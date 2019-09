Kouvola, Imatra, Savonlinna... Kymmenissä kunnissa jouduttu yt-neuvotteluihin – "Tästä on tulossa kuntatalouden historian heikoin vuosi"

Kymmenissä kunnissa on jouduttu tänä vuonna aloittamaan yt-menettelyt, koska niiden taloustilanne on heikentynyt yllättävän paljon. Yt-kierroksia on ollut tänä vuonna muun muassa Kouvolassa, Imatralla, Jämsässä ja Savonlinnassa.

– Tunnelmat kunnissa ovat olleet suorastaan järkyttyneet siitä, että tämä kuluva vuosi näyttää niin huonolta. Tästä on tulossa kuntatalouden taloushistorian reippaasti heikoin vuosi, sanoo Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.

Punakallion mukaan sukellus johtuu siitä, että valtion kunnille maksamia valtionosuuksia on leikattu ja verotulojen kehitys sakkaa.

– Ja tämä painaa kuntatalouden tuloksen erittäin heikoksi.

Valtionosuudet ovat monille kunnille erittäin tärkeä tulonlähde. Tänä vuonna niitä maksettiin yhteensä 8,4 miljardia.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus jäädytti valtionosuuksien indeksikorotukset vuosille 2016–2019. Jäädytyksen pitäisi päättyä ensi vuonna ja osuuksien määrän nousta noin miljardilla.

Nyt kunnissa jännitetään, pitävätkö hallitusohjelmaan kirjatut valtionosuuslisäykset kutinsa myös tiistaina alkavassa hallituksen budjettiriihessä.

Jos luvatusta reilun miljardin lisäyksestä ensi vuodelle leikataan, voi se tietää yt-neuvotteluiden aaltoa kuntiin ja niiden myötä reippaita henkilöstövähennyksiä.

Erityisen huolissaan tilanteesta ollaan julkisen puolen työntekijäliitossa JHL:ssä.

– Me pelkäämme todella suurta yt-neuvottelujen jatkoa, mikäli budjettiriihestä ei saada hallitusohjelmassa luvattua, sanoo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Veronkorotukset isosti esille

Kuntaliiton Punakallion mukaan luvatusta leikkaaminen olisi katastrofi kuntataloudelle ja kuntapalveluille. Kunnissa piisaisi yt-neuvotteluja myös ensi vuonna.

– Samalla kunnissa jouduttaisiin keskustelemaan laajamittaisesti myös veronkorotuksista. Jos budjettiriihestä tulee huonoja uutisia, niin veronkorotukset nousevat pöydälle ihan eri tavalla.

Punakallio veikkaa, että verojaan korottavien kuntien määrä tuplaantuu ensi vuonna kuluvan vuoden tasosta. Korottajia on silloin noin 80. Se olisi aika paljon siihen nähden, että kunnat suhtautuvat veronkorotuksiin tänä päivänä huomattavasti kielteisemmin kuin vielä jokin vuosi sitten.

– Monet kunnat katsovat, että heidän nykyinen kunnallisveroprosenttinsa on jo tapissa tai että siinä on vain hitusen korottamisvaraa.

Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Lisäksi etenkin pienissä kunnissa on huomattu, etteivät veronkorotukset välttämättä juurikaan tuota lisää rahaa kunnan kirstuun verojärjestelmään leivottujen vähennysten vuoksi. Tämä korostuu etenkin kunnissa, joissa on paljon eläkeläisiä ja muita pienituloisia.

Niinpä Punakallio arvelee, että moni kunta valitsee mieluummin yt-neuvottelut kuin veronkorotukset. Kaikki on nyt kuitenkin kiinni siitä, läpäisevätkö annetut rahalupaukset budjettiriihen täysimääräisinä ensi viikolla.

– Lähtökohta on se, että kunnille tulee ensi vuonna 1,1 miljardia euroa enemmän kuin tänä vuonna ja lisääntyvät ja laajenevat tehtävät rahoitetaan sataprosenttisesti. Näin on sovittu, vakuuttaa kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.).

Kouvolaan lisää yyteitä

Kouvola on yksi talouttaan yt-neuvottelujen kautta ankarimmin korjaavista kunnista. Yhdet yt:t on jo saatu päätöksen ja toiset ovat aivan ovella.

– Tavoitteena on noin 160 henkilötyövuoden säästöt eli puhutaan vähintään viidestä miljoonasta eurosta, sanoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Marita Toikka ei odota budjettiriihestä pelastajaa johtamalleen Kouvolan kaupungille. Toni Määttä / Yle

Mutta se ei jää tähän. Ensi vuodelle on jo yt-menettelyt näköpiirissä. Kuntaliitosten peruina Kouvolaan on jäänyt raskas palveluverkko, jota ei ole saatu purettua niin, että siitä kertyisi säästöjä. Siksi taloustalkoot jatkuvat, eikä budjettiriihestä odoteta pelastajaa.

– Meillä itsellä pitää olla vastuu saada kaupungin talous tasapainoon. Ensi vuoden talousarviota valmistellaan parhaillaan ja sinne on varattu viiden miljoonan euron säästötavoite, Toikka kertoo.

Toikan mukaan säästö toteutetaan "henkilöstön sopeuttamistoimenpiteillä." Se tarkoittaa Kouvolalle kolmatta yt-kierrosta vuoden sisään.

Ja se toteutetaan riippumatta siitä, mitä budjettiriihessä päätetään?

– Riippumatta siitä.