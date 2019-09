Sote-johtaja lähetti hoitajille madon luvut videotervehdyksenä: "Koskaan ei löysätä"

Henkilöstö on kokenut sairaanhoitopiirin johtajan tekemän videon syyllistäväksi.

Sosiaali ja terveyspalveluja Pohjois-Karjalassa tuottavan Siun soten talous uhkaa jäädä tänäkin vuonna reilusti miinukselle. Uusimman ennusteen mukaan alijäämää on kertymässä 13,5 miljoonaa euroa.

Luvut sinänsä eivät yllätä, sillä reilu vuosi sitten kesällä Siun soten talousennuste näytti miinusta jopa 20 miljoonaa euroa. Suomen lähes kaikki sairaanhoitopiirit kamppailevat saman ongelman kanssa ja tekevät reilusti tappiota. Siun sote on 14 kunnan kuntayhtymä, joka tuottaa julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Karjalassa.

Poikkeuksellista sen sijaan on, että Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen kertoo taloustilanteesta henkilöstölle tiukkasanaisessa videotervehdyksessä. Pirskasen video on liitetty henkilöstön viikkokirjeeseen ja lähetetty koko Siun soten henkilökunnalle maanantaina.

"Tulosvastuu on saatava todelliseksi"

Videolla Pirskanen toteaa, että "suunnan on muututtava". Viesti on kohdistettu erityisesti lähiesimiehille, joiden “tulosvastuu on saatava todelliseksi”. Videolla Pirskanen kyseenalaistaa myös, ovatko oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä, jos parempaa tulosta ei synny.

Toimitusjohtajan mukaan talouden parantaminen onnistuu vain niin, että “koskaan ei löysätä”. Hän myös vannottaa, että “heikkoihin työsuorituksiin” on puututtava viipymättä.

Henkilöstön mukaan Pirskanen ei ole aikaisemmin lähettänyt vastaavia videoterveisiä henkilökunnalle. Yle on nähnyt Pirskasen videon.

Syyllistävä sävy ihmetyttää

Pääluottamusmies Markku Nuutinen Siun sotelta kertoo, että erityisesti lähiesimiehet ovat kokeneet toimitusjohtajan videotervehdyksen syyllistäväksi.

– Lähiesimiesten valvontaa lisätään, mutta vastuuta vähennetään. Se on hankala yhtälö, Markku Nuutinen sanoo.

Esimerkiksi sijaisen palkkaamiseen lähiesimies tarvitsee nykyään seuraavan portaan johdon luvan.

– Syntyy vaikutelma, että esimiesten päätöksentekotaitoa epäillään.

Siun sote ennenkin rajulla säästökuurilla

Siun soten säästöistä on uutisoitu usein. Viime vuoden kesällä Yle julkaisi jutun Siun soten kulukurista, jossa jopa nenäliinahankinnoista tingittiin.

Yksi keino kulujen karsimiseksi Siun sotessa on ollut toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu. Sen tarkoituksena on, että henkilöstöä voidaan kohdistaa joustavasti sinne, missä sitä kulloinkin tarvitaan.

Hoitajien näkökulmasta toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on ollut ongelmallinen, sillä työvuorotoiveita ei juurikaan huomioida. Nykyisin hoitaja voi esittää vain muutaman vuorotoiveen työvuorolistaan, ja työvuorot tehdään keskitetysti.

Johdon näkökulmasta puolestaan työvuorojen tarkalla suunnittelulla saadaan olemassa olevat työntekijät hyödynnettyä tehokkaammin ja sijaisten tarve vähenee. Siun soten johdon mukaan toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu lisää työhyvinvointia.

Viime keväänä Yle uutisoi työvuorosuunnittelun aiheuttamasta riidasta Siun sotessa. Hoitajat toivat ilmi, että pitkät työputket, yksittäiset vapaapäivät ja oman elämän hallinnan menettämisen tunnet olivat lisääntyneet toimintalähtöisessä työvuorosuunnittelussa.

– Henkilöstö kokee tällä hetkellä, että he ovat antaneet jo kaikkensa. Ei ole enää mitään, mistä säästää, pääluottamusmies Markku Nuutinen sanoo.

Hänen mukaansa sairauslomat ovat lisääntyneet, ja hoitajien uupuminen näkyy poissaoloina nyt myös sellaisisissa yksiköissä, joissa sairauslomia on ollut aikaisemmin vähemmän.

Videon tavoitteena avoimuus

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen kertoo, että halusi tehdä videotervehdyksen avoimuuden nimissä.

– Päätöksillä pitää olla kasvot. Asioita voi kirjoitella sähköpostiin tai henkilöstötiedotteeseen, mutta nyt valittiin tällainen keino.

Pirskanen kertoo, että säästöjä tehdään Siun sotessa tänäkin syksynä monella rintamalla. Hänen mukaansa esimerkiksi joidenkin palvelujen ulkoistamiset ovat mahdollisia, mutta päätöksiä niistä ei ole tehty.

– Työvuoroja täytyy suunnitella niin, että sijaisten tarvetta saadaan vielä entisestäänkin vähennettyä, Pirskanen sanoo.

Sairaanhoitopiirien ahdinko syvenee

Pirskasen mukaan Siun soten ongelmat eivät poikkea Suomen muiden sairaanhoitopiirien tilanteesta.

– Valtakunnan tason vertailussa olemme hyvin kilpailukykyisiä talouden hoidossa, Pirskanen sanoo.

Esimerkiksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on käyty yt-neuvotteluja vuoden alusta lähtien. Syyskuun alussa Kys ilmoitti, että se saattaa vähentää jopa 250 työntekijää.

Siun sotessa ei ole toistaiseksi päätetty säästötavoista, jotka vaatisivat yt-neuvotteluja. Esimerkiksi lomautuksia tai irtisanomisia ei voi tehdä ilman yt-menettelyä.

Ilkka Pirskasen mukaan yt-neuvottelujen tarve selviää syksyn aikana, kun Siun soten talouden tämän vuoden luvut varmistuvat, ja kunnat antavat raamit ensi vuoden budjetille.

