vain 5 tai 6, hän kertoo.

Kellonkäytön seurauksena Jokela alkoi selvittää, mitä kaikkea uneen liittyy. Hän alkoi mennä aikaisemmin nukkumaan.

– Vaikutus on ihan selvä. On hienoa, kun heti aamusta ei väsytä. Jaksan myös treenata pidempään ja rankemmin.

Moni muukin kuvaili, miten mittaaminen oli auttanut parantamaan unta. Tässä saamiamme kokemuksia:

"Satunnaiset iltakaljat ovat jääneet väliin, koska pienikin määrä alkoholia vaikuttaa seurannan mukaan unen laatuun. Lisäksi nukkumaanmenoaika on aikaistunut riittävän unen saannin takia ja älylaitteiden sekä television katsominen iltaisin on vähentynyt. " Mies, 30v.

"Erityisen ravistelevaa oli tajuta, miten paljon iltatreenit vaikuttavat unenlaatuun. Askeltilastojen seurailu tsemppaa kulkemaan töihin julkisilla, jolloin tulee enemmän kävelyä. Noita älykellomittauksia isoimmat seuraukset on siitä, että asensin puhelimeen ruutuajanseuraamisaplikaation. Sen antama data on tosi järkyttävää luettavaa. Yritän nyt asettaa itselleni rajoja puhelimenkäyttöön ja aloitin poistamalla someapplikaatiot. " Nainen, 35

Suurin osa kertoo mittaamisen tuoneen hyviä seurauksia. Mittaaminen sinänsä ei muuta elämäntapoja mutta on kannustanut niihin.

_"Lopetan tietokonepelit arkisin kello kymmeneltä, jotta saisin vähintään 7 tunnin yöunet. Puhelimen käyttöä en ole onnistunut rajoittamaan."-Mies, 26 _

Unen ja liikunnan kirjaaminen voi auttaa elämänrytmin korjaamisessa, lukijat kertovat. Esa Syväkuru / Yle

"Elämä tuntuu kiireiseltä pienlapsiperheen arjen oravanpyörässä, eikä tavoitteelliseen liikkumiseen tunnu riittävän aikaa tai jaksamista. Arjen aktiivisuustasoa seuraamalla tulee liikuttua enemmän, jotta saa päivän tavoitteet täyteen. Myös nukkumaan tulee käytyä vähän aikaisemmin, jotta unitilasto näyttää paremmalta." Mies, 34

"Olen huomannut että liikun liikaa ja juon liikaa kofeiinipitoisia juomia, jotta saisin hyvät yöunet. Olen sitten muuttanut elämäntapojani." Mies, 42

"Sairastan fibromyalgiaa. Unen puute tai sen huono laatu pahentavat sairauden oireita. Unen laadun ja määrän mittaaminen auttavat myös hahmottamaan stressin ja mahdollisen depression syitä ja seurauksia. Unihygieniani on parantunut, ja ymmärrän paremmin unen merkitystä hyvinvoinnin perusteena." Nainen, 53

"Alkoholinkäyttöni loppui lähes kokonaan." Nainen, 50

Paniikkikohtaukset kuriin

Osalle lukijoista mittaaminen oli suorastaan käänteentekevää. Heille mittaaminen on ollut sysäys elämäntapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen.

"Yksi iso syy mittaamiseen on ollut paniikkikohtausten ensimmäisten oireiden löytäminen sekä säännöllisemmän elämäntavan ylläpitäminen. Kunto on kohonnut, olen oppinut tunnistamaan paniikkikohtausten alkuoireita ja siten ehkäisemään kohtausten pääsyä pahoiksi." Nainen, 26

Nelikymppinen mies alkoi mitata liikuntaa ja elämänrytmiä osana painonpudotusurakkaa. Se onnistui.

"Painoni on pudonnut noin 10 kiloa", hän kertoo.

