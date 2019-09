Laiteongelmat piinaavat yo-koejärjestelmää käyttäviä lukiolaisia – osalla langaton verkko ei löydy, hiiri ei toimi tai äänet eivät kuulu

Joensuun yhteiskoulun lukiolla tutustutaan sähköiseen Abitti-koejärjestelmään. Osa ensimmäisen vuoden opiskelijoista vaikuttaa hämmentyneiltä. Kirosanojakin lentelee ilmassa.

– Ei jäänyt hirveän hyvät fiilikset, koska en päässyt Abittia edes käyttämään. Se ei nimittäin toiminut, kertoo tunnilla ollut Onni Lehikoinen.

Muistitikulta käynnistettävä Abitti on tärkeä työkalu, sillä sen avulla kymmenet tuhannet lukiolaiset tekevät sekä ylioppilaskirjoitukset että useimmat kurssikokeet.

Itse järjestelmä on toiminut hyvin, mutta se ei ole yhteensopiva kaikkien lukiolaisten tietokoneiden kanssa. Lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan tekemien päivitysten jälkeen järjestelmä saattaa lakata toimimasta osassa koneista.

Esimerkiksi Lehikoisen HP-merkkisellä kannettavalla Abitti ei toiminut. Vika oli Lehikoisen arvion mukaan verkkoyhteydessä tai henkilötunnuksen syöttämisessä.

Abitti käynnistetään muistitikulta. Ari Haimakainen / Yle

Joka viidennellä ongelmia Abitin kanssa

Joensuun yhteiskoulun matematiikan opettaja Isa Pakarinen kertoo, että lukion ykkösluokkalaisille järjestetään erikseen tunteja, joissa Abitin käyttöä harjoitellaan ja sen toimivuus varmistetaan. Koululla on myös varakoneita, jos lukiolaisen oma ei toimi.

– Suurimmalla osalla Abitti toimii hyvin. Osan kohdalla tarvitaan sitten verta ja hikeä, kun joudutaan säätämään asetuksia oppilaan koneesta, hän sanoo.

Pakarinen arvioi, että näin on noin joka viidennen oppilaan kohdalla. Ongelmia on eniten juuri ensimmäisen vuosikurssin lukiolaisilla, joilla on uudet koneet.

pettaja Isa Pakarinen kertoo Abittin olleen todella toimintavarma. Ongelmana on, että kaikki tietokoneet eivät ole yhteensopivia sen kanssa. Ari Haimakainen / Yle

Pirkkalan yhteislukion uskonnon ja psykologian opettaja Markus Pekkala puolestaan toteaa sähköisen kokeen olevan kömpelö.

– Kun yhden Abitti-kokeen pitoon tarvitaan kolme muistitikkua, se kertoo ettei kaikista näppärin systeemi ole kyseessä, hän sanoo.

Pekkarinen kuitenkin kehuu Abitin olevan turvallinen, sillä se ei hävitä koevastauksia eikä sitä ole pystytty hakkeroimaan.

Opettajien kontolle jää Abitti-ongelmien setviminen

Pekkala viimeksi pitämällä tunnilla kuitenkin noin 10 prosenttia oppilaista ei päässyt tekemään vaadittuja tehtäviä, koska Abitti ei toiminut.

Vaikka oppilas pääsee kirjautumaan Abittiin, voi käydä niin, että langaton verkko ei löydy, hiiri ei toimi tai äänet eivät kuulu, Pekkala luettelee.

– Opiskelijat olivat vähän hämillään, kun he ovat ostaneet kalliilla hyvän koneen, ja sitten huomaamme, että Abitti ei siinä toimi, hän sanoo.

Pekkala kertoo, että lukiossa on huomattu kaikista uusimpien koneiden olevan erityisen ongelmallisia. Ylioppilastutkintolautakunta on puolestaan kertonut, että Abitti ei toimi Chromebook-kannettavissa.

Pekkala harmittelee, että ongelmien selvittely jää usein opettajien vastuulle.

– Aina en ihan satavarmasti tiedä mitä teen, kun opiskelijoiden tuliterien koneiden asetuksia muuttelen. Ainakaan toistaiseksi en ole saanut mitään peruuttamatonta vahinkoa aikaiseksi, hän sanoo.

Pekkala kertoo, että opettajat ovat työnsä kautta oppineet ratkomaan ongelmia erilaisilla keinoilla. Neuvoja kysellään myös sosiaalisen median ryhmistä toisilta opettajilta.

Ylioppilaskirjoitusten tietokoneita käsittelevään Facebook-ryhmään ilmestyykin avunpyyntöjä päivittäin lukio-opettajilta ympäri Suomen. Toisinaan useita päivässä.

Joskus neuvot eivät auta.

– Sitten odotellaan seuraavaa päivitystä, jos Abitti alkaisi sitten toimimaan. On se haastava tilanne, Pekkala sanoo.

Syksyllä 40 000 abiturienttia tekee kirjoitukset sähköisenä

Ensi maanantaina alkavat jälleen syksyn ylioppilaskirjoitukset. Niihin osallistuu noin 40 000 abiturienttia. Koe järjestetään toista kertaa täysin sähköisesti.

Viime keväänä kokeessa oli ongelmia, ja noin 300 abiturientin suoritus häiriintyi. Tästä on otettu opiksi, kertoo ylioppilastutkintolautakunnan erityisasiantuntija Thomas Vikberg.

– Kehitämme järjestelmää jatkuvasti. Tänä syksynä on tiedossa lähes 80 000 koesuoritusta, joten kaikkea voi sattua ja tapahtua.

Abitti-ongelmien syynä usein tietokoneen ajurit

Vikberg kertoo myös, miksi Abitti ei aina toimi kaikista uusimmissa koneissa.

Syynä ovat tietokoneiden eri osia kuten prosessoria tai näytönohjainta pyörittävät ohjelmistot eli ajurit. Ajurien pitäisi toimia Linux-pohjaisen Abitin kanssa, mutta kaikkien eri tietokoneiden osille ei ole vielä Linux-ajureita olemassa.

– Ylioppilastutkintolautakunta ei kehitä ajureita, joten emme voi vaikuttaa asiaan.

Ylippilastutkintolautakunnan sivuilta löytyy lista tietokoneista, joissa Abitti testatusti toimii. Tosin niidenkin käyttö saattaa vaatia lisävarusteiden hankkimista.

Katso täältä vinkit lukiolaiskannettavan ostoon.

Joensuun yhteiskoulun abiturientti Tami Riissanen ei ole huolissaan Abittin toimivuudeesta syksyn kirjoituksissa. "Hyvillä mielin lähden kirjoituksiin", hän sanoo Ari Haimakainen / Yle

Sähköisen ylioppilastutkinnon kustannukset ovat ylioppilastutkintolautakunnalle noin 14 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät myös Abitin kulut. Tämän lisäksi lukioille ja kunnille tulevat vielä omat kustannuksensa, Vikberg sanoo.

Hänen mukaansa ylioppilastutkinnon muuttuminen sähköiseksi on ollut valtaisa muutos koko virastolle.

– Jokainen ylioppilastutkinnon järjestämiseen liittyvä prosessi on mennyt uusiksi, hän sanoo.

Valmistaudutko ylioppilaskirjoituksiin? Katso täältä abitreenien aikataulut.

