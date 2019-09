Näyttelijä Satu Lemola kärsii ujoudesta, mutta rakastaa esiintymistä – nyt hän on uransa huipulla Kouvolassa

Rentoihin vaatteisiin pukeutunut nainen astelee alas Kouvolan teatterin rappusia. Vaaleat hiukset ovat kiinni huolettomalla letillä. Huulilla kareilee jännittynyt, kenties hieman väsynyt hymy.

Sinisissä silmissä tuikkii hyväntuulinen pilke.

Hän on näyttelijä Satu Lemola, ja hänen syksynsä on ollut kiireinen. Vasta edellisenä iltana hän esitti naispääosaa Herrasmieshuijarit-musikaalissa näyttelijöiden omaisille järjestetyssä esityksessä.

– Kouvolan teatteriin pääsy on ollut tähänastisen urani kohokohta. Christinen rooli Herrasmieshuijareissa on suurin ja haastavin tekemäni rooli, hän hymyilee.

Satu Lemola on lapsesta asti rakastanut esiintymistä, mutta ollut aina kova jännittämään. Tiina Karppi / Yle

Kuuden viikon uurastus on vihdoin palkittu, ja esitys on valmis. Tästä eteenpäin musikaaliesityksiä onkin liki viikoittain pitkin syksyä ja talvea.

– Tämä on ollut intensiivinen heittäytyminen, eikä muulle elämälle juuri ole jäänyt aikaa. Toisaalta minusta on ihanaa uppoutua johonkin täysillä joksikin aikaa, ja sitten siirtyä uusiin projekteihin.

Hänet on kiinnitetty Kouvolaan kahdeksi vuodeksi. Näyttelijäliiton 1350 työikäisestä jäsenestä vain noin kolmasosa on kiinnityksellä, ja loput työskentelevät freelancereina.

– Tuntuu että elämä on ollut aikamoista juoksemista sen jälkeen, kun valmistuin neljä vuotta sitten. On ihanaa pysähtyä tänne Kouvolaan ja asettua hetkeksi aloilleni.

Christinen rooli Herrasmieshuijarit-musikaalissa on Satu Lemolan uran merkittävin rooli. Tiina Karppi / Yle

Ujoutta ja epävarmuutta

Lapsesta saakka Satu Lemola on rakastanut laulaa ja esiintyä. Hän on kuitenkin aina ollut kova jännittämään.

Haastattelutilanne on hänelle uusi. Sekin jännittää.

– Kärsin ujoudesta, mutta palo päästä esiintymään ei ole koskaan sammunut. Siinä on aina ollut ristiriita. Olen kuitenkin halunnut mennä pelkojani kohti ja haastaa itseäni, 30-vuotias Lemola kertoo.

Lemola haki opiskelemaan Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalle ja valmistui sieltä vuonna 2015.

– On yleisesti tiedossa että tällä alalla työt ovat kiven alla, tai että ne jakautuvat pienemmälle porukalle. Työn saannin epävarmuus on aina läsnä. Olen ollut onnekas, sillä olen valmistumiseni jälkeen saanut tehdä töitä käytännössä koko ajan.

Satu Lemola tietää, että näyttelijän on annettava lavalla kaikkensa. Tiina Karppi / Yle

Näin ei kaikilla näyttelijöillä ole. Etenkin freelancerina työskentelevät näyttelijät joutuvat sietämään epävarmuutta ja markkinoimaan itseään aktiivisesti päivästä toiseen.

– Freelancer elättää itsensä todella pienistä puroista. Hän saattaa olla aamupäivällä dubbaamassa, iltapäivällä tekemässä radiokuunnelmaa ja illalla esiintymässä näytelmässä, kertoo Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

Töiden hakeminen ja vastaanottaminen on jatkuvaa, ja harva työ tarkoittaa edes viikon yhtäjaksoista työskentelyä samassa paikassa. Tämä hankaloittaa arjen suunnittelua.

– Näyttelijän oman elämän hallinta on moneen muuhun ammattiin nähden vaikeaa muun muassa epäsäännöllisten tai myöhäisten työaikojen vuoksi. Päivähoidon järjestäminen voi olla hankalaa ja aikaa parisuhteelle tai ystäville ei aina jää, Kuusikko toteaa.

Herrasmieshuijarit-musikaalin kappaleet ovat Satu Lemolan mukaan haastavaa laulettavaa. Niistä selviäminen kasvattaa itseluottamusta. Tiina Karppi / Yle

"Tunteiden vuoristorataa"

Kiinnitetyn näyttelijän – kuten Satu Lemolan – arki koostuu tavallisimmin kuusipäiväisistä työviikoista ja kaksivuorotyöstä. Harjoitukset ovat aamukymmenestä kahteen ja uudestaan illalla kuudesta puoli kymmeneen. Toisinaan iltaharjoitukset korvaa esitys.