Tällaisia seurauksia luettelee 62-vuotias nainen:

"Elämäntapamuutos, unen määrän normalisoituminen, painon putoaminen, diabetes-, uni- ja masennuslääkkeitä en enää tarvitse."

Kesällä tehdyn laajemman kyselytutkimuksen mukaan jo runsas kolmasosa suomalaisista on mitannut terveyttään tai hyvinvointiaan (siirryt toiseen palveluun)teknologian avulla. Mittaajista runsas puolet on kokenut siitä hyötyä. Vajaa puolet taas ei ole kokenut hyötyä. Kyselyn tilasivat useat terveysjärjestöt ja yritykset Kantar TNS:ltä.

"Pelkään tietosuojaa"

Osa vastaajista kertoo luopuneensa mittaamisesta ikävien seurausten vuoksi. Toinen syy luopua olivat olemattomat seuraukset.

"Liian stressaavaa, jos ei saavutakaan tavoitteita. Uusliberalistinen talouskäsitys on valunut jo tavallisten ihmisenkin elämään. Pitäisi mitata jatkuvasti, jotta voisi olla yhä tehokkaampi ja taloudelle hyödyllisempi työntekijä. Pelkään myös tietosuojaa, mitä kaikkea terveyteen tai liikkumisreitteihini liittyvillä tiedoilla voitaisiinkaan tehdä, jos ne päätyisivät vääriin käsiin? On onnellisempi ja rauhallisempi elämä ilman jatkuvaa tarkkailua." Nainen, 26

"Yöunta en mittaa enää, sillä koin sen lisäävän ärsytyksen määrää siitä, että uni ei ole niin hyvää kuin haluaisin (kotona lapsi joka heräilee ja herättää minua). Minulle riittää, että uni on kohtuullista määrällisesti ja laadullisesti." Nainen, 47

"Ei ole seurannut mitään. Olen havainnut, että rannesykemittaukseen perustuva unen mittaus on aika hölynpölyä. Monesti mittari on ilmoittanut, että olen ollut syvässä unessa ,vaikka olen lukenut kirjaa sängyssä. Tai ilmoittaa unen alkaneeksi melkein siitä, kun asettuu paikoilleen sänkyyn, vaikka olisin ollut vielä yli tunnin hereillä." Nainen, 40

"Tulisi turhia paineita"

Osa lukijoista kertoi myös, miksi he eivät edes ole kiinnostuneita mittaamisesta.

"Miksi pitäisi? Tuntemus on tärkeintä. Oman kehon kuuntelu antaa kaiken oleellisen tiedon." Nainen, 45

"Ahdistavaa. Aika hyvin tietää muutenkin esim. aamulla herätessään, miten on nukkunut. Tulisi turhia paineita siitäkin, jos huonon yön jälkeen vielä konkreettisesti näkisi vähäiset unitunnit. Samoin urheilleissa koen, että pääasia, että liikkuu ja hiki irtoaa, ei niin väliä sykealueilla. Ehkä tavoitteellisessa urheilussa asia on erikseen." Nainen, 40

"Mittaaminen lisäisi stressiä. Elämästä tulee helposti ohjelmoitua ja mittaustulokset, niiden saaminen ja tulkinta ottavat vallan niin liikunnasta kuin unestakin. Suurin osa esimerkiksi liikuntasuorituksia mittaavista ovat aivan neuroottisia siitä, että kaikki varmasti tulee mitattua. Tämä ei enää edistä terveyttä." Mies, 46

Kokemukset sai kertoa nimettömänä. Toimituksella on kuitenkin tiedossa lukijoiden nimet ja yhteystiedot.

Lue ja katso lisää:

Testasin 4 tapaa mitata unta - mitä siitä seurasi ?

A-studiossa pohditaan, onko nukkumisesta, syömisestä ja liikunnasta tullut stressiä aiheuttavaa suorittamista? Vieraina Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Mika Pantzar sekä cheerleading-maajoukkueen päävalmentaja Maria Wahlroos. A-studio TV1 klo 21 ja Yle Areena.