– Väliin jäävän neljän tunnin aikana syön, otan kenties nokoset ja yritän harrastaa liikuntaa. Työhön kuuluu kuitenkin myös paljonitsenäistä harjoittelua vapaa-ajalla. Yritän yhä opetella rytmittämään arkeani tehokkaammin, Satu Lemola kertoo.

Näyttelijän arki ei kuitenkaan ole yllättänyt – ainakaan negatiivisesti.

– Jo opiskeluaikoina tiesin, ettei tämä tulisi olemaan helppoa. Olin kuitenkin varautunut siihen että arki tulisi olemaan jopa raskaampaa.

Tiukimpia paikkoja hänelle ovat olleet koe-esiintymiset. Suurissa julkisissa koe-esiintymisissä on monta sataa hakijaa.

– Sinulle annetaan numero ja pari minuuttia aikaa esittää oma pätkä. On täysin oma lajinsa pystyä antamaan kaikkensa raadin edessä sen jälkeen, kun on odottanut omaa vuoroaan joskus jopa koko päivän.

Satu Lemola yllättyi siitä, kuinka paljon näyttelijän työssä pääsee tekemään töitä myös oman persoonansa kanssa. Tiina Karppi / Yle

Vuoroaan odotellessa Satu Lemola pyrkii saamaan jännitystään kuriin hengittelemällä ja lämmittelemällä ääntään ja kehoaan.

– Pidän omasta rauhastani. Jotkut taas mieluummin juttelevat muiden hakijoiden kanssa. Koe-esiintymisissä vallitsee usein hyvä yhteishenki, sillä olemme kaikki samalla viivalla.

Osalle ryhmästä päätös tulee väistämättä olemaan kielteinen. Satu Lemola pyrkii aina muistuttamaan itselleen, ettei se ole henkilökohtaista.

– Etenkin opiskeluaikoina “ei” oli kova kolaus. Nyt olen oppinut käsittelemään sen herättämiä tunteita paremmin. Projekteihin haetaan taitojen lisäksi myös tietynlaista tyyppiä. Aina kyse ei ole pelkästään siitä, kuka oli parempi tai huonompi.

Ennen Kouvolan teatteriin kiinnitystä Satu Lemola on työskennellyt muun muassa Tampereella ja Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Tiina Karppi / Yle

Vaikka näyttelijä olisi tehnyt edellisen työnsä kuinka hyvin tahansa, se ei tarkoita että hänelle tarjotaan seuraavaa työtä. Aina tulee uusi päätöksentekijä, joka kenties haluaa rooliin jonkun toisen.

Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko on havainnut, että tavallisimmin näyttelijöiden urakehitys on kuin aallokkoa.

– Välillä on paljon töitä, ja välillä on hiljaisempaa. Todella harva näyttelijä pysyy näkyvissä rooleissa koko uraansa. Yleisö katsoo asioita eri näkökulmasta: voi näyttää, että näyttelijä on samaan aikaan niin televisiossa kuin näytelmässä, vaikka todellisuudessa tv-sarja saattaa olla kuvattu vuotta aikaisemmin, Kuusikko toteaa.

Yksi asia yhdistää kaikkia: kun koe-esiintymisestä saa vastaukseksi “kyllä”, voi hengähtää – ainakin hetkeksi.

– Se tuntuu mahtavalta. Siinä tulee hypittyä ja kiljuttua, ja muutamat itkutkin on tullut itkettyä onnesta. Tämä ammatti on aikamoista tunteiden vuoristorataa, nauraa Satu Lemola.

Satu Lemola yrittää edelleen tasapainottaa töitä ja vapaa-aikaa. Tiina Karppi / Yle

Näyttelijän on tunnettava itsensä

Herrasmieshuijarit-musikaali sai ensi-iltansa Kouvolan teatterissa torstaina. Ennen lavalle astumista perhoset kutkuttelevat yhä Satu Lemolan vatsassa. Hän on kuitenkin oppinut käsittelemään jännitystään juuri näyttelemisen avulla.

Yleisön edessä Lemola säteilee.

– Lavalla on aika paljaana, joten minun on täytynyt opetella tuntemaan itseni. On ollut mielenkiintoista huomata, kuinka paljon näyttelijän ammatissa täytyy ja myös saa käsitellä omia epävarmuuksia ja pelkoja. Se on kuin terapiaa.

Satu Lemola toivoo, että voisi tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman monipuolisia rooleja. Tiina Karppi / Yle

Tulevia projekteja hänellä on muun muassa nuoren Anu Pentikin rooli niin ikään Kouvolan teatterissa. Suunnitelmia kiinnityksen jälkeiselle ajalle ei vielä ole.

– Toiveissani on opiskella lisää ja kehittää taitojani etenkin kameran edessä. Toivon pääseväni tekemään mahdollisimman monipuolisia töitä ja rooleja – suurimpana haaveena niistä olisi kenties iso musikaalirooli, Satu Lemola hymyilee.